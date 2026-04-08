REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze »

Zostaniesz zmuszony do płacenia składek ZUS, a i tak nie dostaniesz najniższej emerytury, a jeżeli już pobierasz emeryturę – nie unikniesz oddawania części zarobku do ZUS. Nowe prawo wchodzi w życie 7 lipca 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 kwietnia 2026, 08:14
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
składki, ZUS, emerytury, PIP, praca, ubezpieczenie społeczne, umowa o pracę
Zostaniesz zmuszony do płacenia składek ZUS, a i tak nie dostaniesz najniższej emerytury, a jeżeli już pobierasz emeryturę – nie unikniesz oddawania części zarobku do ZUS. Nowe prawo wchodzi w życie 7 lipca 2026 r.
Shutterstock

W dniu 7 lipca 2026 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw na podstawie której – urzędnik Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), swoją jednostronną decyzją, będzie mógł przekształcić umowę cywilnoprawną (w tym umowę o dzieło) oraz kontrakt B2B, które spełniają cechy stosunku pracy, w umowę o pracę. Dotyczy to również osób, które są już w wieku przedemerytalnym (i nie spełniają warunku w zakresie minimalnego stażu/okresu składkowego i nieskładkowego, który uprawnia do otrzymania emerytury z ZUS lub odpowiednio – emerytury w zagwarantowanej ustawowo najniższej wysokości), jak i aktywnych zawodowo emerytów.

rozwiń >

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ZUS ustalił kapitał początkowy i przyznał emeryturę, czyli – czy do otrzymania emerytury wymagane jest odprowadzanie składek ZUS (z zastrzeżeniem okresów nieskładkowych) przez 20 lat (w przypadku kobiet) i przez 25 lat (w przypadku mężczyzn)?

Kapitał początkowy stanowi odtworzoną kwotę składek na ubezpieczenie emerytalne sprzed 1 stycznia 1999 r. Wcześniej ZUS nie był zobowiązany, by prowadzić indywidualne konta ubezpieczonych, więc nie może obecnie sprawdzić, ile składek emerytalnych dana osoba faktycznie wpłaciła. Dlatego też – Zakład oblicza wkład do systemu emerytalnego na podstawie stażu pracy i zarobków w tamtym okresie. To istotne, ponieważ wysokość kapitału początkowego ma wpływ na wysokość emerytury.

Kapitał początkowy ZUS ustala osobom:

  1. urodzonym po 1948 r., które były zatrudnione lub same opłacały składki na ubezpieczenia społeczne przed 1999 r.,
  2. urodzonym przed 1949 r., które spełniają łącznie cztery poniższe warunki:
  • osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 r. (tj. 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn),
  • złożyły po raz pierwszy wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego po 31 grudnia 2008 r. i wystąpiły o obliczenie emerytury według nowych, zreformowanych zasad,
  • mają staż ubezpieczeniowy (okresy składkowe i nieskładkowe), który wynosi co najmniej 20 lat (w przypadku kobiet) lub co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn), przy czym – przy wyliczaniu kapitału, okresy nieskładkowe ZUS weźmie pod uwagę tylko w wymiarze, który nie przekracza 1/3 okresów składkowych,
  • po tym, jak osiągnęły powszechny wiek emerytalny, kontynuowały pracę i miały opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zgodnie z powyższym i z art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – osobom urodzonym przed dniem 1 stycznia 1949 r. emerytura przysługuje, jeżeli spełnili łącznie następujące warunki:

  1. osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn jak również
  2. mają okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn (z zastrzeżeniem przyznania emerytury z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy).

Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. natomiast, emerytura przysługuje, jeżeli:

  • osiągnęły wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn, jak również
  • mają opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego lub ubezpieczenia emerytalnego i rentowych przynajmniej za 1 dzień, np. jako pracownik czy też osoba prowadząca działalność pozarolniczą,
  • nie mają emerytury przyznanej z powodu ukończenia podwyższonego wieku emerytalnego.
Ważne

W przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. (w przeciwieństwie do osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.) staż pracy w postaci okresów składkowych wynoszących odpowiednio 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn, nie jest już zatem wymagany do przyznania emerytury. Osoby takie otrzymają zatem emeryturę, ale – jeżeli nie spełniają warunku co do okresu składkowego i nieskładkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn – nie będzie to emerytura w zagwarantowanej ustawowo najniższej wysokości (czyli – mogą otrzymywać emeryturę poniżej minimalnej ustawowej wysokości, która opiewa obecnie, tj. od 1 marca 2026 r. na kwotę 1 978,49 zł1). Wynika to z art. 87 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który stanowi, że – w przypadku gdy przysługująca emerytura jest niższa niż kwota najniższej zagwarantowanej ustawowo emerytury – co do zasady – podwyższa się ją do wysokości ww. najniższej emerytury, o ile ubezpieczony:

  • mężczyzna – osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
  • kobieta – osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

Od 7 lipca 2026 r. osoby w wieku przedemerytalnym (nawet jeżeli nie otrzymają emerytury w najniższej zagwarantowanej ustawowo wysokości), jak i emeryci – mogą zostać zobowiązani do opłacania składek ZUS na ubezpieczenia społeczne jednostronną decyzją urzędnika PIP

Opisane powyżej zasady dotyczące minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego, wynikające z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oznaczają, że – osobom, które są w wieku przedemerytalnym i nie spełniają warunku co do ww. minimalnego okresu składkowego i nieskładkowego (który stanowi warunek uprawniający do emerytury – w przypadku osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. lub odpowiednio warunek uprawniający do najniższej zagwarantowanej ustawowo emerytury – w przypadku osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.) – jeżeli osoby te, nie mają już „szans” na spełnienie tego warunku do osiągnięcia wieku emerytalnego – bardziej opłacalna (pod warunkiem, że w inny sposób zabezpieczyły się finansowo na okres „emerytalny”), a ich charakter pracy na to pozwala – może okazać się np. praca zarobkowa na podstawie umowy o dzieło (warto jednak wówczas zadbać również o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu), niż oskładkowanej umowy o pracę czy umowy zlecenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Od 7 lipca 2026 r. jednak – w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych taka umowa, jeżeli spełniać będzie cechy stosunku pracy, będzie mogła zostać przekształcona przez urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy, jego jednostronną decyzją administracyjną, w oskładkowaną umowę o pracę.

To samo dotyczy osób, które osiągnęły już wiek emerytalny i pobierają emeryturę, a nadal pozostają aktywne zawodowozawarta przez nich umowa cywilnoprawna (w tym nieoskładkowana umowa o dzieło), jak i kontrakt B2B (z tytułu którego nie muszą obligatoryjnie odprowadzać składek na ubezpieczenia społeczne) – będą mogły zostać przekształcone przez urzędnika Państwowej Inspekcji Pracy w oskładkowaną umowę o pracę.

Na jakich zasadach – w dotychczasowym (i nadal jeszcze obowiązującym) stanie prawnym – umowa cywilnoprawna (czyli – umowa zlecenia oraz umowa o dzieło) mogła zostać przekształcona w umowę o pracę?

W myśl przepisów Kodeksu pracy, stosunek pracy znajduje swoje uregulowanie m.in. w art. 22 par. 1. Zgodnie z jego treścią – przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Ważne

Zgodnie z art. 22 par. 11 kodeksu pracy – zatrudnienie w warunkach określonych w art. 22 par. 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Art. 22 par. 12 stanowi z kolei, że niedopuszczalne jest zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w art. 22 par. 1 kodeksu pracy.

Z kolei zatrudnieniem cywilnoprawnym jest stosunek powstały wskutek zawarcia umowy w trybie przepisów kodeksu cywilnego, w tym umowy zlecenia, która została uregulowana w treści art. 734-751 kodeksu cywilnego (przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie).

Jeżeli cechy danego stosunku zatrudnienia wskazują, że dana umowa faktycznie jest wykonywana w warunkach wskazujących na stosunek pracy – to takie ustalenie, a nie treść oświadczeń woli złożonych przy jej zawieraniu – decyduje o charakterze łączącego strony stosunku prawnego.

Co więcej – z orzecznictwa odnoszącego się do dotychczasowego stanu prawnego wynika, że sąd może ustalić istnienie stosunku pracy nawet wtedy, gdy strony w dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji odpowiada cechom stosunku pracy (m.in. wyrok SN z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I PK 311/07; wyrok SO w Łodzi z dnia 23 maja 2017 r., sygn. akt VIII Pa 21/17).

Jakie uprawnienia w zakresie ustalenia czy dany stosunek zatrudnienia jest wykonywany w warunkach wskazujących na stosunek pracy, posiada zatem – w świetle dotychczas obowiązujących przepisów – inspekcja pracy (PIP)?

Jak wyjaśnia PIP2 – w dotychczasowym i na dzień dzisiejszy jeszcze obowiązującym stanie prawnym – jeżeli inspektor pracy, podczas czynności kontrolnych w danym zakładzie pracy, analizując np. umowę zlecenia danego pracownika, stwierdzi, że w jej miejsce powinna być zawarta umowa o pracę – może w ramach wydawanych środków prawnych, skierować do pracodawcy polecenia lub/i wystąpienia o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracy. Wystąpienie takie nie jest jednak decyzją administracyjną, nie podlega zatem przymusowemu wykonaniu w formie egzekucji administracyjnej. Tym samym – inspektor pracy nie ma już dalszych narzędzi, by egzekwować wydany przez siebie środek prawny w sytuacji braku realizacji polecenia i/lub wystąpienia o zmianę podstawy prawnej świadczenia pracy przez pracodawcę.

W zakresie posiadanych kompetencji, inspektor pracy może również prowadzić postępowania w sprawach o wykroczenia (ukarać pracodawcę za zawarcie umowy cywilnoprawnej, jeśli faktycznie umowa była wykonywana w ramach stosunku pracy). Mogą one zakończyć się obciążeniem pracodawcy mandatem karnym za wykroczenie z art. 281 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy lub skierowaniem wniosku o ukaranie pracodawcy do właściwego sądu rejonowego. Zgodnie ze wspomnianym powyżej art. 281 par. 1 pkt 1 kodeksu pracy – kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu, zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę – podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Inspektorzy pracy mają również możliwość wnoszenia powództw, a za zgodą osoby zainteresowanej – uczestnictwa w postępowaniu przed sądem pracy w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy (wynika to z art. 33 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy). Zgodnie z art. 631 kodeksu postępowania cywilnego – w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium.

Ważne

Wystąpienie z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy przez inspektora pracy nie wymaga zgody osoby, na rzecz której inspektor pracy występuje. Zgoda pracownika jest wymagana tylko na wstąpienie inspektora pracy do postępowania w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Jak podniosło MRPiPS w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 2 kwietnia 2026 r. została podpisana przez Prezydenta – Możliwe do zastosowania przez PIP środki prawne nie są efektywne na tyle, by można było w sposób skuteczny przeciwdziałać naruszeniom przepisów prawa pracy, jakich dopuszczają się podmioty zatrudniające w zakresie doboru formy zatrudnienia.”

Powyższe znajduje również potwierdzenie w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2020 r., sygn. akt III PZP 1 /20, zgodnie z którą – w obecnym stanie prawnym, rolą inspektora pracy nie jest wpływanie na kształt zindywidualizowanych postanowień umownych, a inspektor pracy jest organem pozbawionym ex lege uprawnienia do występowania z roszczeniami o ustalenie treści umownego stosunku pracy albo sposobu zakończenia umowy o pracę.

Koniec z umowami cywilnoprawnymi (czyli – umowami zlecenia i umowami o dzieło) oraz B2B, które spełniają cechy stosunku pracy – PIP jednostronną decyzją (bez udziału sądu pracy), przekształci je w umowy o pracę

W dniu 2 kwietnia 2026 r. Kancelaria Prezydenta poinformowała o podpisaniu przez Karola Nawrockiego ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw. Jak informuje dalej Kancelaria Prezydenta – celem ww. ustawy jest wprowadzenie rozwiązań prawnych zmierzających do wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w celu bardziej efektywnego i skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów prawa pracy, przede wszystkim w obszarze nieuprawnionego zastępowania stosunków pracy umowami cywilnoprawnymi.

Ważne

Zgodnie z pkt 7a dodanym do ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy – W razie stwierdzenia naruszenia przepisów prawa pracy lub przepisów dotyczących legalności zatrudnienia właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy są uprawnione odpowiednio do:

  • stwierdzania, w drodze decyzji, istnienia stosunku pracy, w sytuacji kiedy zawarto umowę cywilnoprawną lub kiedy osoba faktycznie świadczy pracę za wynagrodzeniem w warunkach, w których zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy powinna być zawarta umowa o pracę, przy czym warunkiem wydania decyzji jest niewykonanie polecenia, o którym mowa w art. 11 ust. 2 pkt 2.

Nowo dodany art. 11 ust. 2 pkt 2 stanowi natomiast, iż – Właściwe organy Państwowej Inspekcji Pracy, po umożliwieniu stronom stosunku prawnego zajęcia stanowiska, są uprawnione również do wydania polecenia usunięcia naruszeń dotyczących:

  • niezawarcia umowy o pracę – w sytuacji gdy w stosunku prawnym łączącym strony dominują cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Zgodnie z powyższymi przepisami – organy PIP zyskają zatem uprawnienie do jednostronnego (dokonywanego w drodze decyzji administracyjnej) stwierdzania istnienia stosunku pracy, w sytuacji, gdy zawarta umowa cywilnoprawna (lub kontrakt B2B) spełnia cechy stosunku pracy (czyli – na jej (jego) podstawie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem). Jedynym warunkiem do skorzystania przez PIP z powyższego uprawnienia będzie uprzednie wydanie polecenia usunięcia stwierdzonego naruszenia poprzez zawarcie umowy o pracę „w miejsce” stosunku podlegającego kontroli PIP. Jeżeli umowa ta nie zostanie zawarta w następstwie powyższego polecenia – PIP samodzielnie (bez konieczności uzyskania w tym zakresie zgody stron danego stosunku) przekształci taki stosunek w stosunek pracy (a łączącą strony umowę – w umowę o pracę).

W ocenie MRPiPS, będącego autorem regulacji – powyższe zmiany – stanowią fundament skutecznego systemu ochrony praw pracowniczych i interesu publicznego, eliminują ryzyko nadużyć w zakresie stosowania pozornych umów cywilnoprawnych oraz zapewniają przewidywalność i spójność postępowań administracyjnych. W konsekwencji projektowane zmiany wzmacniają pozycję pracownika, zwiększają skuteczność działań PIP oraz jej wiarygodność i efektywność jako organu nadzoru nad rynkiem pracy.” W praktyce zatem – nowe regulacje powinny istotnie ograniczyć nadużycia pracodawców względem pracowników, polegające na zawieraniu przez nich umów cywilnoprawnych z pracownikami, w warunkach, w których powinna zostać zawarta umowa o pracę.

Ustawa uprawniająca PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych (czyli – umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę podpisana przez Prezydenta, ale również – skierowana przez niego do Trybunału Konstytucyjnego

Pomimo podpisania przez Prezydenta – w dniu 2 kwietnia 2026 r. – ustawy z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw – Prezydent zdecydował o jednoczesnym skierowaniu regulacji, w trybie kontroli następczej, do Trybunału Konstytucyjnego.

Cały czas mam poważne wątpliwości co do części przepisów – zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy wobec przedsiębiorców. Państwo musi być silne – ale nie może być nadmierne w ingerencji” – oświadczył Prezydent.

Przyznał, że ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy dotyka samego fundamentu relacji między państwem, pracownikiem a pracodawcą. „Jednak od początku procedowania tego prawa miałem poważne wątpliwości. Dotyczyły one przede wszystkim braku właściwego dialogu społecznego na etapie prac rządowych. Państwo nie może pomijać partnerów społecznych – to jest fundament zdrowej demokracji” – zaznaczył Prezydent.

Ważne

Należy jednak podkreślić, że skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej przez Prezydenta nie wstrzyma wejścia przepisów w życie. Tak stałoby się wyłącznie, jeżeli Prezydent zdecydowałby się na skorzystanie z uprawnienia o którym mowa w art. 122 ust. 3 Konstytucji RP, tj. skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją przed jej podpisaniem (tj. w ramach tzw. kontroli prewencyjnej, a nie kontroli następczej).

Od kiedy zaczną obowiązywać nowe przepisy, uprawniające PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych (czyli – umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę?

Ustawa z dnia 1 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw, która zakłada wyposażenie okręgowych inspektorów pracy w kompetencje do wydawania decyzji administracyjnych o przekształceniu nieprawidłowo zawartych umów cywilnoprawnych (czyli umów zlecenia i umów o dzieło) oraz B2B w umowy o pracę – została podpisana przez Prezydenta w dniu 2 kwietnia 2026 r.

Ważne

Zgodnie z art. 20 ustawy – w zakresie nowych uprawnień PIP do przekształcania umów cywilnoprawnych oraz B2B, które spełniają cechy stosunku pracy, w umowy o pracę – wejdzie ona w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Ustawa ta, w Dzienniku Ustaw została ogłoszona w dniu 7 kwietnia 2026 r., co oznacza, że nowe przepisy (i uprawnienia PIP) zaczną obowiązywać od 7 lipca 2026 r.

Jak zostało wspomniane powyżej – ustawa została skierowana przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, jednak zostało to uczynione w trybie kontroli następczej (a nie prewencyjnej, o której mowa w art. 122 ust. 3 Konstytucji), co jest równoznaczne z tym, że działanie to nie wstrzyma wejścia przepisów w życie.

1 Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń (M.P. z 2026 r., poz. 220)

2 Grzegorz Miśtal, młodszy inspektor pracy, OIP Kielce, „Czy to już etat?”, 20 lutego 2024 r. (https://www.pip.gov.pl/aktualnosci/czy-to-juz-etat)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1749)
  • Ustawa z dnia 11 marca 2026 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2026 r., poz. 473)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1071 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1712 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1568 z późn. zm.)
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
Koniec B2B, umów zlecenia i o dzieło? Urzędnik przekształci umowę w stosunek pracy bez Twojej zgody – ustawa nadająca PIP nowe uprawnienia już z podpisem Prezydenta
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Co się zaraz zmieni przy wydawaniu orzeczeń i opinii dla ucznia?
08 kwi 2026

Zakres pomocy, której może udzielić placówka oświatowa wynikający z trudności ucznia powinien być wskazany w dokumentach wydawanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. W dniu 14 kwietnia 2026 roku ulegają zmianie przepisy z tym związane.
Paliwa w końcu potanieją? Minister ujawnia, kiedy kierowcy naprawdę odczują spadki
08 kwi 2026

Ceny ropy gwałtownie spadają, a rynki reagują błyskawicznie. Czy to oznacza natychmiastową ulgę dla kierowców? Minister finansów rozwiewa wątpliwości i wskazuje, kiedy ceny na stacjach faktycznie zaczną spadać.
Nowe zasady urlopu od maja. Jeden szczegół zdecyduje, czy zyskasz dodatkowe dni wolne
08 kwi 2026

Nawet sześć dodatkowych dni urlopu zyskają niektórzy pracownicy. To efekt nowych przepisów. Z początkiem maja wchodzą w życie nowe regulacje zmieniające sposób liczenia stażu pracy. Zyskają ci, którzy latami byli „na swoim” albo zarabiali na umowie zleceniu. Jest jednak haczyk. I to całkiem przyziemny.
Skarbówka zmienia podejście do kar umownych. Korzystna interpretacja szefa KAS
08 kwi 2026

Kwestia podatkowego rozliczania kar umownych od lat pozostaje jednym z najbardziej spornych obszarów w praktyce CIT. Choć przepisy się nie zmieniają, zmienia się sposób ich interpretacji – i jak pokazuje najnowszy przykład, coraz częściej na korzyść podatników.

REKLAMA

Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe o 10% czy bliską relację w pracy?
07 kwi 2026

Dobre relacje między współpracownikami to większa stabilność zatrudnienia w firmie. Co wybierasz: wynagrodzenie wyższe od średniej rynkowej o 10%, ale bez bliskiej relacji w pracy czy wynagrodzenie niższe o 10%, ale z bliską relacją? Sprawdź, jak odpowiedzieli ankietowani.
PESEL dla cudzoziemca 2026 - nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie
07 kwi 2026

PESEL dla cudzoziemca od stycznia 2026 r. na bardziej restrykcyjnych zasadach: nowe przepisy nakazują osobistego stawiennictwa w urzędzie niektórym cudzoziemcom. Kogo to dotyczy? Spółki z zagranicznymi członkami zarządów będą miały problem.
Rząd łagodzi kryteria. Już od lipca pierwsze zmiany w programie Czyste Powietrze
07 kwi 2026

Już wiadomo, jakie zmiany mogą zostać wprowadzone w programie Czyste Powietrze w pierwszej kolejności, czyli od lipca 2026 r. Znane są też dalsze plany, na które zgodę będzie musiał wyrazić Europejski Bank Inwestycyjny.
Koniec własnych szamb w kolejnych gminach. Od maja sytuacja wielu nieruchomości się zmieni
07 kwi 2026

Sytuacja wielu nieruchomości zmieni się już w maju. Chodzi o możliwość podłączenia do sieci kanalizacyjnej. Trwają bowiem inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową finansowane ze środków pochodzący z Krajowego Planu Odbudowy. Gdzie powstaną nowe sieci?

REKLAMA

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media?
07 kwi 2026

Jaką rolę w biznesie odgrywają dziś social media? Wnioski z raportu "Winning in Social Media: The New Rules of the Game for 2026 and Beyond" to m.in.: maksymalizacja szybkości decyzyjnej (Decision Velocity), transformacja marketingu w system detekcji strategicznej, implementacja modelu "tłumacza insightów" w strukturze zespołu.
Jakie ceny paliwa w środę 8 kwietnia? Najnowsze obwieszczenie Ministra Energii
08 kwi 2026

W Monitorze Polskim zostało opublikowane kolejne obwieszczenie Ministra Energii w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw. Sprawdź, czy w środę 8 kwietnia wzrosną ceny benzyny i diesla.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA