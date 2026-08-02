Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – rząd wprowadza nowe przepisy, które poprawią komfort życia mieszkańców
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W rządzie trwają zaawansowane prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych, które wprowadza dla budownictwa mieszkaniowego wymóg spełniania przez budynki (i lokale mieszkalne) klasy akustycznej AQ – 0, która dotąd stosowana była główne w segmencie premium. Nowe wymogi w zakresie ochrony przed nadmiernych hałasem pochodzącym z sąsiedniego lokalu, przewidziano nie tylko dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych (czyli blokach mieszkalnych), ale również dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynków jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale, które dotychczas nie musiały spełniać tak restrykcyjnych norm.
- Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki ma rozwiązać problem słabej izolacji akustycznej lokali mieszkalnych
- Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – obligatoryjna klasa akustyczna AQ‑0 dla wszystkich lokali mieszkalnych (dotąd stosowana głównie w segmencie premium)
- Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – mieszkańcy bliźniaków i szeregowców przestaną słyszeć odgłosy spłuczki czy prysznica sąsiada oraz rozmowy dobiegające przez kratki wentylacyjne
- Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – do jakich budynków (lokali mieszkalnych) będą miały zastosowanie nowe regulacje dotyczące poprawy akustyki: wyłącznie nowo powstających, czy również tych już istniejących?
- Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – na jakim etapie są aktualnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki, który ma na celu poprawę akustyki lokali mieszkalnych?
Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – nowe rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki ma rozwiązać problem słabej izolacji akustycznej lokali mieszkalnych
W dniu 13 czerwca 2025 r., w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii ukazał się projekt rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer z wykazu: 68), nad którym – od 20 lipca 2026 r. – prace kontynuowane są jako projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer z wykazu: 29). Projekt przewiduje szereg rozwiązań, które mają wpłynąć m.in. na komfort użytkowników budynków mieszkalnych. Ujęto w nim przepisy dotychczas zawarte w:
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- rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych oraz
- rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
które w wielu miejscach, zostały jednak doprecyzowane.
W projekcie przewidziano m.in. regulacje dotyczące poprawy akustyki w budynkach mieszkalnych – celem ochrony ich mieszkańców przed nadmiernym hałasem i drganiami, a dotychczasowe przepisy, które dotyczyły wyłącznie budynków mieszkalnych wielorodzinnych (czyli bloków mieszkalnych) – rozszerzono również na budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowej oraz budynki jednorodzinne, w których wydzielone zostały dwa lokale (mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy).
Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – obligatoryjna klasa akustyczna AQ‑0 dla wszystkich lokali mieszkalnych (dotąd stosowana głównie w segmencie premium)
Projekt nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – w par. 351 ust. 3 – wprowadza obligatoryjną klasę akustyczną AQ – 0, określoną w Polskiej Normie dotyczącej budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie akustycznym (która dotąd stosowana była główne w segmencie premium) dla budynków mieszkalnych:
- wielorodzinnych,
- jednorodzinnych w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej oraz
- jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy.
Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – mieszkańcy bliźniaków i szeregowców przestaną słyszeć odgłosy spłuczki czy prysznica sąsiada oraz rozmowy dobiegające przez kratki wentylacyjne
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (nad którym prace legislacyjne – do 19 lipca br. – prowadzone były jako pod projektem Ministra Rozwoju i Technologii) – w zakresie przepisów dotyczących ochrony przed hałasem i drganiami w lokalach mieszkalnych – w par. 354 ust. 4 zawiera ponadto regulacje, zgodnie z którymi:
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- izolacja akustyczna stropu między lokalami mieszkalnymi ma zapewniać zachowanie przez ten strop właściwości akustycznych, w szczególności izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych, bez względu na rodzaje zastosowanych warstw wykończeniowych,
- unika się takiego układu funkcjonalnego, przy którym pomieszczenie higienicznosanitarne, aneks kuchenny lub kuchnia jednego lokalu mieszkalnego lub pomieszczenie techniczne przylega do pomieszczenia mieszkalnego sąsiedniego lokalu mieszkalnego; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, należy stosować odpowiednie zabezpieczenia ograniczające przenoszenie przez ścianę dźwięków materiałowych,
- przy mocowaniu urządzenia i przewodu instalacyjnego wewnątrz lokalu mieszkalnego, stanowiących jego wyposażenie techniczne, stosuje się zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane, oraz dobiera się te zabezpieczenia w sposób, aby poziom hałasu przenoszonego drogą materiałową w pomieszczeniach chronionych nie przekraczał wartości zgodnych co najmniej z wymaganiami określonymi w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w pomieszczeniach.
Co najistotniejsze – dotychczas, regulacje te (zgodnie z par. 326 ust. 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie) miały zastosowanie wyłącznie do budynków mieszkalnych wielorodzinnych (czyli bloków mieszkalnych), analogiczną ochroną nie byli jednak objęci mieszkańcy budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej oraz budynków jednorodzinnych, w których wydzielono dwa lokale. Ten stan prawny, zgodnie z projektowanym rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki, ma jednak ulec zmianie. Jak wynika z uzasadnienia ww. projektu – „z uwagi na konieczność ochrony przed nadmiernym hałasem i drganiami również innych budynków, w których oddziaływanie sąsiadów jest znaczne, postanowiono zaostrzyć zakres konieczności spełniania przepisu również na budynki mieszkalne jednorodzinne w zabudowie bliźniaczej i szeregowe oraz budynki jednorodzinne, w których wydzielono dwa lokale”.
Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – do jakich budynków (lokali mieszkalnych) będą miały zastosowanie nowe regulacje dotyczące poprawy akustyki: wyłącznie nowo powstających, czy również tych już istniejących?
Zgodnie z par. 2 ust. 1 projektu – przepisy rozporządzenia (w zakresie poprawy akustyki, a więc wynikające z działu IX projektu) – będą miały zastosowanie przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku lub jego części, zgodnie z ich przeznaczeniem. Oznacza to, że istniejące budynki mogą zostać dostosowane do nowych wymogów na zasadzie dobrowolności, a obowiązek powstaje dopiero wówczas, gdy następuje np. przebudowa, nadbudowa lub zmiana sposobu użytkowania budynku.
W przypadku rozbudowy, nadbudowy i przebudowy oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynku, a także związanego z nim urządzenia budowlanego – zgodnie z par. 2 ust. 3 projektu – przepisy rozporządzenia będą miały ponadto zastosowanie wyłącznie w stosunku do części rozbudowywanej, nadbudowywanej i przebudowywanej lub podlegającej zmianie sposobu użytkowania.
Nowe przepisy i wynikająca z nich ochrona przed nadmiernych hałasem dobiegającym z sąsiadujących lokali (poza wyjątkiem dotyczącym rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania budynku) – dotyczyć będą więc nowo powstających, a nie już istniejących inwestycji. W projekcie przewidziano, iż rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem 20 września 2026 r.
Należy również zaznaczyć, że zgodnie z par. 394 projektu (który jest przepisem przejściowym) – na dotychczasowych zasadach (tj. bez uwzględnienia nowych wymogów w zakresie akustyki) – będą jednak mogły zostać wybudowane budynki (lokale mieszkalne), wobec których – przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, tj. przed 20 września 2026 r. (jeżeli z taką datą wejścia w życie, rozporządzenie zostanie ostatecznie wydane):
- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę,
- została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego,
- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,
- został złożony wniosek o legalizację, o którym mowa w rozdziale 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub postanowienie o wstrzymaniu budowy, o którym mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- została wydana decyzja o legalizacji, o której mowa w art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, oraz decyzje, o których mowa w art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
Jeżeli zatem projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki doczeka się swojego wejścia w życie – po 20 września 2026 r., decydując się na zakup mieszkania (a także szeregowca lub bliźniaka) od dewelopera (wobec którego wniosek o pozwolenie na budowę został złożony lub decyzja o pozwolenie na budowę została wydana po 20 września br.), warto więc sprawdzać (np. podczas ekspertyzy technicznej/odbioru lokalu) czy:
- lokal spełnia wymogi klasy akustycznej AQ – 0,
- a w przypadku bliźniaków i szeregowców (ponieważ wobec mieszkań w budynkach wielorodzinnych przepisy te obowiązują także obecnie) – wymogi w zakresie umiejscowienia w lokalu toalety, łazienki, kuchni (lub odpowiednio – aneksu kuchennego) oraz kotłowni w stosunku do umiejscowienia tych samych pomieszczeń w lokalu sąsiadującym, które – co do zasady – nie powinny do siebie przylegać. Jeżeli jednak projekt nadal będzie zakładał ich styczność – warto wówczas zweryfikować, czy zostały przez dewelopera przewidziane odpowiednie zabezpieczenia, które zniwelują przenoszenie się przez ścianę dźwięków dobiegających z tych pomieszczeń i których zastosowanie jest jedynym warunkiem dopuszczalności takiego rozwiązania.
Koniec z głośnym sąsiadem zza ściany od 20 września 2026 r. – na jakim etapie są aktualnie prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki, który ma na celu poprawę akustyki lokali mieszkalnych?
W dniu 14 lipca 2026 r. projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer z wykazu: 29) – nad którym do 20 lipca 2026 r. prace legislacyjne prowadzone były jako projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 68) – został skierowany do rozpatrzenia przez Komisję Prawniczą. Wcześniej ww. projekt został uzgodniony międzyresortowo, a 16 czerwca 2026 r. uzyskał pozytywną opinię Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.
Podstawa prawna:
- Projekt rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (numer z wykazu: 29), nad którym – przed 20 lipca 2026 r. – prace legislacyjne prowadzone były jako projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii: 68)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. z 1999 r., nr 74, poz. 836 z późn. zm.)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1225 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 524 z późn. zm.)
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