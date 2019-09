Zasiłek dla bezrobotnych na cały rok

Dla kogo zasiłek dla bezrobotnych na rok?

Sprawdź, kiedy zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni!

Prawo do zasiłku przysługuje osobie, która w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację przepracowała 365 dni i otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Do okresu uprawniającego do nabycia świadczenia wlicza się również czas pobierania zasiłku macierzyńskiego oraz chorobowego po ustaniu zatrudnienia. Wszystkie okresy uprawniające do nabycia zasiłku dla bezrobotnych można znaleźć na naszej stronie.

reklama reklama



Świadczenie przyznawane jest na 180 lub 365 dni, w zależności od sytuacji bezrobotnego. Co wypływa na dłuższy okres wypłaty zasiłku?

Polecamy: Świadczenia dla pracujących rodziców. Urlopy, zasiłki, ochrona

Wysoka stopa bezrobocia

W przypadku osób, które mieszkają w powiecie o wysokiej stopie bezrobocia, zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest na 365 dni. Maksymalny okres pobierania zasiłku przysługuje osobom, które mieszkają na obszarze powiatu, którego stopa bezrobocia w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju. Spis powiatów i stóp bezrobocia znajduje się tu.

Wiek i staż pracy

Prawo do zasiłku na 365 dni otrzymają również osoby, które legitymują się określonym wiekiem i okresem uprawniającym do świadczenia. Zasiłek na rok przyznawany jest osobom, które mają co najmniej 50 lat i 20-letni staż pracy.

Bezrobotny powinien mieć ukończone 50 lat w momencie przyznawania prawa do zasiłku. Jeśli 50-te urodziny będzie obchodził w trakcie pobierania świadczenia, nie wpłynie to na wydłużenie okresu pobierania zasiłku.

Wychowywanie dzieci

Zasiłek dla bezrobotnych przez dłuższy okres będzie wypłacany również osobom, które wychowują dzieci do 15 roku życia. Nie jest to jednak jedyny warunek. Świadczenie będzie wypłacane przez rok, jeśli małżonek również jest osobą bezrobotną i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do świadczenia przez drugiego rodzica. Na rok prawo do zasiłku otrzymają również osoby, które samotnie wychowują dziecko.

W przypadku osób, których w trakcie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, sytuacja życiowa uległa zmianie i zaczęły samotnie wychowywać dziecko, powinny poinformować o tym urząd pracy. Wypłata świadczenia ulegnie wydłużeniu z 180 na 365 dni.