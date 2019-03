Strajk w szkole a zasiłek opiekuńczy

Kto opiekuje się dziećmi, gdy szkoła strajkuje?

Tylko rodzice małych dzieci mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego, gdy szkoła malucha przystąpi do strajku. Wniosek bowiem mogą złożyć wyłącznie rodzice dziecka, które jeszcze nie ukończyło ośmiu lat. Żeby móc zostać z dzieckiem w domu wystarczy swojemu pracodawcy złożyć wniosek o wypłatę i oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.

Zasiłek, o który mogą wystąpić zarówno ojciec jak i matka dziecka - wypłacany jest w wysokości zasiłku chorobowego, czyli 80 proc. pensji. Jednak żeby go dostać trzeba spełnić kilka warunków.

- Pierwszym z nich jest to żeby dziecko miało mniej niż 8 lat, czyli jeszcze nie obchodziło swoich ósmych urodzin, drugim żeby nikt w czasie zamknięcia szkoły nie mógł opiekować się dzieckiem – mówi Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Istotne jest jeszcze to, aby zamknięcie placówki, do której chodzi dziecko było nieprzewidziane, czyli żeby o fakcie tym rodzice dowiedzieli się w terminie krótszym niż siedem dni – wyjaśnia Kowalska-Matis.

Ustawa pozwala rodzicom skorzystać z zasiłku opiekuńczego zarówno gdy będą opiekować się dziećmi własnymi, dziećmi małżonka jak i dziećmi przysposobionymi, czy przyjętymi na wychowanie i utrzymanie. Rodzice nie muszą do wniosku o wypłatę zasiłku dołączać kopii zwolnienia a więc wizyta u lekarza jest niepotrzebna. Takie zaświadczenie dołączamy wtedy, gdy będziemy korzystać z zasiłku opiekuńczego z powodu zwolnienia lekarskiego niani zatrudnionej na umowie aktywacyjnej albo dziennego opiekuna dziecka, a także w przypadku choroby lub pobytu w szpitalu małżonka albo rodzica dziecka, który stale się nim opiekuje.

- W przypadku wystąpienia o zasiłek opiekuńczy w momencie przystąpienia szkoły czy przedszkola do strajku potrzebne jest tylko samodzielnie napisane oświadczenie o konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem z powodu nieprzewidzianego zamknięcia placówki – dodaje rzeczniczka ZUS.

Warto pamiętać, że w ciągu całego roku kalendarzowego zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko przysługuje maksymalnie przez 60 dni. Jest to łączna liczba dni do wykorzystania przez oboje rodziców na wszystkie zasiłki opiekuńcze w danym roku kalendarzowym. Liczba dni nie zmienia się wraz liczbą dzieci pod opieką.

- Niestety rodzice dwójki dzieci nie mają 120 dni do wykorzystania tylko 60 – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym, zarówno obowiązkowo, jak i - jak to jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, – gdy składkę na tzw. „chorobowe” odprowadzają za siebie dobrowolnie.