02.08.2026: dziś niedziela z zakazem handlu. Niezbędne zakupy jednak można zrobić przez cały dzień i w dużym wyborze
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Niedziela z zakazem handlu dziś 02.08.2026 r., to nie przeszkoda by zrobić niezbędne zakupy. Nie będzie takiego wyboru jak w sieciach dyskontowych, ale wszystko co niezbędne na obiad, śniadanie i kolację, na przyjęcie gości czy grill trafi bez trudu do zakupowego koszyka w sklepie otwartym dziś od rana do wieczora.
- Niedziela z zakazem handlu 02.08.2026 r. : jakie sklepy są otwarte
- Zakaz handlu w niedzielę: dlaczego sklepy Żabka są otwarte
- Sklepy Żabka czynne w niedzielę 02.08.2026 roku: w jakich godzinach
- Sklepy Żabka w niedzielę02.08.2026: co można kupić, jakie promocje
Gdy niedziela jest z zakazem handlu jak dziś 2 sierpnia, Jednak nie jest tak, że zakupów nie da się zrobić w ogóle - czynne są mniejsze sklepy czy te zlokalizowane na terenie stacji benzynowych lub dworców. A z sieciowych - sklepy Żabki.
W przypadku ostatnich z wymienionych czas na zrobienie zakupów jest praktycznie nieograniczony, bo większość z nich czynna jest całą niedzielę 02.08.2026 r. - od wczesnych godzin rannych niemal do nocy, bo nawet do godziny 22.00-23.00.
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Niedziela z zakazem handlu 02.08.2026 r. : jakie sklepy są otwarte
Nie są objęte zakazem handlu, a więc otwarte w niedzielę 19 lipca sklepy prowadzone przez właścicieli, ewentualnie ze wsparciem członków rodziny.
To oznacza, że zakupy zrobimy w małych sklepach osiedlowych czy wiejskich – o ile właściciel je w niedzielę otwiera, bo jest to wyłącznie jego autonomiczna decyzja, a nie skutek działania przepisów.
Ze sklepów sieciowych czynna jest zdecydowana większość sklepów Żabka – choć to sieć, to jednak formalnie sklepy są własnością konkretnych przedsiębiorców korzystających z profitów sieciowych Żabka na zasadzie franczyzy, prowadzą sprzedaż osobiście lub zatrudniając pracowników.
W tym drugim przypadku mogą prowadzić sprzedaż w niedzielę gdy obsługują klientów sami, a pracownicy mają wolne.
Zaletą sklepów spod znaku Żabka jest nie tylko to, że te położone w dogodnych punktach reklamują się w pełni zasadnie: 6-23/7 czyli że niezależnie od tego, iż w niedzielę dostępne są dla klientów w dogodnych dla wszystkich godzinach, ale że mają coraz bogatszy asortyment produktów umożliwiających nawet duże zakupy a ponadto produkty, których trzeba by szukać w kawiarni czy w barze.
Może ceny nie są tak atrakcyjne jak w dyskontach spod znaku Lidl czy Biedronka, ale już promocji także sporo - w tym wiele wycelowanych zarówno w cały weekend, jak i same niedziele tylko.
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Zakaz handlu w niedzielę: dlaczego sklepy Żabka są otwarte
Tajemnica sklepów sieci Żabka czynnych w każdą niedzielę jest łatwa do rozszyfrowania. Sieć jest bowiem układanką tysięcy sklepów, które formalnie są oddzielnymi firmami-przedsiębiorstwami. Z formalnego punktu widzenia są więc one prywatnymi sklepami pojedynczych kupców jak inne małe sklepy osiedlowe czy wiejskie.
Jeśli więc w niedzielę nie zatrudniają pracowników – a łatwo to osiągnąć nawet w dużych placówkach poprzez pracę w niedzielę wyłącznie właściciela lub właścicieli działających jako wspólnicy, wspieranych przez rodziny.
Sklepy Żabka czynne w niedzielę 02.08.2026 roku: w jakich godzinach
W miastach i na ruchliwych osiedlach w każdą niedzielę sklepy Żabka są czynne praktycznie przez cały dzień, tylko nieznacznie krócej niż w dni powszednie i soboty. W niedzielę objętą zakazem handlu, otworzyły się zwykle o 9.00 rano – gdy w inne dni pierwsi klienci witani są trzy godziny wcześniej o 6.00., a zamkną się o 21.00 lub o 22.00 czyli godzinę-dwie szybciej niż w dzień powszedni.
Choć to sieć, o godzinach pracy decyduje właściciel konkretnego sklepu. Nie musimy jednak pamiętać godzin otwarcia, o ile tylko korzystamy z internetu, choćby w smartfonie. Na stronie internetowej zabka.pl znajdziemy bez trudu sklep, w którym chcemy zrobić zakupy oraz informację o godzinach, w jakich jest on czynny.
Sklepy Żabka w niedzielę02.08.2026: co można kupić, jakie promocje
W niedzielę oferta sklepów spod znaku Żabki nie tylko nie różni się od tej w dni powszednie, ale nawet wzbogacona jest w specjalne promocje – weekendowe, a nawet tylko na samą niedzielę.
Od dawna atutem sklepów z tej sieci jest dostępne non stop świeże pieczywo, co zwłaszcza w niedzielę, szczególnie przy niezapowiedzianych gościach, jest niezwykle ważne.
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