REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w sierpniu: jakie oprocentowanie

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w sierpniu: jakie oprocentowanie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 lipca 2026, 17:20
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa to alternatywa dla lokat bankowych
Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa to alternatywa dla lokat bankowych
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa konkurują z lokatami bankowymi. Nie zawsze wygrywają oprocentowaniem, ale mają inne atuty, którymi górują nad lokatami. Oprocentowanie obecnie też nie jest złe - nawet 4,75 proc. dla obligacji czteroletnich.

Oszczędzający cenią sobie szczególnie właśnie obligacje czteroletnie, które mają oprocentowanie zmienne, ale wyższe w pierwszym roku - obecnie 4,75 proc. oraz obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu - aktualnie 4,40 procent.
W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży Ministerstwo Finansów pozostawiło na niezmienionym poziomie - takim samym jak w pierwszym miesiącu wakacji. Co to oznacza w praktyce?

REKLAMA

REKLAMA

Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa: ile wynosi w sierpniu 2026

W sierpniu oprocentowanie 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,00%, a 2-letnich 4,15% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2,00% w skali roku, a 3-letnich 4,40%.

Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75% 4-letnie oraz 5,35% 10-letnie.
6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,00% i 5,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Marże obligacji w sierpniu 2026 r. bez zmian

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w sierpniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich.
Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%.
Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich.

REKLAMA

– W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych zostawiamy bez zmian. Detaliczne obligacje skarbowe wspierają regularne oszczędzanie, a dzięki zamianie wykupywanych obligacji na nowe dają możliwość nieustannego i bezpiecznego pomnażania oszczędności nawet przez 10 lat – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Minister Jurand Drop podkreśla przy okazji, że im dłuższy okres zapadalności obligacji, tym wyższe oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym i wyższa marża w kolejnych okresach odsetkowych.
Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji mamy elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożymy dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna nam kwota trafi na wskazany przez nas rachunek - dodaje.

Wydłużenie okresu oszczędzania poprzez obligacje oszczędnościowe - metoda zamiany

Posiadacze obligacji wykupywanych w sierpniu, mogą skorzystać z opcji zamiany środków z ich wykupu na nowe obligacje oszczędnościowe.
W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS). Różnica w cenie to dodatkowy zysk.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
To podatnik musi prawidłowo rozliczyć podatek, nawet jeśli płatnik nie wpłacił zaliczek i wykazał w PIT-11 nieprawdziwe kwoty
31 lip 2026

Czy za zaliczkę pobraną od umowy zlecenia i nie wpłaconą do urzędu skarbowego odpowiada podatnik, czy płatnik? Jak rozliczyć podatek, jeśli w PIT-11 wykazano nieprawdziwe kwoty? Na te pytania odpowiedzi udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Inflacja w Polsce znów rośnie: GUS podał w piątek 31 lipca najnowsze dane. Ile wynosi i o ile wzrosły ceny w ciągu miesiąca
31 lip 2026

Niespodzianki nie było. Tylko na krótko w czerwcu inflacja w Polsce spadła do poziomu 2,5 proc., osiągając cel zakładany przez NBP. W lipcu już tak dobrze nie było i tylko w miesiąc ceny towarów i usług wzrosły o 0,8 proc. To sprawiło, że obecnie wskaźnik roczny inflacji wynosi 3 procent.
Posiadanie telefonu w czasie egzaminu to za mało. Nie może dyskwalifikować zdającego
31 lip 2026

Znalezienie telefonu przy osobie zdającej egzamin może stać się dla niej źródłem problemów. Jednak czy konsekwencje, które poniesie w związku taką sytuacją mogą obejmować wykluczenie z udziału w egzaminie i zakaz przystąpienia do niego w przyszłości?
Publikujesz zdjęcia dziecka w internecie? Prezes UODO ostrzega przed deepfake'ami i kradzieżą tożsamości [Gość INFOR.PL]
31 lip 2026

Pierwszy medal, świadectwo z czerwonym paskiem, zwycięstwo w zawodach czy udany występ na szkolnej akademii. Duma rodziców jest zrozumiała. Coraz częściej jednak radość z sukcesów dzieci kończy się publikacją zdjęć w mediach społecznościowych. Problem w tym, że raz opublikowany wizerunek zostaje w internecie na zawsze, a jego dalszego wykorzystania nikt nie jest w stanie kontrolować.

REKLAMA

Sieci handlowe ruszają za Polakami na wakacje. Nie chodzi tylko o kurorty – ta walka o portfele klientów dzieje się także tam, gdzie wielu spędzi urlop po cichu
31 lip 2026

Morze, góry, Mazury, ale także własny ogród i mieszkanie – dla sieci handlowych każdy wakacyjny scenariusz Polaków oznacza nową okazję do sprzedaży. Detaliści otwierają sezonowe punkty w najpopularniejszych kurortach, inwestują w dodatkowe miejsca sprzedaży i szukają sposobów, by dotrzeć do klientów, którzy zamiast wyjazdu wybiorą urlop w domu. Skala tej rywalizacji jest większa, niż mogłoby się wydawać: światowy rynek sezonowych sklepów jest wart już niemal 15 mld dolarów, a kluczowe pytanie brzmi: jak sieci radzą sobie z nagłym wzrostem sprzedaży, brakami pracowników i oczekiwaniami klientów, którzy nawet na wakacjach nie rezygnują z wygody?
Skarbówka zdecydowała w sprawie przelewów od brata na konto siostry. Pieniądze z emerytury mamy wyglądały jak darowizna, ale podatku jednak nie będzie
31 lip 2026

Comiesięczne przelewy od członka rodziny na własne konto mogą wzbudzić pytania, szczególnie gdy dotyczą regularnie wpływających kwot. Wiele osób zastanawia się wtedy, czy takie pieniądze trzeba zgłaszać skarbówce jako darowiznę i czy fiskus może uznać je za przysporzenie majątkowe podlegające podatkowi od spadków i darowizn. Najnowsza interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej pokazuje jednak, że sam fakt pojawienia się pieniędzy na rachunku nie oznacza jeszcze, że doszło do darowizny.
Właściciele hoteli cieszą się z dobrej koniunktury w wakacje. Spłacają długi, ale już martwią się, co będzie jesienią
31 lip 2026

Branża HoReCa- hotele, restauracje, katering - notuje wyraźną poprawę płynności finansowej, wkraczając w sezon letni z bagażem długów lżejszym o miliony złotych. Nim jednak upora się z całkowitą ich spłatą, pojawić się mogą nowe - już jesienią. Właściciele hoteli i restauracji martią się bowiem rosnącymi kosztami działalności.
Zamożność nie wyklucza długów. Coraz więcej Polaków bankrutuje, rośnie ryzyko i straty wierzycieli
31 lip 2026

Upadłość konsumencką w Polsce czyli tak zwane prywatne bankructwo ogłasza w Polsce coraz więcej osób. I to mimo, iż ogólnie stajemy się coraz bardziej zamożniejszym społeczeństwem. Najbardziej tracą na tym wierzyciele, którzy pozostają bez możliwości wyegzekwowania długu. Ale też i sami często są sobie winni, bo często z chęci wygórowanego zysku idą na ryzyko graniczące z brawurą.

REKLAMA

Prezes ZNP: Nauczyciele odchodzą z zawodu, jeśli tylko mogą
31 lip 2026

Nauczyciele już teraz odchodzą z zawodu, jeśli mają taką możliwość - powiedział PAP prezes ZNP Sławomir Broniarz pytany o kryzys demograficzny. Dodał, że trzeba dyskutować m.in. o tym, co zrobić, aby przyszli nauczyciele mogli uczyć w jednej szkole, a nie w jednym powiecie.
Od 2 sierpnia wchodzą nowe przepisy AI Act. Wielu przedsiębiorców może nie wiedzieć, że dotyczą także ich
31 lip 2026

Już za chwilę tysiące firm będą musiały sprawdzić, czy korzystają ze sztucznej inteligencji zgodnie z nowymi przepisami. Problem w tym, że wiele organizacji nawet nie zdaje sobie sprawy, jak szeroko AI działa dziś w ich codziennych procesach. Od 2 sierpnia zacznie obowiązywać kolejna część AI Act, a opublikowane przez Komisję Europejską wytyczne pokazują, że obowiązki obejmują nie tylko twórców technologii, ale także przedsiębiorstwa wykorzystujące AI. Co dokładnie się zmieni i od czego warto zacząć?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA