Ceny paliw znów mogą zaskoczyć kierowców. W poniedziałek 17 sierpnia obowiązują nowe maksymalne ceny benzyny i diesla, a jednocześnie w życie wchodzi obniżony VAT na paliwa z 23 do 8 proc. Ile maksymalnie zapłacimy za litr Pb95, Pb98 i oleju napędowego? Sprawdzamy najnowsze limity i wyjaśniamy, co może wydarzyć się z cenami na stacjach w kolejnych dniach.

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Kierowców czeka kolejna zmiana cen paliw. W poniedziałek 17 sierpnia maksymalna cena benzyny Pb95 wyniesie 6,41 zł za litr, Pb98 – 7,20 zł, a oleju napędowego – 7,37 zł. To efekt obowiązujących zasad ustalania cen maksymalnych oraz czasowej obniżki VAT na paliwa. Sprawdzamy, ile będzie można zapłacić na stacjach i co stanie się z cenami w kolejnych dniach.

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Ceny paliw w poniedziałek 17 sierpnia. Znamy limity

Z najnowszego obwieszczenia Ministra Energii wynika, że w poniedziałek 17 sierpnia maksymalne ceny paliw na stacjach będą wynosić:

benzyna Pb95 – 6,41 zł/l,

benzyna Pb98 – 7,20 zł/l,

olej napędowy – 7,37 zł/l.

Są to ceny maksymalne, a więc poziomy, których sprzedawcy paliw nie powinni przekroczyć w ramach obowiązującego mechanizmu. Nie oznacza to jednak, że na każdej stacji kierowca zobaczy dokładnie takie wartości. Poszczególne sieci mogą oferować paliwo taniej, korzystając m.in. z własnych promocji.

Co ważne, limit nie jest ustalany dowolnie. Cena maksymalna wynika z określonego wzoru uwzględniającego m.in. średnią cenę hurtową paliw na krajowym rynku, a następnie powiększoną o obowiązujące daniny i marżę sprzedażową.

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Jak wyliczana jest cena maksymalna paliwa?

Mechanizm opiera się na kilku elementach. Pod uwagę brana jest średnia cena hurtowa paliw na rynku krajowym. Do niej doliczane są:

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akcyza,

opłata paliwowa,

marża sprzedażowa w wysokości 0,30 zł za litr ,

, podatek VAT.

To właśnie zmiana stawki VAT ma obecnie szczególne znaczenie dla kierowców. Od 17 sierpnia do końca sierpnia obowiązuje bowiem czasowo obniżona stawka VAT na benzyny i olej napędowy. Zamiast standardowych 23 proc. wynosi ona 8 proc.

VAT na paliwa spada z 23 do 8 proc.

Nowelizacja rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług weszła w życie w czwartek. Przewidziano w niej czasowe obniżenie VAT na benzyny i olej napędowy.

Obniżka obejmuje okres od 17 do 31 sierpnia. Oznacza to, że kierowcy będą mogli korzystać z niższego opodatkowania przez ostatnie dwa tygodnie wakacji. Premier Donald Tusk zapowiedział przywrócenie części rozwiązań znanych z pakietu „Ceny Paliwa Niżej” właśnie w czwartek. „Ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr” – wskazywał szef rządu.

Nie należy jednak automatycznie zakładać, że każdy kierowca zobaczy przy dystrybutorze obniżkę dokładnie o taką kwotę. Ostateczna cena detaliczna zależy również od cen hurtowych, sytuacji na rynku ropy, kursów walut, kosztów działalności stacji oraz polityki cenowej poszczególnych sieci.

Co z cenami paliw po poniedziałku 17 sierpnia?

To jedno z najważniejszych pytań dla kierowców, ponieważ maksymalne ceny nie są ustalone na dłuższy okres. Kolejne obwieszczenie Ministra Energii zostanie opublikowane w poniedziałek i określi maksymalne ceny obowiązujące we wtorek.

