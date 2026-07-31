REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zamożność nie wyklucza długów. Coraz więcej Polaków bankrutuje, rośnie ryzyko i straty wierzycieli

Zamożność nie wyklucza długów. Coraz więcej Polaków bankrutuje, rośnie ryzyko i straty wierzycieli

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 lipca 2026, 16:40
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Zamożność Polaków rośnie, ale prywatnych bankructw z powodu długów jest więcej
Zamożność Polaków rośnie, ale prywatnych bankructw z powodu długów jest więcej
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Upadłość konsumencką w Polsce czyli tak zwane prywatne bankructwo ogłasza w Polsce coraz więcej osób. I to mimo, iż ogólnie stajemy się coraz bardziej zamożniejszym społeczeństwem. Najbardziej tracą na tym wierzyciele, którzy pozostają bez możliwości wyegzekwowania długu. Ale też i sami często są sobie winni, bo często z chęci wygórowanego zysku idą na ryzyko graniczące z brawurą.

Mimo danych wskazujących na poprawę sytuacji gospodarstw domowych, problemy z wypłacalnością nie maleją. W I połowie 2026 roku wierzyciele stracili 297,3 mln zł, a więc ponad 10 mln zł więcej niż pół roku wcześniej, wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Do 12,2 tys. wzrosła też liczba upadłości konsumenckich.
Znacznej części strat można było uniknąć, ponieważ niemal co drugi bankrut był wpisany do KRD już co najmniej trzy lata przed upadłością.

REKLAMA

REKLAMA

Gospodarstwa domowe coraz bogatsze, ale długi wciąż są problemem

Analizy makroekonomiczne z bieżącego roku wskazują na stopniową poprawę sytuacji finansowej gospodarstw domowych. Z najnowszych danych GUS wynika, że w styczniu mediana wynagrodzeń wzrosła o 8,2 proc., a inflacja konsumencka w czerwcu wyhamowała do poziomu 2,5 proc., w ujęciu rocznym.
Nie przekładają się one jednak na ograniczenie upadłości konsumenckich. W I połowie br. bankructwo ogłosiło 12,2 tys. osób, a więc o ok. 800 więcej niż pół roku wcześniej, wskazują statystyki Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczych. =

Do 297,3 mln zł zwiększyła się także kwota długu, który zostawili po sobie bankruci notowani przed upadłością w KRD. Pół roku wcześniej było to 287 mln zł.
Znacznej części tych strat można było uniknąć. Niemal 5,7 tys. osób, które ogłosiły upadłość konsumencką w I półroczu 2026 r., widniało w KRD już trzy lata wcześniej, a w dniu upadłości w Rejestrze było ich już 7,3 tys.

– Upadłość konsumencka dotyczy zwykle osób, które borykają się z problemami finansowymi już od dłuższego czasu. Ostatnie lata nie były łatwe dla gospodarstw domowych i teraz obserwujemy konsekwencje tej sytuacji. Jeszcze w 2023 roku mieliśmy do czynienia z bardzo wysoką inflacją średnioroczną, wynoszącą 11,4 proc. Do tego doszły drogie kredyty. Stopa referencyjna NBP jesienią 2023 roku wynosiła 5,75 proc. – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
– Wysoki poziom stóp utrzymywał koszt kredytów na podwyższonym poziomie, zwłaszcza tych o zmiennym oprocentowaniu. Obecna poprawa sytuacji gospodarczej nie powinna usypiać czujności firm. Bankructwa klientów i związane z nimi straty mogą pojawić się z dużym opóźnieniem, dlatego warto na bieżąco monitorować ich sytuację finansową – wyjaśnia ekspert.

REKLAMA

Długi i bankructwa: alimenty, kredyty i pożyczki w parze z upadłością

Najwyższe długi bankruci zostawili po sobie instytucjom finansowym, takim jak banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe czy ubezpieczeniowe – niespłacone zobowiązania wobec nich sięgają niemal 81 mln zł. Ponad 16 mln zł wynoszą zaległości wobec organów administracji państwowej i samorządowej.
Niemal 10 mln zł z tej kwoty przypada na należności alimentacyjne, a 3,62 mln zł – sądowe. Warto przy tym zauważyć, że długi alimentacyjne nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym, a sam proces upadłościowy nie blokuje możliwości sądowego dochodzenia lub podwyższenia alimentów od dłużnika.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wysokie straty z powodu upadłości konsumenckiej odnotowały także firmy telekomunikacyjne (2,75 mln zł), energetyczne (391,1 tys. zł) czy z branży nieruchomości, np. spółdzielnie, obsługa nieruchomości, zakłady gospodarki komunalnej (383,4 tys. zł).
Znaczna część długu niewypłacalnych konsumentów została już sprzedana firmom odpowiadającym za zarządzanie wierzytelnościami, np. windykacyjnym (195,3 mln zł).

– Już przy pierwszych problemach ze spłatą zobowiązań warto skorzystać ze wsparcia firmy windykacyjnej i nie unikać kontaktu z wierzycielami. Im wcześniej dłużnik podejmie dialog i wspólnie z nimi wypracuje realny plan spłaty zadłużenia, tym większa szansa na uniknięcie najpoważniejszych konsekwencji, w tym upadłości konsumenckiej - radzi Jakub Kostecki, wiceprezes Zarządu firmy windykacyjnej Kaczmarski Inkasso.
– Brak reakcji sprawia, że niespłacane zobowiązania zaczynają się nawarstwiać, rosną odsetki, a ignorowanie wezwań do zapłaty i niepodjęcie działań naprawczych często prowadzą do egzekucji komorniczej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie jest rozwiązaniem wszystkich problemów. Nie oznacza automatycznego umorzenia długów. Zobowiązania takie jak zaległe alimenty nadal podlegają spłacie, a sposób regulowania należności określa sąd – dodaje Jakub Kostecki.

Długi i bankructwa: częściej w mieście niż na wsi

Zdecydowaną większość konsumentów, którzy w I półroczu br. ogłosili upadłość, stanowią mieszkańcy miast. Jest ich 3,93 tys., mają 12,9 tys. przeterminowanych zobowiązań na łączną kwotę 156,4 mln zł. 996 bankrutów stanowili mieszkańcy wsi, mający ponad 3,1 tys. niezapłaconych rachunków na kwotę 37,6 mln zł.
Biorąc pod uwagę sumę zaległości, największe problemy mają mężczyźni. W KRD widnieje ponad 4 tys. bankrutów, którzy nie spłacili 12,8 tys. zobowiązań wynoszących łącznie niemal 178,4 mln zł. Upadłość konsumencką zasądzono wobec 3,28 tys. kobiet, na podstawie 10,3 tys. nieuregulowanych płatności na kwotę prawie 119 mln zł.

Najczęściej bankrutują osoby w wieku 36-45 lat – jest ich 2,13 tys., mają w sumie 7,23 tys. zobowiązań opiewających na 86,1 mln zł.
Drugą grupą szczególnie narażoną na takie problemy są młodsi – w wieku 26-35 lat płynność finansową straciło 1,78 tys. konsumentów, którzy nie spłacili 6,37 tys. długów sięgających 65,7 mln zł.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek, nawet jeśli płatnik nie wpłacił zaliczek i wykazał w PIT-11 nieprawdziwe kwoty
31 lip 2026

Czy za zaliczkę pobraną od umowy zlecenia i nie wpłaconą do urzędu skarbowego odpowiada podatnik, czy płatnik? Jak rozliczyć podatek, jeśli w PIT-11 wykazano nieprawdziwe kwoty? Na te pytania odpowiedzi udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Inflacja w Polsce znów rośnie: GUS podał w piątek 31 lipca najnowsze dane. Ile wynosi i o ile wzrosły ceny w ciągu miesiąca
31 lip 2026

Niespodzianki nie było. Tylko na krótko w czerwcu inflacja w Polsce spadła do poziomu 2,5 proc., osiągając cel zakładany przez NBP. W lipcu już tak dobrze nie było i tylko w miesiąc ceny towarów i usług wzrosły o 0,8 proc. To sprawiło, że obecnie wskaźnik roczny inflacji wynosi 3 procent.
Posiadanie telefonu w czasie egzaminu to za mało. Nie może dyskwalifikować zdającego
31 lip 2026

Znalezienie telefonu przy osobie zdającej egzamin może stać się dla niej źródłem problemów. Jednak czy konsekwencje, które poniesie w związku taką sytuacją mogą obejmować wykluczenie z udziału w egzaminie i zakaz przystąpienia do niego w przyszłości?
Publikujesz zdjęcia dziecka w internecie? Prezes UODO ostrzega przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości [Gość INFOR.PL]
31 lip 2026

Pierwszy medal, świadectwo z czerwonym paskiem, zwycięstwo w zawodach czy udany występ na szkolnej akademii. Duma rodziców jest zrozumiała. Coraz częściej jednak radość z sukcesów dzieci kończy się publikacją zdjęć w mediach społecznościowych. Problem w tym, że raz opublikowany wizerunek zostaje w internecie na zawsze, a jego dalszego wykorzystania nikt nie jest w stanie kontrolować.

REKLAMA

Sieci handlowe ruszają za Polakami na wakacje. Nie chodzi tylko o kurorty – ta walka o portfele klientów dzieje się także tam, gdzie wielu spędzi urlop po cichu
31 lip 2026

Morze, góry, Mazury, ale także własny ogród i mieszkanie – dla sieci handlowych każdy wakacyjny scenariusz Polaków oznacza nową okazję do sprzedaży. Detaliści otwierają sezonowe punkty w najpopularniejszych kurortach, inwestują w dodatkowe miejsca sprzedaży i szukają sposobów, by dotrzeć do klientów, którzy zamiast wyjazdu wybiorą urlop w domu. Skala tej rywalizacji jest większa, niż mogłoby się wydawać: światowy rynek sezonowych sklepów jest wart już niemal 15 mld dolarów, a kluczowe pytanie brzmi: jak sieci radzą sobie z nagłym wzrostem sprzedaży, brakami pracowników i oczekiwaniami klientów, którzy nawet na wakacjach nie rezygnują z wygody?
Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie
31 lip 2026

Comiesięczne przelewy od członka rodziny na własne konto mogą wzbudzić pytania, szczególnie gdy dotyczą regularnie wpływających kwot. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy takie pieniądze trzeba zgłaszać skarbówce jako darowiznę i czy fiskus może uznać je za przysporzenie majątkowe podlegające podatkowi od spadków i darowizn. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że sam fakt pojawienia się pieniędzy na rachunku nie oznacza jeszcze, że doszło do darowizny.
Właściciele hoteli cieszą się z dobrej koniunktury w wakacje. Spłacają długi, ale już martwią się, co będzie jesienią
31 lip 2026

Branża HoReCa- hotele, restauracje, katering - notuje wyraźną poprawę płynności finansowej, wkraczając w sezon letni z bagażem długów lżejszym o miliony złotych. Nim jednak upora się z całkowitą ich spłatą, pojawić się mogą nowe - już jesienią. Właściciele hoteli i restauracji martią się bowiem rosnącymi kosztami działalności.
Zamożność nie wyklucza długów. Coraz więcej Polaków bankrutuje, rośnie ryzyko i straty wierzycieli
31 lip 2026

Upadłość konsumencką w Polsce czyli tak zwane prywatne bankructwo ogłasza w Polsce coraz więcej osób. I to mimo, iż ogólnie stajemy się coraz bardziej zamożniejszym społeczeństwem. Najbardziej tracą na tym wierzyciele, którzy pozostają bez możliwości wyegzekwowania długu. Ale też i sami często są sobie winni, bo często z chęci wygórowanego zysku idą na ryzyko graniczące z brawurą.

REKLAMA

Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
31 lip 2026

Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość - powiedział PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany o kryzys demograficzny. Dodał, że trzeba dyskutować m.in. o tym, co zrobić, aby przyszli nauczyciele mogli uczyć w jednej szkole, a nie w jednym powiecie.
Od 2 sierpnia wchodzą nowe przepisy AI Act. Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że dotyczą także ich
31 lip 2026

Już za chwilę tysiące firm będą musiały sprawdzić, czy korzystają ze sztucznej inteligencji zgodnie z nowymi przepisami. Problem w tym, że wiele organizacji nawet nie zdaje sobie sprawy, jak szeroko AI działa dziś w ich codziennych procesach. Od 2 sierpnia zacznie obowiązywać kolejna część AI Act, a opublikowane przez Komisję Europejską wytyczne pokazują, że obowiązki obejmują nie tylko twórców technologii, ale także przedsiębiorstwa wykorzystujące AI. Co dokładnie się zmieni i od czego warto zacząć?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA