Zasiłek pielęgnacyjny w 2020 r. – ile wynosi i jak złożyć wniosek?

Kto jest uprawniony do otrzymywania zasiłku pielęgnacyjnego?

Osoby uprawnione do otrzymywania wsparcia zostały wymienione w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tymi przepisami zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

niepełnosprawnemu dziecku;

osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;

osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.





Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje:

osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Czy otrzymywanie zasiłku jest uzależnione od dochodu?

Nie, do otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest wymagane spełnianie kryterium dochodowego.

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny w 2020 r.?

W 2020 r. zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny?

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego nie jest ustalane na dany okres zasiłkowy tak jak dla zasiłków rodzinnych. Co do zasady jest ono ustalane na czas nieokreślony. Jeżeli jednak orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony, to to prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

Wniosek o zasiłek warto złożyć w okresie trzech miesięcy licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Prawo do zasiłku zostanie wówczas ustalone począwszy od miesiąca, w którym złożony został wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności. W przeciwnym razie zasiłek będzie przysługiwał od miesiąca, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

Jak złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny w 2020 r.?

Wniosek o ustalenie zasiłku pielęgnacyjnego można złożyć elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia albo w formie papierowej w urzędzie gminy lub miasta.

WZÓR wniosku o zasiłek pielęgnacyjny na stronie MRPiPS (pdf) >>>

Jeżeli wniosek nie dotyczy osoby, która ukończyła 75 lat, to do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wiek dziecka oraz odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.);

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497).

Polecamy serwis: Zasiłki