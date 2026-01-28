REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik

Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik

28 stycznia 2026, 06:00
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Jaką część ulgi na dziecko może zabrać komornik?
Ile zostanie z ulgi na dziecko, jeśli podatnik jest objęty egzekucją? Sprawdź, jaką część może zabrać komornik
Shutterstock

Świadczenia na rzecz dzieci zazwyczaj podlegają szczególnej ochronie. Jednak czy zasada ta dotyczy również zwrotu podatku z tytułu rozliczenia ulgi prorodzinnej nazywanej potocznie ulgą na dziecko? Sprawdź, jaką część zwrotu może w takim przypadku zająć komornik.

Lada moment ruszą roczne rozliczenia podatkowe

Już niedługo rozpocznie się gorący okres rocznych rozliczeń podatkowych. Wiele osób będzie próbowało obniżyć kwotę podatku należnego stosując ulgi i zwolnienia podatkowe. Od lat ulgą, z której korzysta największa liczba podatników jest ulga na dziecko. Po jej zastosowaniu podatnicy mogą liczyć na zwrot na konto od 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko, aż do 2700,00 zł na czwarte i każde kolejne. Jednak czy te pieniądze są bezpieczne i trafią również na konta podatników, którzy są objęci egzekucją komorniczą? Wielu podatników uważa, że z uwagi na powiązanie z rodzicielstwem, pieniądze te korzystają ze specjalnej ochrony.

Przedmiotem egzekucji komorniczej są prawa majątkowe dłużnika. Składają się na nie m.in. ruchomości nieruchomości osoby zadłużonej, ale nie tylko. Oczywiście najłatwiej jest dokonać egzekucji oszczędności, jeśli dłużnik takie posiada, jednak zajęciu mogą podlegać m.in. także wynagrodzenie za pracę i inne wierzytelności. To właśnie to ostatnie pojęcie obejmuje nadpłatę czy zwrot podatku, w tym również z tytułu ulgi na dziecko.

Czy ulga na dziecko podlega ochronie przed komornikiem?

Oznacza to, że podatnik, który nie ma uregulowanej sytuacji majątkowej i jest obciążony długami, które zostały skierowane do egzekucji, nie będzie mógł liczyć na szczególne traktowanie. Zwrot podatku, w tym w szczególności ten związany z ulgą na dziecko nie tylko nie jest wyłączony spod egzekucji, ale również nie podlega żadnej szczególnej ochronie, np. takiej, której podlega wynagrodzenie za pracę. Podstawą egzekucji z nadpłaty i zwrotu podatku jest art. 9022 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, zgodnie z którym zajęcie nadpłaty i zwrotu podatku obejmuje wszelkie wierzytelności z tytułu nadpłaty lub zwrotu podatku istniejące w chwili zajęcia oraz powstałe po zajęciu. Przepis ten należy rozumieć tak, że termin wydania decyzji organu podatkowego stwierdzającej istnienie nadpłaty lub konieczność zwrotu podatku nie ma w tym wypadku znaczenia. Jeśli komornik dokonał zajęcia, będzie ono obejmowało także przyszłe zwroty należne podatnikowi. Trzeba przy tym pamiętać, że choć ulga prorodzinna jest potocznie nazywana ulgą na dziecko, to jednak pochodzące z niej środki finansowe należą się rodzicowi, który z niej korzysta i nie są traktowane na gruncie egzekucji korzystniej, niż inne świadczenia. Oznacza to, że komornik będzie mógł całą przysługującą podatnikowi z tego tytułu kwotę.

Podstawa prawna

art. 9022 ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1568)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
