Zasiłek dla bezrobotnych - zasady przyznania

Zasady przyznania zasiłku dla bezrobotnych

Sprawdź, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych oraz kiedy urząd może skrócić okres jego pobierania!

Podstawowym i ogólnie znanym warunkiem otrzymania zasiłku dla bezrobotnych jest 365 dni pracy z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Ważne, aby ten rok pracy przypadał w 18 miesiącach poprzedzających rejestrację. Przy przyznawaniu świadczenia jest bowiem brane pod uwagę półtora roku poprzedzające rejestrację.

reklama reklama



Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez minimum rok, mogą mieć pewność, że spełniają warunki przyznania świadczenia. Zleceniobiorcy z minimalnym wynagrodzeniem też będą mieli prawo do świadczenia, pod warunkiem, że ich zleceniodawca odprowadzał za nich składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na Fundusz Pracy.

Polecamy: Jak wypowiadać umowy o pracę. Procedura i wzory dokumentów.

Należy pamiętać, że w przypadku zleceniobiorcy do 26. roku życia, uczącego się, nie ma obowiązku odprowadzania jakiejkolwiek składki. Dlatego zasiłek nie będzie im przysługiwał.

W przypadku zatrudnienia krótszego niż rok urząd zaliczy inne okresy wskazane w przepisach

Świadczenia z ZUS wypłacane po ustaniu zatrudnienia (zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne oraz zasiłek macierzyński) również wliczają się do okresu 365 dni uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku. Tak jak w przypadku zatrudnienia, ich wysokość ma znaczenie. Ważne, aby świadczenie naliczane było od co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeśli w trakcie pracy wynagrodzenie było co najmniej minimalne, to i świadczenia z ZUS będą naliczane od wymaganej przez urząd wysokości. To, że faktycznie otrzymujemy np. 80 proc. wynagrodzenia, nie wpłynie na prawo do zasiłku, ponieważ, jak zostało wspomniane wcześniej, liczy się podstawa naliczania świadczeń.

Do 365 dni zostanie doliczony również okres, za który przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.

Pracujący na etacie kilka lat nie obawiają się utraty prawa do świadczenia, czy słusznie?

Spełnienie jednego z przepisów dotyczących przyznania prawa do zasiłku nie oznacza, że świadczenie nie może zostać odebrane na podstawie innego przepisu. Przyznając bowiem prawo do zasiłku, urząd sprawdzi również, w jaki sposób rejestrujący się rozwiązał umowę w okresie 6 miesięcy poprzedzających rejestrację.

Jeśli bezrobotny wypowiedział umowę lub rozwiązał ją na mocy porozumienia stron, zasiłek zostanie mu przyznany po 90 dniach od daty rejestracji i okres wypłaty świadczenia o te 90 dni ulegnie skróceniu. W przypadku zwolnienia dyscyplinarnego, zasiłek przysługuje po 180 dniach od daty rejestracji i o te dni ulega skróceniu, co w praktyce może oznaczać brak wypłaty.

Liczy się sposób rozwiązania wszystkich umów o pracę we wskazanym okresie, a nie tylko tej ostatniej. Przepis nie ma zastosowania do umowy-zlecenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 1265)