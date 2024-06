330,07 zł miesięcznie dodatku dla seniora po ukończeniu 75 lat. Jak ubiegać się o tzw. dodatek pielęgnacyjny w 2024 r.

Czy senior po ukończeniu 75 lat może uzyskać dodatek pielęgnacyjny? Kto wypłaca takie świadczenie i ile ono aktualnie wynosi? Odpowiadamy!

Osoby uprawnione do emerytur i rent mogą ubiegać się o określone dodatki. Jednym z nich jest dodatek pielęgnacyjny, Przysługuje on emerycie lub renciście, jeżeli został on uznany za osobę całkowicie niezdolną do pracy oraz samodzielniej egzystencji albo ukończył 75 lat życia.

REKLAMA

Prawo do dodatku pielęgnacyjnego potwierdza się orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanym przez lekarza orzecznika ZUS lub komisję lekarską ZUS.

Ważne Osobom, które skończyły 75 lat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje dodatek pielęgnacyjny z urzędu

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje jednak osobie uprawnionej do emerytury lub renty przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym (chyba że przebywa poza tą placówką przez okres dłuższy niż 2 tygodnie w miesiącu).

Ważne Kwota dodatku pielęgnacyjnego podlega corocznej waloryzacji. Od 1 marca 2024 r. dodatek wynosi 330,07 zł miesięcznie.

Warto pamiętać o tym, iż dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwa odmienne świadczenia.

Zasiłek pielęgnacyjny jest jednym ze świadczeń rodzinnych. Ma on na celu częściowe pokrycie wydatków, wynikających z koniecznością zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Uprawnionymi do takiego zasiłku są: niepełnosprawne dziecko; osoba niepełnosprawna w wieku powyżej 16. roku życia legitymująca się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoba, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacają gminy.

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych co do zasady zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.