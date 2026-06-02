ZUS wypłaca 2000 zł na te choroby. Sprawdź, czy dostaniesz przelew

ZUS wypłaca blisko 2000 zł miesięcznie osobom, które ze względu na stan zdrowia nie mogą pracować. Okazuje się, że renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje nie tylko przy chorobach serca czy nowotworach. Pieniądze można otrzymać także na popularne schorzenia, takie jak ciężka depresja czy zaawansowane choroby skóry. Przeszkodą bywają jednak formalności. Sprawdź aktualny wykaz chorób oraz kryteria, jakie musisz spełnić, aby ZUS przyznał Ci comiesięczne wsparcie.

Ile wynosi renta "na rękę" w maju 2026 roku?

Od 1 marca 2026 roku, po corocznej waloryzacji, wzrosły kwoty najniższych świadczeń dla osób niezdolnych do pracy. Aktualne minimalne stawki gwarantowane przez ZUS wynoszą:

Całkowita niezdolność do pracy: 1978,49 zł brutto (ok. 1810 zł netto).

Częściowa niezdolność do pracy: 1483,87 zł brutto (ok. 1360 zł netto).

Renta szkoleniowa: 1483,87 zł brutto.

Uwaga: Jeśli lekarz orzecznik stwierdzi dodatkowo niezdolność do samodzielnej egzystencji, do renty automatycznie doliczany jest dodatek pielęgnacyjny. Po waloryzacji wynosi on dokładnie 366,68 zł netto i jest wolny od podatku.

Kto może otrzymać rentę z ZUS?

Aby uzyskać rentę z tytułu niezdolności do pracy z ZUS, należy spełnić trzy kluczowe warunki:

Orzeczenie medyczne : Niezdolność do pracy musi zostać formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS.

: Niezdolność do pracy musi zostać formalnie potwierdzona przez lekarza orzecznika ZUS. Staż ubezpieczeniowy: Wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), dostosowanego do wieku, w którym powstała niezdolność (np. minimum 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia). Ten okres musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności.

Wymagane jest udokumentowanie odpowiedniego stażu (okresów składkowych i nieskładkowych), dostosowanego do wieku, w którym powstała niezdolność (np. minimum 5 lat stażu, jeśli niezdolność powstała po ukończeniu 30. roku życia). Ten okres musi przypadać w ciągu ostatnich 10 lat przed złożeniem wniosku lub powstaniem niezdolności. Okres powstania niezdolności: Choroba uniemożliwiająca pracę musi pojawić się w czasie trwania ubezpieczenia lub w ciągu maksymalnie 18 miesięcy od jego ustania.

Wyjątek od zasad: Wymóg posiadania 5 lat stażu w ostatnim dziesięcioleciu oraz limitu 18 miesięcy nie dotyczy osób całkowicie niezdolnych do pracy, które wykażą bardzo długi staż ubezpieczeniowy: co najmniej 20 lat dla kobiet oraz 25 lat dla mężczyzn.

W tych chorobach ZUS przyznaje rentę. Oto najczęstszy wykaz

ZUS nie posługuje się jedną, zamkniętą listą chorób, która automatycznie dawałaby prawo do pieniędzy. Lekarz orzecznik ocenia stopień dysfunkcji organizmu. Statystycznie świadczenie najczęściej przyznawane jest na:

Choroby układu krążenia i serca.

Nowotwory złośliwe (w tym onkologia ogólna oraz powiązana z warunkami pracy).

Zaburzenia psychiczne i behawioralne (m.in. ciężkie epizody depresyjne, schizofrenia).

Schorzenia układu nerwowego i narządu wzroku.

Przewlekłe choroby układu ruchu, kręgosłupa oraz tkanki łącznej.

Choroby układu oddechowego oraz ciężkie schorzenia dermatologiczne (skóry).

Ważne w przypadku uzależnień i alkoholu

Samo uzależnienie od alkoholu nie jest podstawą do przyznania renty. Można ją jednak otrzymać na skutek nieodwracalnych medycznych następstw nałogu (np. zaawansowana marskość wątroby, encefalopatia czy toksyczne uszkodzenia układu nerwowego), o ile realnie i trwale uniemożliwiają one wykonywanie pracy zawodowej.

Jakie są różnice między częściową a całkowitą niezdolnością?

Całkowita niezdolność do pracy: Orzeka się ją wobec osoby, która straciła możliwość wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej.

Częściowa niezdolność do pracy: Dotyczy osób, które w znacznym stopniu utraciły zdolność do pracy zgodnej z ich poziomem posiadanych kwalifikacji.

Orzeczenie o niezdolności do pracy wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Wyjątkiem są rzadkie sytuacje, w których według aktualnej wiedzy medycznej nie ma żadnych szans na odzyskanie zdolności do pracy.

Nowe limity dorabiania do renty (ważne od 1 czerwca 2026 roku)

[Od 1 czerwca 2026 roku ZUS wprowadza nowe, wyższe progi przychodów dla rencistów](1.3.2, 1.3.3). Jeśli pracujesz na rencie, musisz kontrolować swoje zarobki miesięczne brutto:

Do 6 694,10 zł brutto (70 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - zachowujesz rentę w pełnej wysokości.

Od 6 694,10 zł do 12 431,80 zł brutto - ZUS zmniejszy Twoje świadczenie o kwotę przekroczenia progu.

Powyżej 12 431,80 zł brutto (130 proc. przeciętnego wynagrodzenia) - ZUS całkowicie zawiesi wypłatę renty za dany miesiąc.

Dodatkowe pieniądze z ZUS: Świadczenie wspierające

Osoby z niepełnosprawnościami mogą łączyć rentę z tzw. świadczeniem wspierającym. Jest ono przyznawane bez kryterium dochodowego i niezależnie od pobieranej renty. Od 1 stycznia 2026 roku system ruszył już w pełnym zakresie dla osób posiadających od 70 do 100 punktów potrzeby wsparcia (ustalanych przez komisje WZON). W zależności od uzyskanej punktacji, ZUS wypłaca dodatkowo od 791,40 zł do nawet 4353 zł miesięcznie.

Jak złożyć wniosek do ZUS?

Dokumenty najlepiej złożyć na miesiąc przed planowanym przejściem na rentę. Kluczowy jest formularz ERN (wniosek o rentę) oraz druk OL-9 (zaświadczenie o stanie zdrowia), który musi być wystawiony przez Twojego lekarza prowadzącego nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku. Dołącz kompletną dokumentację medyczną (karty informacyjne ze szpitali, wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych) z ostatnich 6-12 miesięcy, ponieważ lekarz orzecznik ZUS ocenia wyłącznie realny stopień ograniczeń w codziennej pracy.

FAQ - najczęściej zadawane pytania