Strona główna » Twoje pieniądze » Polacy o podatkach. Wciąż wolą PIT od pracodawcy

Polacy o podatkach. Wciąż wolą PIT od pracodawcy

06 maja 2026, 10:29
oprac. Tomasz Lipczyński
Prawie 60 proc. ankietowanych woli nadal otrzymywać PIT z danymi o zarobkach za poprzedni rok od pracodawcy – wynika z ankiety przeprowadzonej przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax.

6 na 10 osób woli PIT przygotowany przez pracodawcę

Ministerstwo Finansów planuje zwolnić pracodawców z obowiązku przekazywania pracownikom formularzy podatkowych z danymi o zarobkach w poprzednim roku. W projekcie nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od osób prawnych znalazły się zapisy, na mocy których pracodawcy musieliby dane o zarobkach pracowników przesyłać do administracji skarbowej, zaś podatnicy mogliby uzyskać do nich dostęp w e-Urzędzie Skarbowym.

Jednak jak wynika z sondażu, przeprowadzonego przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie PITax, 57,7 proc. ankietowanych wolałoby nadal otrzymywać PIT-11 do ręki albo mailem. Osoby, które uważają, że wystarczy, aby dane były w rządowym systemie, stanowią 26,9 proc. ankietowanych.

Skutki odejścia od PIT-11

Jednym ze skutków odejścia od przekazywania PIT-11 może być większa liczba zeznań automatycznie akceptowanych przez systemy Krajowej Administracji Skarbowej, a co za tym idzie – mniej podatników będzie wpisywać do rozliczenia podatkowego organizację pożytku publicznego, na którą chce przekazać 1,5 proc. swojego podatku.

Z sondażu wynika, że 42,9 proc. badanych spodziewa się, że rezygnacja z przekazywania PIT-11 podatnikom utrudni wspieranie organizacji pożytku publicznego, a przeciwnego zdania jest 25,5 proc. badanych.

Badanie zostało przeprowadzone przez pracownię badawczą SW Research na zlecenie firmy PITax na grupie 1000 dorosłych Polaków metodą CAWI (online), na panelu internetowym SW Panel. Badanie zrealizowano pod koniec stycznia 2026.

Źródło: PAP
