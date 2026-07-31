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To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek, nawet jeśli płatnik nie wpłacił zaliczek i wykazał w PIT-11 nieprawdziwe kwoty

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31 lipca 2026, 15:27
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek
To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek, nawet jeśli płatnik nie wpłacił zaliczek i wykazał w PIT-11 nieprawdziwe kwoty
Shutterstock

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Czy za zaliczkę pobraną od umowy zlecenia i nie wpłaconą do urzędu skarbowego odpowiada podatnik, czy płatnik? Jak rozliczyć podatek, jeśli w PIT-11 wykazano nieprawdziwe kwoty? Na te pytania odpowiedzi udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Zaniżenie kwot przedstawionych w PIT-11

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w sytuacji, w której płatnik (zleceniodawca) pobrał zaliczkę, ale nie odprowadził jej do urzędu skarbowego, a przedstawione w formularzu PIT-11 kwoty dochodu zaniżył? Z takim pytaniem zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zleceniobiorca, który za wykonaną przez siebie pracę otrzymał wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone o kwotę zaliczki na podatek dochodowy, jednak jak się okazało po zakończeniu roku podatkowego, zleceniodawca nie odprowadził jej do urzędu skarbowego, a dodatkowo wystawiona przez niego dla podatnika informacja PIT-11 nie odzwierciedlała rzeczywistości. W opinii podatnika nie ponosi on odpowiedzialności podatkowej za zaniżenie kwot przedstawionych w informacji i nie ma obowiązku zapłaty podatku. Niestety, organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

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Odpowiedzialność podatnika a obowiązki płatnika

W uzasadnieniu wydanej interpretacji indywidualnej z 21 maja 2026 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.354.2026.1.AK) organ wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na płatniku ciążą więc trzy podstawowe obowiązki: obliczenie, pobranie i wpłacenie podatku (zaliczki). Płatnik, który nie wykona tych obowiązków odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.
Jednocześnie ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa tryby zapłaty/poboru tego podatku: tzw. samoobliczenie i zapłatę podatku przez podatnika oraz obliczenie i pobór podatku przez płatnika. Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywa właśnie na podatnikach. W wielu sytuacjach zasada ta została przez ustawodawcę wyłączona poprzez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody). Jedną z nich jest sytuacja, która stała się źródłem analizowanych w przedmiotowej sprawie problemów, czyli wykonywanie umowy zlecenia.

To podatnik ma obowiązek prawidłowo rozliczyć podatek

Organ wskazał, że zasadą jest, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona m.in. w przypadku zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w analizowanym przypadku, w którym zaliczka na podatek została pobrana z wynagrodzenia, ale nie została wpłacona przez płatnika. W tej sytuacji odpowiedzialność płatnika za niepobraną zaliczkę powstaje z mocy prawa, a niezapłacony w terminie podatek staje się zaległością podatkową. Nadal jednak, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, a nie wpłacił, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. To on jest bowiem zobowiązany do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Oznacza to, że ma on obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym wszystkich rzeczywistych dochodów wypłaconych mu przez płatników, oraz pobranych przez płatników zaliczek, pomimo tego, że w informacji PIT-11 zawarte są zaniżone kwoty dochodu, a zaliczki na podatek dochodowy nie zostały przekazane do urzędu skarbowego. To na podatniku ciąży bowiem ostateczny obowiązek prawidłowego rozliczenia dochodów.

Podstawa prawna

art. 9, art. 45 ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2026 r. poz. 592)

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Źródło: INFOR
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