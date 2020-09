Dodatek do rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka 2020/2021 – wysokość, wniosek

Dodatki do zasiłku rodzinnego 2020/2021

Jeśli osoba uprawniona do otrzymania zasiłku (rodzice, jeden z rodziców, opiekun prawny dziecka, opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się) spełni dodatkowe wymogi, może uzyskać różne dodatki. Można wymienić 7 świadczeń, które powiększają kwotę zasiłku. Należą do nich:

d odatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, d odatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, d odatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, d odatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka, d odatek z tytułu urodzenia dziecka, d odatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, d odatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Polecamy: Pracujący rodzic. Wiesz, co Ci się należy! Poznaj swoje prawa nr 2





Dodatek z tytułu urodzenia dziecka 2020/2021

Dodatki te mają różną wysokość. Najwyższy z nich to dodatek za urodzenie dziecka. Zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz § 1 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna dodatek za urodzenia dziecka wynosi bowiem 1000,00 zł. Jest to jednak kwota jednorazowa

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka wynosi 1000,00 zł.

Dodatek ten może otrzymać matka lub ojciec dziecka albo opiekun prawny dziecka. Dopiero wówczas, gdy nie ma opiekuna prawnego, należy się on opiekunowi faktycznemu. W tym wypadku może otrzymać dodatek tylko do ukończenia przez dziecko 1. roku życia. Jeżeli dana osoba urodzi albo przysposobi więcej niż jedno dziecko, otrzyma po 1000,00 zł na każde dziecko.

Bardzo ważnym warunkiem otrzymania prawa do dodatku jest pozostawanie przez kobietę pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Aby udowodnić tę okoliczność należy poprosić lekarza lub położną o wystawienie stosownego zaświadczenia (art. 9 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych). Szczegóły formy opieki medycznej oraz wzór wspomnianego zaświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką. Oczywiście warunek przedstawienia zaświadczenia nie dotyczy opiekuna prawnego, faktycznego oraz osoby, która przysposobiła dziecko.