Revolut kusi jako nowoczesna alternatywa dla tradycyjnych banków i staje się nie tylko wygodnym narzędziem do zarządzania pieniędzmi, ale może wydawać się atrakcyjną opcją dla dłużników obawiających się o swoje zarobki. Czy komornik może zająć konto Revolut w 2026 roku? Sprawdzamy, jak działa Revolut w Polsce i czy faktycznie można dzięki niemu uniknąć egzekucji komorniczej.

Na jakiej podstawie działa komornik i co może zająć?

Komornik prowadzi egzekucję wyłącznie na podstawie tytułu wykonawczego wydanego przez sąd, który potwierdza istnienie i wymagalność długu. Dopiero taki dokument daje podstawę do podejmowania czynności wobec majątku dłużnika, a zakres tych działań określają przepisy prawa. W praktyce egzekucja komornicza może obejmować wynagrodzenie za pracę, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, emeryturę lub rentę, a w określonych przypadkach także ruchomości i nieruchomości.

Jednocześnie przepisy przewidują ograniczenia oraz kwoty wolne od zajęcia, które mają zapewnić dłużnikowi minimalne środki do życia. Komornik nie ma pełnej swobody działania i musi przestrzegać obowiązujących regulacji, w tym zasad dotyczących świadczeń wyłączonych spod egzekucji. Dzięki temu system prawny równoważy interes wierzyciela z ochroną podstawowych potrzeb dłużnika.

Jak wygląda egzekucja komornicza krok po kroku?

Postępowanie egzekucyjne zazwyczaj rozpoczyna się od doręczenia dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, w którym wskazana jest podstawa prawna oraz wysokość dochodzonej należności. Następnie komornik podejmuje czynności zmierzające do ustalenia majątku i jego zajęcia, kierując zapytania do odpowiednich instytucji lub podmiotów. W pierwszej kolejności często obejmuje to pracodawcę oraz bank, w którym znajdują się środki pieniężne.

Jeżeli standardowe działania nie przyniosą rezultatu, możliwe jest zajęcie ruchomości lub nieruchomości należących do dłużnika. W takich przypadkach majątek może zostać sprzedany w drodze licytacji, a uzyskane środki przeznaczone na spłatę zobowiązania. Dłużnik ma jednak prawo do obrony swoich interesów, w tym do składania skarg na czynności komornika oraz podejmowania prób porozumienia z wierzycielem.

Czym jest system OGNIVO i jak działa w praktyce?

System OGNIVO to elektroniczne narzędzie służące do wymiany informacji pomiędzy bankami oraz SKOK-ami a organami egzekucyjnymi, takimi jak komornicy działający z ramienia sądów oraz urzędnicy administracyjni, w tym organy skarbowe. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest szybkie ustalenie, w których instytucjach finansowych dłużnik posiada rachunki, a następnie przekazanie do nich informacji o zajęciu środków. W praktyce pozwala to na sprawne i zautomatyzowane blokowanie pieniędzy zgromadzonych w polskich bankach.

Istotne jest jednak to, że w systemie OGNIVO znajdują się wyłącznie instytucje finansowe posiadające siedzibę lub oddział na terytorium Polski. Oznacza to, że mechanizm ten obejmuje krajową infrastrukturę bankową i nie dotyczy bezpośrednio zagranicznych podmiotów, które nie funkcjonują w ramach polskiego systemu wymiany danych. To właśnie w tym kontekście pojawia się pytanie o konto Revolut.

Czy komornik może zająć pieniądze na koncie Revolut w 2026 roku?

Revolut nie jest klasycznym polskim bankiem objętym systemem OGNIVO, dlatego jego rachunki nie są automatycznie widoczne w krajowej bazie instytucji finansowych. W praktyce oznacza to, że komornik nie ma możliwości natychmiastowego ustalenia takiego konta w ten sam sposób, w jaki odbywa się to w przypadku banków działających w Polsce. Egzekucja w trybie standardowym dotyczy rachunków prowadzonych przez banki posiadające siedzibę lub oddział w Polsce.

Brak integracji z krajowym systemem nie oznacza jednak całkowitej ochrony środków. Jeżeli organ egzekucyjny uzyska numer rachunku oraz odpowiednią podstawę prawną, możliwe jest podjęcie dalszych działań zmierzających do zajęcia pieniędzy. Procedura w takim przypadku może być bardziej złożona, ale nie jest wykluczona przez sam fakt prowadzenia rachunku za granicą.

W przypadku egzekucji administracyjnej Ministerstwo Finansów wskazuje, że obecnie środki zgromadzone na zagranicznych rachunkach, w tym w Revolut, nie podlegają standardowemu mechanizmowi zajęcia. Jednocześnie istnieją przepisy umożliwiające współpracę międzynarodową w zakresie dochodzenia należności publicznoprawnych. Podstawą takich działań jest ustawa z 11 października 2013 roku o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych.

W praktyce oznacza to możliwość zwrócenia się do zagranicznej administracji o pomoc w egzekucji, na przykład do organów litewskich. Nie jest to jednak szybka ani automatyczna procedura i nie działa w sposób porównywalny do prostego zajęcia rachunku w polskim banku. Wymaga spełnienia określonych warunków oraz przeprowadzenia formalnej współpracy między państwami.

Czy konto Revolut chroni przed egzekucją komorniczą w 2026 roku?

Choć brak obecności w systemie OGNIVO może sprawiać wrażenie większej prywatności rachunku, Revolut nie stanowi gwarancji ochrony przed odpowiedzialnością finansową. Możliwość zajęcia środków zależy od konkretnej sytuacji prawnej, rodzaju długu oraz ewentualnych mechanizmów współpracy międzynarodowej. Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, a przepisy przewidują różne scenariusze działania organów egzekucyjnych.

W przypadku problemów finansowych często korzystniejszym rozwiązaniem jest podjęcie dialogu z wierzycielem i ustalenie realnych warunków spłaty zobowiązań. Takie podejście może ograniczyć koszty postępowania oraz zmniejszyć ryzyko dalszych czynności egzekucyjnych, jednocześnie pozwalając na uporządkowanie sytuacji finansowej w sposób zgodny z prawem.

Revolut przestanie chronić przed komornikiem. Nadchodzą zmiany w prawie

Niewykluczone, że już wkrótce dłużnicy będą musieli znaleźć nową metodę na ukrycie środków przed wierzycielami. Revolut planuje otwarcie oddziału w Polsce. Według nieoficjalnych informacji ma to nastąpić jeszcze w 2026 roku. Wiceprezes firmy David Tirado przyznał, że "taki jest cel". Firma nie potwierdziła jednak daty.

Jak zauważa "Rzeczpospolita" dzięki oddziałowi w Polsce klienci zyskają m.in. lepszą obsługę w swoim ojczystym języku oraz dostęp do nowych produktów. Gazeta zwraca także uwagę na kwestię możliwości dołączenia do Ognivo. "To z kolei dobra wieść dla komorników, bo oznacza łatwiejszy dostęp do środków zgromadzonych na kontach" – stwierdza "Rz".