Oznacza to, że ceny maksymalne mogą zmieniać się z dnia na dzień. Mechanizm reaguje bowiem na zmiany cen hurtowych paliw. Dla kierowców oznacza to również, że piątkowy limit nie musi być aktualny przez cały kolejny tydzień. Każde następne obwieszczenie może przynieść zarówno podwyżkę, jak i obniżkę maksymalnych poziomów.

Dlaczego rząd ponownie obniża VAT na paliwa?

Obecne rozwiązanie jest powrotem do części mechanizmów zastosowanych wcześniej w ramach pakietu „Ceny Paliwa Niżej”.

Pakiet został wprowadzony pod koniec marca i był odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem, który rozpoczął się 28 lutego.

Rozwiązania obowiązywały do końca czerwca. Obejmowały m.in. czasowo obniżoną stawkę VAT na wybrane paliwa, przede wszystkim benzyny i olej napędowy, a także mechanizm ustalania maksymalnych cen tych paliw na stacjach.

W ramach pakietu zastosowano również czasową obniżkę akcyzy na paliwa. Ten element obowiązywał do połowy czerwca.

Ile kosztował pakiet „Ceny Paliwa Niżej”?

Obniżenie podatków oznacza oczywiście mniejsze wpływy do budżetu państwa. Według informacji resortu finansów dotychczasowy koszt programu „Ceny Paliwa Niżej” wyniósł około 4,7 mld zł.

Tym razem skala wydatku będzie znacznie mniejsza, ponieważ obniżka VAT została przewidziana jedynie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia. Wznowienie obniżonej stawki VAT na paliwa ma kosztować budżet państwa około 495 mln zł. To właśnie czasowe ograniczenie programu pozwala rządowi skierować ulgę podatkową do kierowców w okresie, gdy ceny paliw pozostają istotnym elementem kosztów podróży i transportu.

Czy benzyna i diesel faktycznie będą tańsze?

Sama obniżka VAT tworzy przestrzeń do spadku cen detalicznych, ale nie gwarantuje identycznej obniżki na każdej stacji. Cena przy dystrybutorze jest bowiem wynikiem kilku czynników. Poza podatkami znaczenie ma przede wszystkim cena paliwa w hurcie. Ta z kolei zależy od sytuacji na światowym rynku ropy i produktów naftowych oraz kursu złotego wobec dolara.

Znaczenie ma również marża sprzedawcy. Dlatego dwie stacje znajdujące się nawet w tej samej miejscowości mogą mieć różne ceny tego samego paliwa. W praktyce cena maksymalna jest górną granicą wynikającą z obowiązującego mechanizmu, a nie zapowiedzią, że każda stacja będzie sprzedawała paliwo właśnie po tej cenie.

Ceny paliw na stacjach. Na co zwrócić uwagę?

Kierowcy, którzy planują tankowanie w najbliższych dniach, powinni zwrócić uwagę nie tylko na samą cenę przy dystrybutorze. W okresie obowiązywania promocji sieci paliw mogą oferować dodatkowe rabaty.

Przykładowo ORLEN zapowiedział wcześniej przedłużenie promocji paliwowej do końca sierpnia. W ramach akcji użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY mogą otrzymywać rabaty na paliwo, przy czym wysokość rabatu zależy od spełnienia warunków promocji. Oznacza to, że realna cena zapłacona przez kierowcę może być niższa zarówno dzięki obniżonemu VAT, jak i dzięki promocji konkretnej sieci.

Ile wyniesie maksymalna cena paliwa? Tabela

Na poniedziałek 17 sierpnia obowiązują następujące maksymalne poziomy:

Rodzaj paliwa Maksymalna cena Benzyna Pb95 6,41 zł/l Benzyna Pb98 7,20 zł/l Olej napędowy 7,37 zł/l

Co dalej z cenami paliw?

Najbliższe dni będą ważne dla kierowców przede wszystkim z dwóch powodów. Po pierwsze, od 17 sierpnia zacznie działać obniżona stawka VAT. Po drugie, maksymalne ceny będą nadal aktualizowane na podstawie przyjętej formuły.

Najważniejsza niewiadoma dotyczy więc tego, jak zachowają się ceny hurtowe paliw. Jeżeli będą spadać, kolejne maksymalne ceny mogą zostać obniżone. Jeżeli natomiast sytuacja na rynku ropy się pogorszy, presja na ceny detaliczne może być większa.

Na razie kierowcy znają konkretny limit na poniedziałek: 6,41 zł za litr benzyny Pb95, 7,20 zł za litr Pb98 i 7,37 zł za litr diesla. O tym, czy we wtorek będzie taniej, drożej czy bez większych zmian, zdecyduje kolejne poniedziałkowe obwieszczenie Ministra Energii.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o ceny paliw od 17 sierpnia

Ile maksymalnie kosztuje benzyna Pb95 w poniedziałek 17 sierpnia?

Maksymalna cena benzyny Pb95 w poniedziałek 17 sierpnia wyniesie 6,41 zł za litr. Jest to cena maksymalna wynikająca z obwieszczenia Ministra Energii. Na poszczególnych stacjach benzyna może być sprzedawana taniej, np. w ramach promocji lub programów lojalnościowych.

Ile kosztuje benzyna Pb98 od 17 sierpnia?

Maksymalna cena benzyny Pb98 w poniedziałek 17 sierpnia wyniesie 7,20 zł za litr. To limit ceny, a nie obowiązkowa cena na każdej stacji paliw.

Ile kosztuje diesel w poniedziałek 17 sierpnia?

Maksymalna cena oleju napędowego w poniedziałek 17 sierpnia wyniesie 7,37 zł za litr. Kierowcy mogą znaleźć diesel w niższej cenie na stacjach oferujących własne promocje.

Czy ceny paliw spadną od 17 sierpnia?

Od 17 sierpnia obowiązuje obniżona stawka VAT na benzyny i olej napędowy. VAT został czasowo zmniejszony z 23 proc. do 8 proc. Może to przełożyć się na niższe ceny paliw, ale wysokość obniżki na konkretnej stacji zależy również od cen hurtowych, kursu złotego, cen ropy i marży sprzedawcy.

O ile może spaść cena paliwa po obniżce VAT?

Premier Donald Tusk zapowiadał, że ceny paliw powinny spaść od 90 gr do ponad 1 zł za litr. Nie oznacza to jednak gwarantowanej obniżki o dokładnie taką kwotę na każdej stacji. Na cenę przy dystrybutorze wpływa więcej czynników niż sam VAT.

Od kiedy obowiązuje niższy VAT na paliwa?

Obniżona stawka VAT na benzyny i olej napędowy obowiązuje od 17 sierpnia do 31 sierpnia. W tym okresie stawka VAT wynosi 8 proc., zamiast standardowych 23 proc.

Do kiedy obowiązuje obniżony VAT na benzynę i diesel?

Obniżony VAT na benzynę i olej napędowy ma obowiązywać do 31 sierpnia. Jest to czasowe rozwiązanie obejmujące ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Dlaczego rząd obniżył VAT na paliwa?

Obniżenie VAT jest częścią powrotu do wybranych rozwiązań pakietu „Ceny Paliwa Niżej”. Pakiet został pierwotnie wprowadzony pod koniec marca w reakcji na gwałtowny wzrost cen ropy związany z konfliktem USA i Izraela z Iranem. Tym razem obniżka VAT została przywrócona tylko na ostatnie dwa tygodnie sierpnia.

Jak ustalana jest maksymalna cena paliwa?

Cena maksymalna jest obliczana według określonej formuły. Uwzględnia ona średnią cenę hurtową paliw na krajowym rynku, a następnie m.in. akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz VAT.

Czy cena maksymalna oznacza, że każda stacja będzie sprzedawać paliwo po tej cenie?

Nie. Cena maksymalna określa górny poziom ceny wynikający z obowiązującego mechanizmu. Stacja może sprzedawać paliwo taniej. Ostateczna cena zależy m.in. od polityki cenowej danej sieci, kosztów prowadzenia stacji oraz aktualnej sytuacji na rynku paliw.

Czy na każdej stacji benzyna Pb95 będzie kosztować 6,41 zł?

Nie. 6,41 zł za litr to maksymalna cena benzyny Pb95 na poniedziałek 17 sierpnia, a nie cena obowiązkowa. Kierowcy mogą znaleźć Pb95 w niższej cenie, szczególnie na stacjach objętych promocjami.

Kiedy poznamy ceny paliw na wtorek?

Kolejne obwieszczenie Ministra Energii zostanie opublikowane w poniedziałek i określi maksymalne ceny paliw obowiązujące we wtorek. Oznacza to, że limity mogą zmieniać się z dnia na dzień.

Czy maksymalne ceny paliw mogą się zmienić po 17 sierpnia?

Tak. Maksymalne ceny są aktualizowane na podstawie przyjętej formuły, która uwzględnia m.in. ceny hurtowe paliw. Jeżeli ceny hurtowe się zmienią, kolejne obwieszczenia mogą przynieść zarówno niższe, jak i wyższe maksymalne ceny.

Czy diesel będzie tańszy po obniżce VAT?

Obniżka VAT z 23 proc. do 8 proc. tworzy możliwość obniżenia ceny oleju napędowego, ale nie oznacza automatycznie identycznego spadku ceny na każdej stacji. Na cenę diesla wpływają również ceny hurtowe, ceny ropy, kurs walut oraz marża sprzedawcy.

Ile wynosi maksymalna cena benzyny i diesla 17 sierpnia?

W poniedziałek 17 sierpnia maksymalne ceny wyniosą:

Pb95 – 6,41 zł/l,

Pb98 – 7,20 zł/l,

diesel – 7,37 zł/l.

Ile kosztuje obniżka VAT na paliwa dla budżetu państwa?

Wznowienie obniżonej stawki VAT na paliwa na ostatnie dwa tygodnie sierpnia ma kosztować budżet państwa około 495 mln zł.

Ile kosztował dotychczas pakiet „Ceny Paliwa Niżej”?

Według informacji resortu finansów dotychczasowy koszt programu „Ceny Paliwa Niżej” wyniósł około 4,7 mld zł. W ramach programu stosowano m.in. obniżoną stawkę VAT na niektóre paliwa, maksymalne ceny paliw na stacjach oraz czasową obniżkę akcyzy.

Czy obowiązuje jeszcze pakiet „Ceny Paliwa Niżej”?

Pierwotny pakiet „Ceny Paliwa Niżej” obowiązywał do końca czerwca. W sierpniu przywrócono jednak jeden z jego kluczowych elementów – czasową obniżkę VAT na benzyny i olej napędowy. Obniżona stawka obowiązuje od 17 do 31 sierpnia.

Czy ceny paliw będą niższe we wtorek?

Tego nie można jeszcze przesądzić. Maksymalne ceny na wtorek zostaną określone w kolejnym obwieszczeniu Ministra Energii, które zostanie opublikowane w poniedziałek. Na wysokość limitów wpływają przede wszystkim zmiany cen hurtowych paliw.

Czy warto zatankować w poniedziałek 17 sierpnia?

Sama wysokość maksymalnej ceny nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, czy poniedziałek będzie najlepszym dniem na tankowanie. Warto porównać ceny na kilku stacjach, sprawdzić dostępne rabaty oraz obserwować kolejne obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw.

Jakie są najważniejsze ceny paliw 17 sierpnia?

Najważniejsze limity na poniedziałek 17 sierpnia to 6,41 zł za litr benzyny Pb95, 7,20 zł za litr benzyny Pb98 oraz 7,37 zł za litr oleju napędowego. Są to maksymalne ceny wynikające z obowiązującego mechanizmu, dlatego rzeczywista cena na konkretnej stacji może być niższa.