REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Po czerwcowej waloryzacji kont i subkont ZUS wylicza wyższe emerytury - o ile teraz wzrosły

Po czerwcowej waloryzacji kont i subkont ZUS wylicza wyższe emerytury - o ile teraz wzrosły

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 lipca 2026, 19:51
Bartosz Biskupski
Bartosz Biskupski
Od czerwca nowe emerytury wyższe będą o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Od czerwca nowe emerytury wyższe będą o ok. 10 proc. - to efekt waloryzacji kont i subkont emerytalnych 1 czerwca 2026
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Z dniem 1 czerwca ZUS dokonuje waloryzacji kont i subkont emerytalnych, które ma każdy kto zapłacił choć raz składkę na ubezpieczenie emerytalne. Wartość składek zapisanych na kontach emerytalnych wzrosła właśnie o 9,81 proc., a na subkontach aż o 10,61 proc. Co to oznacza dla przyszłych emerytów?

Ujmując rzec najprościej - przechodzącym na emeryturę teraz ZUS wyliczy świadczenie o około 10 proc. wyższe niż przed rokiem. Także Ci, którzy ze złożeniem wniosku o emeryturę wstrzymali się kilka miesięcy i złożą go np. w lipcu będą dostawać emeryturę o ok. 10 proc. wyższą niż gdyby zrobili to przed waloryzacją kapitału.
Zyskali także ci, którzy nie przechodzili na emeryturę w lutym, licząc że zostanie ona od razu zwaloryzowana w marcu – przypomnijmy, że waloryzacja emerytur w tym roku była o połowę niższa – wskaźnik waloryzacji rocznej emerytur wyniósł 1,05 przy 1,0981 proc. waloryzacji konta emerytalnego i 1,1061 waloryzacji subkonta.

REKLAMA

REKLAMA

Roczna waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS: czemu służy, ile wyniosła w 2026 r. i jak wpłynęłą na wysokość emerytur

Jeśli ktoś ma aktualnie zgromadzone na koncie emerytalnym 300 tys. zł, a jest to kwota doś- taka i zbliżona do niej dość powszechnie u osób w wieku przedemerytalnym, to aktualnie ma już 329 430 zł czyli jego kapitał wzrósł automatycznie o 29 430 zł.
Ten sam wskaźnik waloryzacji dotyczy kapitału początkowego, który jest trzecim składnikiem stanowiącym podstawę do wyliczania emerytur, a dotyczy osób, którym składki emerytalne potrącano przed 1999 rokiem.

Jeszcze wyższa jest waloryzacja składek zgromadzonych na subkoncie emerytalnym w ZUS. Dopisano do nich 10,61 proc. wartości. Subkonta posiadają wszyscy płacący składki po 1 stycznia 1999 r. – o ile nie przystąpili do OFE lub sami nie przenieśli środków z OFE do ZUS.
Ponadto obowiązkowo w ramach tak zwanego suwaka przenoszone są na subkonto emerytalne środki z OFE począwszy od dnia, gdy przyszłemu emerytowi pozostaje już tylko 10 lat do ustawowego wieku emerytalnego.
Jeśli 221 20 zł ktoś ma na subkoncie 200 tys. zł, to z dniem 1 czerwca automatycznie kapitał na subkoncie wzrósł mu do 221 220 zł czyli o 21 20 zł.

Wyższy wskaźnik waloryzacji subkonta od konta to efekt innego sposobu waloryzacji – zależy ona nie od inflacji, ale od tego jak rósł produkt krajowy brutto – PKB w ostatnich pięciu latach. To z kolei jest związane z tym, że środki zgromadzone w OFE są pomnażane dzięki inwestowaniu ich na rynkach kapitałowych.

REKLAMA

Roczna waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS - na czym polega

Tegoroczna waloryzacja składek zgromadzonych na kontach i subkontach ZUS nie jest jednak rekordowa – taka była dwa lata temu gdy ZUS dopisał do kont emerytalnych 9,91 proc. ich wartości, a do subkont aż 14,87 proc.
Zgodnie z prawem, jak co roku po waloryzacji kont i subkont emerytalnych ZUS przygotuje aktualne informacje dla każdego ubezpieczonego urodzonego po 31 grudnia 1948 r. Dokument ten – Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego (IOSKU) i zostanie udostępniony elektronicznie na eZUS (PUE ZUS) był przez wiele lat wysyłany do wszystkich listownie, aktualnie jednak ta zasada nie obowiązuje powszechnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kalendarz przesądza, że ZUS wyliczy emeryturę wyższą lub niższą

Czerwcowa waloryzacja kont i subkont emerytalnych w ZUS to doskonały moment, by wskazać na korzyści z odpowiedniego wyboru miesiąca, w którym – oczywiście po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego - złoży się wniosek o emeryturę.
Czasami wystarczy nawet miesięczna zwłoka, by ZUS wyliczył świadczenie dużo wyższe od tego, jakie ustali gdy wniosek o emeryturę trafi do Zakłdu już następnego dnia po osiągnięciu przez kobietę wieku 60 lat a mężczyznę – 65 lat.

Eksperci wskazują przy tym dwa miesiące jako najlepsze z tego punktu widzenia. Pierwszy to luty – wtedy emerytura wyliczona na podstawie aktualnego stanu konta i subkonta, z ewentualnym uwzględnieniem kapitału początkowego zostanie natychmiast zwaloryzowana w marcu.
W tym roku marcowa emerytura „z marszu” była wyższa od pierwszej, lutowej o 3,5 procent.

Drugi miesiąc to lipiec gdy ZUS będzie świadczenie wyliczał na podstawie kapitałów zgromadzonych na koncie i subkoncie, świeżo co zwaloryzowanych w czerwcu czyli podwyższonych jak w tym roku niemal o 10 procent.
Co oczywiście odłożenie w czasie wniosku o emeryturę sprawi, że ZUS ustali w konsekwencji jej wysokość odpowiednio wyższą niż gdyby wyliczał ją np. w maju, przed waloryzacją czerwcową.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Harmonogram pisania pracy magisterskiej – plan krok po kroku
04 lip 2026

Praca magisterska rzadko powstaje w tydzień. Największym wrogiem studenta zwykle nie jest trudność tematu, lecz brak planu i odkładanie pisania na ostatnią chwilę. Dobrze rozłożony harmonogram zamienia przytłaczające zadanie w serię wykonalnych etapów, z których każdy ma jasny cel. Przedstawiamy praktyczny plan – od wyboru tematu po obronę – który można dopasować do własnego tempa i wymagań uczelni.
Tysiące Polaków z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności może dostać nowe świadczenie z ZUS. Dlaczego nie składają wniosków?
04 lip 2026

Zmiana przepisów otwiera drzwi do dodatkowych pieniędzy dla potężnej grupy beneficjentów, którzy dotychczas byli pomijani przez system. Sprawdź, jak odebrać nawet 4350 zł miesięcznie z ZUS bez względu na zarobki.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – zapadła decyzja rządu w sprawie terminu, a co z kwotą świadczenia?
04 lip 2026

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w dniu 29 czerwca br. opublikowała założenia projektu rozporządzenia, z których wynika, w jakim terminie – w 2026 roku – ma zostać wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką. Świadczenie to przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił także „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.? Niektórzy uprawnieni do świadczenia, powinni również rozważyć wystąpienie do ZUS z wnioskiem, dzięki któremu kwota wypłaty będzie wyższa.
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
04 lip 2026

Utrzymywanie latami niskiego wynagrodzenia zasadniczego, bo brakującą, ustawową płacę minimalną można „dobijać” premiami, dodatkami funkcyjnymi i innymi składnikami wynagrodzenia. Te stosowane przez niektórych pracodawców praktyki rząd ukrócić, ale rewolucja nie nastąpi z dnia na dzień. Zmiany będą wprowadzane etapami, a pełne odejście od obecnych zasad może potrwać jeszcze kilka lat.

REKLAMA

Dieta pudełkowa z VAT 8%, nie 5%. NSA: to usługa gastronomiczna, nie zwykła dostawa jedzenia
04 lip 2026

NSA rozstrzygnął spór o stawkę VAT od diet pudełkowych. Przedsiębiorca oferujący kompleksowe diety z dostawą do domu chciał stosować stawkę 5% zamiast 8%, argumentując, że dostarcza gotowe posiłki. NSA orzekł, że dieta pudełkowa to usługa gastronomiczna, w której dostawa jedzenia jest wspierana przez usługi dodatkowe. A firma świadczy usługę, która podlega VAT 8%, a nie zwykłą dostawę towaru.
Cyfrowe e-dyplomy obowiązkowe od 2027 roku. Papierowe tylko na wniosek. Co uczelnia musi zmienić w procedurach?
03 lip 2026

Od 30 czerwca 2026 roku podmioty wydające dyplomy mogą rejestrować dokumenty elektroniczne w Repozytorium Dyplomów Elektronicznych, które jest częścią systemu POL-on. Przez drugą połowę 2026 roku korzystanie z tego rozwiązania ma charakter dobrowolny. Od 1 stycznia 2027 roku wydawanie dyplomów elektronicznych jako podstawowego dokumentu poświadczającego uzyskany stopień lub tytuł stanie się obowiązkowe. Dla absolwentów oznacza to łatwiejszy dostęp do dokumentu, możliwość zdalnego pobrania dyplomu oraz jego szybkiej weryfikacji. Dla uczelni zmiana jest jednak dużo głębsza niż przejście z papieru na format cyfrowy. E-dyplom jest efektem całego łańcucha działań: od jakości danych w systemach uczelni, przez poprawność informacji w POL-onie, aż po podpisy, konfiguracje, role użytkowników, suplementy, odpisy i obsługę sytuacji niestandardowych. Dlatego wdrożenie e-dyplomów warto potraktować nie jako zadanie wyłącznie techniczne, lecz sprawdzian gotowości organizacyjnej uczelni. Jeśli w danych, procedurach albo odpowiedzialności pojawią się luki, repozytorium ich nie ukryje. Przeciwnie - cyfrowy proces może je ujawnić dokładnie w momencie, w którym absolwent będzie czekał na gotowy dokument.
Czy WIBOR poprawnie mierzy cenę pieniądza? Nie jest tak, że liczba transakcji nie ma znaczenia dla jakości WIBOR-u [Polemika]
03 lip 2026

W artykule „Dlaczego liczba transakcji na rynku międzybankowym nie przesądza o wiarygodności i jakości WIBOR-u” opublikowanym 16 czerwca 2026 r. na infor.pl Marcin Bartczak i Marek Trzos-Rastawiecki bronią WIBOR-u, opierając się na eleganckim rozróżnieniu pojęciowym. Ich zdaniem krytycy wskaźnika mieszają dwie różne kategorie: aktywność rynku, czyli liczbę transakcji, oraz cenę pieniądza, czyli przedmiot pomiaru. WIBOR - jak argumentują Autorzy - jest wskaźnikiem stopy procentowej, a więc ma mierzyć cenę, nie wolumen. Skoro cena pieniądza jest „zakotwiczona” w stopach NBP, to niewielka liczba depozytów międzybankowych nie podważa wiarygodności wskaźnika. Zliczanie transakcji jako test jakości WIBOR-u ma być więc „błędem kategorialnym”. Samo rozróżnienie jest trafne. Wniosek już nie – pisze Krzysztof Szymański.
Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.

REKLAMA

Co zrobić z umowami B2B przed 8 lipca 2026 r. aby uniknąć represji podatkowo-składkowych? Prof. Modzelewski: warto rozważyć rozwiązanie tych umów i zawarcie na nowych zasadach
03 lip 2026

PIP zacznie od 8 lipca 2026 r. przekształcać umowy cywilnoprawne z samozatrudnionymi (umowy B2B) w umowy o pracę. Prof. dr hab. Witold Modzelewski wskazuje pewną możliwość złagodzenia prawdopodobnych represji podatkowo-składkowych po wejściu w życie nowych przepisów. Otóż decyzja „przekształcenia” nie ma formalnie mocy wstecznej i może dotyczyć (podobnie jak powództwo) umów wykonywanych w dniu wejścia w życie tej nowelizacji. Czyli można przed tą datą rozwiązać istniejące umowy B2B do tego dnia i zawrzeć je na nowych zasadach. Bo decyzja Okręgowego Inspektora Pracy nie może dotyczyć umów rozwiązanych przed 8 lipca 2026 r.
3 lipca Sejm uchwalił: Zakaz komórek, lex szarlatan, OKI, vouchery
03 lip 2026

Posłowie mieli pracowity piątek. Dziś Sejm uchwalił ważne zmiany w prawie. Ustawa o Osobistych Kontach Inwestycyjnych zakłada, że aktywa inwestycyjne na koncie będą zwolnione z tzw. podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, a aktywa oszczędnościowe - do 25 tys. zł. Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe wprowadza zakaz korzystania z m.in. telefonów komórkowych w szkołach podstawowych i przedszkolach od 1 września 2026 r. Nowelizacja ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych wprowadza mechanizm umożliwiający zaproponowanie podróżnemu przez organizatora turystyki vouchera na realizację imprezy turystycznej w przyszłości, tj. w okresie do dwóch lat od dnia przyjęcia vouchera.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA