Zasiłek dla bezrobotnych 2019 – kwota netto

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych w 2019 r.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych waloryzowana jest raz w roku z dniem 1 czerwca. Zasiłek przyznawany jest na okres 6 miesięcy (180 dni) i 12 miesięcy (365 dni) i przysługuje za każdy dzień kalendarzowy. W zależności od okresu uprawniającego do otrzymania zasiłku (mniej niż 5 lat, od 5 lat do 20 lat i co najmniej 20 lat) bezrobotnemu przysługuje 80%, 100% lub 120% wysokości zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2018 r. do 31 maja 2019 r. w okresie pierwszych 90 dni (3 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku wynosi 847,80 zł (kwota netto – 730,50 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 665,70 zł (kwota netto – 583,79 zł).

Okres obowiązywania 80% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi mniej niż 5 lat) 100% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi od 5 lat do 20 lat) 120% kwoty zasiłku (okres uprawniający do zasiłku wynosi co najmniej 20 lat) w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku 678,24 zł 847,80 zł 1017,36 zł w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku 532,56 zł 665,70 zł 798,84 zł

Zasiłek obniżony (80% kwoty zasiłku) w okresie pierwszych 90 dni (3 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku wynosi 678,30 zł (kwota netto – 594,25 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 532,60 zł (kwota netto – 476,67 zł). Natomiast zasiłek powiększony (120% kwoty zasiłku) w okresie pierwszych 90 dni (3 miesięcy) posiadania prawa do zasiłku wynosi 1017,40 zł (kwota netto – 867,83 zł), a w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku wynosi 798,90 zł (kwota netto – 691,00 zł).

Zasiłek dla bezrobotnych – warunki otrzymania

Zasiłek dla bezrobotnych przyznawany jest przez starostę na podstawie danych zawartych w rejestrze bezrobotnych. Nie każdy zarejestrowany w urzędzie pracy otrzyma jednak zasiłek. Należy spełnić w tym celu określone warunki. Jednym z warunków jest przepracowanie minimum 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy (poprzedzających rejestrację). Ponadto, osoba ubiegająca się o zasiłek powinna we wskazanym okresie otrzymywać co najmniej minimalne wynagrodzenie z odprowadzeniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Poza tym duże znaczenie ma sposób rozwiązania stosunku pracy. W przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracownika lub rozwiązania jej na mocy porozumienia stron zasiłek można otrzymać po 90 dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy. Natomiast w sytuacji rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę (tzw. dyscyplinarka) zasiłek przysługuje dopiero po 180 dniach od daty rejestracji w urzędzie pracy.

