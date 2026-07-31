Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa w sierpniu: jakie oprocentowanie

Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa konkurują z lokatami bankowymi. Nie zawsze wygrywają oprocentowaniem, ale mają inne atuty, którymi górują nad lokatami. Oprocentowanie obecnie też nie jest złe - nawet 4,75 proc. dla obligacji czteroletnich.

Oszczędzający cenią sobie szczególnie właśnie obligacje czteroletnie, które mają oprocentowanie zmienne, ale wyższe w pierwszym roku - obecnie 4,75 proc. oraz obligacje trzyletnie o stałym oprocentowaniu - aktualnie 4,40 procent.

W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych oferowanych do sprzedaży Ministerstwo Finansów pozostawiło na niezmienionym poziomie - takim samym jak w pierwszym miesiącu wakacji. Co to oznacza w praktyce?

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Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych Skarbu Państwa: ile wynosi w sierpniu 2026

W sierpniu oprocentowanie 1-rocznych o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP wyniesie 4,00%, a 2-letnich 4,15% w pierwszym miesięcznym okresie odsetkowym.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 2,00% w skali roku, a 3-letnich 4,40%.

Pozostałe obligacje, w pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 4,75% 4-letnie oraz 5,35% 10-letnie.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 800 plus” oprocentowane będą 5,00% i 5,60% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym.

Marże obligacji w sierpniu 2026 r. bez zmian

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz marży i wynosi w przypadku instrumentów oferowanych w sierpniu 0,00% dla obligacji 1-rocznych oraz 0,15% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz niezmienionej marży w wysokości 1,50%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku niezmieniona marża wynosi 2,00%.

Bez zmian pozostają również preferencyjne marże dla obligacji rodzinnych, których oprocentowanie wyliczane jest według tych samych zasad co w przypadku 4- i 10-latek i wynoszą odpowiednio: 2,00% dla obligacji 6-letnich oraz 2,50% dla 12-letnich.

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– W sierpniu oprocentowanie obligacji oszczędnościowych zostawiamy bez zmian. Detaliczne obligacje skarbowe wspierają regularne oszczędzanie, a dzięki zamianie wykupywanych obligacji na nowe dają możliwość nieustannego i bezpiecznego pomnażania oszczędności nawet przez 10 lat – komentuje Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

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Minister Jurand Drop podkreśla przy okazji, że im dłuższy okres zapadalności obligacji, tym wyższe oprocentowanie w pierwszym okresie odsetkowym i wyższa marża w kolejnych okresach odsetkowych.

Warto podkreślić, że przez cały okres życia obligacji mamy elastyczny dostęp do ulokowanych środków. W razie konieczności wystarczy, że złożymy dyspozycję przedterminowego wykupu i potrzebna nam kwota trafi na wskazany przez nas rachunek - dodaje.

Wydłużenie okresu oszczędzania poprzez obligacje oszczędnościowe - metoda zamiany

Posiadacze obligacji wykupywanych w sierpniu, mogą skorzystać z opcji zamiany środków z ich wykupu na nowe obligacje oszczędnościowe.

W zamianie zakup następuje po niższej cenie, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie dodatkowego zysku – nowe obligacje kupowane są po 99,90 zł za 1 sztukę (oprócz obligacji 3-miesiecznych OTS). Różnica w cenie to dodatkowy zysk.