To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek, nawet jeśli płatnik nie wpłacił zaliczek i wykazał w PIT-11 nieprawdziwe kwoty

Zaniżenie kwot przedstawionych w PIT-11

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku w sytuacji, w której płatnik (zleceniodawca) pobrał zaliczkę, ale nie odprowadził jej do urzędu skarbowego, a przedstawione w formularzu PIT-11 kwoty dochodu zaniżył? Z takim pytaniem zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zleceniobiorca, który za wykonaną przez siebie pracę otrzymał wynagrodzenie odpowiednio pomniejszone o kwotę zaliczki na podatek dochodowy, jednak jak się okazało po zakończeniu roku podatkowego, zleceniodawca nie odprowadził jej do urzędu skarbowego, a dodatkowo wystawiona przez niego dla podatnika informacja PIT-11 nie odzwierciedlała rzeczywistości. W opinii podatnika nie ponosi on odpowiedzialności podatkowej za zaniżenie kwot przedstawionych w informacji i nie ma obowiązku zapłaty podatku. Niestety, organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe.

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Odpowiedzialność podatnika a obowiązki płatnika

W uzasadnieniu wydanej interpretacji indywidualnej z 21 maja 2026 r. (nr 0114-KDIP3-1.4011.354.2026.1.AK) organ wskazał, że zgodnie z obowiązującymi przepisami płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Na płatniku ciążą więc trzy podstawowe obowiązki: obliczenie, pobranie i wpłacenie podatku (zaliczki). Płatnik, który nie wykona tych obowiązków odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony.

Jednocześnie ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa tryby zapłaty/poboru tego podatku: tzw. samoobliczenie i zapłatę podatku przez podatnika oraz obliczenie i pobór podatku przez płatnika. Zasadą jest, że obowiązek prawidłowego ustalenia podstawy opodatkowania, obliczenia i zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych spoczywa właśnie na podatnikach. W wielu sytuacjach zasada ta została przez ustawodawcę wyłączona poprzez nałożenie obowiązków płatnika na podmioty wypłacające podatnikowi (stawiające do dyspozycji podatnika) należności stanowiące jego dochody (przychody). Jedną z nich jest sytuacja, która stała się źródłem analizowanych w przedmiotowej sprawie problemów, czyli wykonywanie umowy zlecenia.

Organ wskazał, że zasadą jest, że podatnik odpowiada całym swoim majątkiem za wynikające ze zobowiązań podatkowych podatki. Odpowiedzialność ta jest jednak ograniczona m.in. w przypadku zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania – do wysokości zaliczki, do której pobrania zobowiązany jest płatnik. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w analizowanym przypadku, w którym zaliczka na podatek została pobrana z wynagrodzenia, ale nie została wpłacona przez płatnika. W tej sytuacji odpowiedzialność płatnika za niepobraną zaliczkę powstaje z mocy prawa, a niezapłacony w terminie podatek staje się zaległością podatkową. Nadal jednak, niezależnie od faktu, czy płatnik pobrał zaliczki na podatek dochodowy, a nie wpłacił, podatnik jest zobowiązany do należytego wypełniania obowiązków nałożonych na niego ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. To on jest bowiem zobowiązany do wykazania w rocznym zeznaniu podatkowym wszystkich osiągniętych w roku podatkowym dochodów. Oznacza to, że ma on obowiązek wykazania w rozliczeniu rocznym wszystkich rzeczywistych dochodów wypłaconych mu przez płatników, oraz pobranych przez płatników zaliczek, pomimo tego, że w informacji PIT-11 zawarte są zaniżone kwoty dochodu, a zaliczki na podatek dochodowy nie zostały przekazane do urzędu skarbowego. To na podatniku ciąży bowiem ostateczny obowiązek prawidłowego rozliczenia dochodów.