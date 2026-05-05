REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić

Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 maja 2026, 15:12
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski
Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić
Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Sporządzenie testamentu w domu i bez notariusza może być prostsze, niż się wydaje, a przy tym pozwala uniknąć dodatkowych wydatków. Kluczowe jest dokładne przemyślenie treści ostatniej woli, a następnie skorzystanie ze sprawdzonego wzoru oraz wskazówek, które pomogą zadbać o ważność dokumentu. Nie musisz bowiem odwiedzać kancelarii notarialnej, aby twój testament nabrał mocy prawnej. Podpowiadamy, jakich błędów unikać.

Sporządzenie testamentu to jeden z najważniejszych kroków, jakie można podjąć, by świadomie zdecydować o losach swojego majątku po śmierci. Choć wiele osób odkłada tę decyzję, przygotowanie testamentu pozwala uniknąć rodzinnych sporów, uprościć procedury spadkowe oraz precyzyjnie określić, kto i na jakich zasadach odziedziczy dorobek życia. Testament można sporządzić samodzielnie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów, jednak wymaga to znajomości podstawowych zasad prawa spadkowego. Błędy formalne lub nieprawidłowe zapisy mogą bowiem doprowadzić do nieważności dokumentu albo wywołać wieloletnie konflikty między spadkobiercami.

REKLAMA

REKLAMA

Kto może sporządzić testament? Polskie prawo mówi jasno

Testament może sporządzić wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Oznacza to, że testator musi być świadomy podejmowanych decyzji i mieć możliwość samodzielnego rozporządzania swoim majątkiem. Trzeba pamiętać, że testament zawsze sporządza jedna osoba. Polskie prawo nie dopuszcza testamentów wspólnych, nawet jeśli miałyby je sporządzić małżonkowie. W praktyce oznacza to, że dokument podpisany przez dwie osoby jako wspólna ostatnia wola będzie nieważny.

Testament własnoręczny. Jakich zasad trzeba przestrzegać?

Testament własnoręczny jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem, ponieważ można sporządzić go samodzielnie bez ponoszenia kosztów notarialnych. Testament notarialny zapewnia natomiast większe bezpieczeństwo formalne, ponieważ jego treść przygotowuje notariusz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Oprócz tych dwóch form istnieją również rzadziej spotykane rodzaje testamentów, takie jak testament allograficzny, ustny, wojskowy czy podróżny, jednak mają one zastosowanie głównie w wyjątkowych okolicznościach.

Zobacz również:

W przypadku testamentu własnoręcznego kluczowe znaczenie ma zachowanie wymogów określonych w prawie. Dokument musi zostać napisany w całości odręcznie przez spadkodawcę. Oznacza to, że testament sporządzony na komputerze, wydrukowany i jedynie podpisany nie będzie ważny. Niedopuszczalne jest także, aby treść testamentu została spisana przez inną osobę, nawet jeśli testator własnoręcznie go podpisze.

REKLAMA

Równie istotny jest czytelny podpis spadkodawcy umieszczony pod treścią dokumentu. Choć wskazanie daty sporządzenia testamentu nie zawsze jest bezwzględnym warunkiem jego ważności, jej brak może powodować problemy interpretacyjne, zwłaszcza gdy istnieje więcej niż jeden testament lub pojawiają się wątpliwości dotyczące zdolności testatora do jego sporządzenia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jak spisać testament w domu? Najczęściej popełniane błędy

Jednym z najczęściej popełnianych błędów podczas sporządzania testamentu jest niewłaściwe rozporządzanie składnikami majątku. Wiele osób wpisuje do testamentu konkretne przedmioty, takie jak mieszkanie, samochód czy działka, przypisując je bezpośrednio wskazanym osobom. Takie rozwiązanie może prowadzić do problemów prawnych, ponieważ testament powinien przede wszystkim określać powołanie do całości spadku lub jego części ułamkowych.

Prawidłowo sporządzony dokument powinien raczej wskazywać procentowy lub ułamkowy udział poszczególnych spadkobierców w całym majątku. Jeśli spadkodawca chce przekazać konkretne składniki majątku określonym osobom, powinien rozważyć zastosowanie odpowiednich zapisów testamentowych.

Zapis zwykły i zapis windykacyjny. Na czym polega różnica?

W prawie spadkowym funkcjonują dwa podstawowe rodzaje zapisów: zapis zwykły oraz zapis windykacyjny. Zapis zwykły polega na zobowiązaniu spadkobiercy do przekazania określonego przedmiotu wskazanej osobie. Nie powoduje on jednak automatycznego przejścia własności na zapisobiercę. Ten może jedynie dochodzić swoich roszczeń od spadkobiercy.

Zobacz również:

Inaczej działa zapis windykacyjny, który może zostać ustanowiony wyłącznie w testamencie notarialnym. Dzięki niemu wskazana osoba nabywa własność konkretnego składnika majątku automatycznie z chwilą śmierci spadkodawcy. To rozwiązanie jest znacznie bardziej precyzyjne i skuteczne, szczególnie w przypadku nieruchomości, przedsiębiorstw czy innych cennych składników majątku.

Testament własnoręczny czy notarialny? Ten i ten ma moc prawną

Wybór pomiędzy testamentem własnoręcznym a notarialnym zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sytuacji rodzinnej i majątkowej. W prostszych przypadkach testament holograficzny może być wystarczający, pod warunkiem ścisłego przestrzegania przepisów. W bardziej złożonych sytuacjach testament notarialny daje większą pewność, ogranicza ryzyko sporów i umożliwia zastosowanie bardziej precyzyjnych mechanizmów prawnych.

Sporządzenie testamentu to nie tylko formalność, ale przede wszystkim odpowiedzialne zabezpieczenie przyszłości bliskich i własnego majątku. Dobrze przygotowany dokument pozwala uniknąć wielu problemów, zapewnia realizację ostatniej woli i daje poczucie kontroli nad tym, co pozostanie po śmierci. Niezależnie od wybranej formy, najważniejsze jest, aby testament był sporządzony świadomie, zgodnie z prawem i w sposób jednoznaczny.

Powiązane
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
Boom na testamenty notarialne 2026. Polacy coraz częściej formalizują swoje decyzje. Ile kosztuje spisanie testamentu u notariusza w 2026?
Czy Twój testament będzie nadal ważny? Nadchodzą zmiany w polskim prawie spadkowym
Czy Twój testament będzie nadal ważny? Nadchodzą zmiany w polskim prawie spadkowym
Testament bez prawa do zachowku? To możliwe, ale nie zawsze skuteczne
Testament bez prawa do zachowku? To możliwe, ale nie zawsze skuteczne
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Jak napisać testament w domu, żeby był ważny? Tych błędów nie możesz popełnić
05 maja 2026

Sporządzenie testamentu w domu i bez notariusza może być prostsze, niż się wydaje, a przy tym pozwala uniknąć dodatkowych wydatków. Kluczowe jest dokładne przemyślenie treści ostatniej woli, a następnie skorzystanie ze sprawdzonego wzoru oraz wskazówek, które pomogą zadbać o ważność dokumentu. Nie musisz bowiem odwiedzać kancelarii notarialnej, aby twój testament nabrał mocy prawnej. Podpowiadamy, jakich błędów unikać.
UniCredit próbuje przejąć głównego akcjonariusza mBanku. Berlin mówi "nie"
05 maja 2026

UniCredit złożył we wtorek ofertę przejęcia niemieckiego Commerzbanku, głównego akcjonariusza mBanku w Polsce. Oferta włoskiego banku jest ważna do 16 czerwca. Państwo niemieckie, posiadające ponad 12 proc. udziałów, sprzeciwia się sprzedaży. Zarówno politycy z Berlina, jak i szeregowi pracownicy banku postrzegają potencjalne przejęcie jako "wrogie".
Zielona szkoła, a obowiązki nauczycieli i rodziców. Przepisy, koszty i zasady wyjazdu
05 maja 2026

Dla uczniów to przygoda i oderwanie od szkolnej rutyny, dla dorosłych, konkretne obowiązki i formalności. Zielona szkoła łączy naukę z wyjazdem, ale jej organizacja podlega ścisłym zasadom. Sprawdź, kto za co odpowiada i na co zwrócić uwagę, zanim dziecko spakuje walizkę.
Pracodawcy nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność
05 maja 2026

Pracodawcy wciąż nie wykorzystują przewagi wielopokoleniowych zespołów, a mogą znacznie zwiększyć efektywność. To czynnik świadczący o przewadze konkurencyjnej. Trzeba wiedzieć, jak z niego skorzystać dla dobra organizacji.

REKLAMA

Składka zdrowotna 2026: uwaga na zmiany w rozliczeniu rocznym przedsiębiorców (ryczałt, skala podatkowa, podatek liniowy). Rok składkowy nie zawsze pokrywa się z kalendarzowym
05 maja 2026

Maj dla wielu przedsiębiorców wygląda podobnie: dużo spraw bieżących, terminy się piętrzą, a gdzieś pomiędzy fakturami, podatkami i codziennym prowadzeniem firmy wraca temat, który co roku budzi ten sam niepokój: roczne rozliczenie składki zdrowotnej. W 2026 roku to rozliczenie wygląda trochę inaczej niż rok wcześniej. Co ważne, część zmian można odczuć jako ulgę. Choć sam obowiązek nie zniknął, zmieniły się niektóre zasady, które dla przedsiębiorców są teraz korzystniejsze.
Arkusze z matematyki. Karty odpowiedzi [Matura 5 maja 2026 r. PDF]
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.
Nowy sondaż CBOS: ceny w górę szybciej niż rok temu? Tak uważa niemal połowa Polaków
05 maja 2026

Blisko połowa badanych Polaków uważa, że w najbliższych dwunastu miesiącach ceny będą rosły szybciej niż w ciągu ostatniego roku - wynika z badania „Nastroje konsumenckie”, przeprowadzonego przez CBOS.
Matura 2026. Co naprawdę musieli umieć uczniowie z matematyki?
05 maja 2026

Maturzyści, piszący we wtorek obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. umiejętnością wykonywania działań na liczbach rzeczywistych, znajomością funkcji i ich własności oraz ciągów liczbowych.

REKLAMA

Wypowiedzenie umowy o pracę miesiąc przed okresem ochronnym. Pracownikowi brakują 4 lata do emerytury
05 maja 2026

4 lata przed emeryturą pracownika rozpoczyna się ochrona przedemerytalna. Jak liczyć okres ochrony? Czy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę na miesiąc przed okresem ochronnym?
Nowy telewizor w domu, a portfel wciąż pełny. Sprawdź, kiedy Poczta Polska nie naliczy abonamentu RTV
05 maja 2026

Kupiłeś nowy telewizor? Prawo jest nieubłagane: masz dokładnie 14 dni na jego zarejestrowanie. Choć dla większości Polaków oznacza to obowiązek płacenia comiesięcznej daniny, istnieją konkretne sytuacje, w których urządzenie może pozostać "niewidzialne" dla systemu opłat. Poczta Polska sama wskazuje na trzy kluczowe wyjątki.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA