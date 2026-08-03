Podatkowa pułapka w przekazaniu walut wirtualnych. Skarbówka o skutkach darowizny kryptowalut

Dostałeś walutę wirtualną w darowiźnie i chcesz ją sprzedać? Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że jej wartość rynkowa z dnia darowizny, wykazana w formularzu SD-Z2, nie jest u obdarowanego kosztem nabycia. Jeżeli podatnik nie ma innych kosztów dotyczących walut wirtualnych – ani bieżących, ani przeniesionych z poprzednich lat – może zapłacić 19-proc. PIT praktycznie od całej ceny sprzedaży, nawet gdy wartość aktywa od dnia darowizny się nie zmieniła.

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Czego dotyczyła sprawa

Chodzi o interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 30 czerwca 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.384.2026.1.JŚ). Z wnioskiem wystąpiła kobieta, która otrzymała od męża darowiznę w postaci kryptowaluty USDT. Darowiznę zgłosiła w terminie na formularzu SD-Z2, wskazując jej wartość rynkową w złotych według kursu z dnia przekazania. Następnie planowała sprzedać USDT za walutę tradycyjną w kantorze kryptowalut.

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Co istotne dla sprawy, mąż był rezydentem podatkowym Białorusi, a przekazane USDT należało do jego majątku osobistego. Choć małżonków łączyła ustawowa wspólność majątkowa, kryptowaluta trafiła do majątku osobistego żony.

Podatniczka zapytała, czy przy sprzedaży może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość rynkową kryptowaluty wykazaną wcześniej w SD-Z2. Jej zdaniem tak, bo kwota ta odzwierciedla wartość nabytego składnika majątku. Skoro więc sprzeda USDT po cenie równej tej wartości, żaden dochód do opodatkowania nie powinien powstać.

Stanowisko fiskusa: darowizna nie daje kosztu nabycia

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za nieprawidłowe. Zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 22 ust. 14 ustawy o PIT kosztem przy odpłatnym zbyciu waluty wirtualnej mogą być wyłącznie udokumentowane wydatki bezpośrednio poniesione na jej nabycie oraz koszty związane ze sprzedażą.

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Kluczowe jest słowo „wydatek”. Organ podkreślił, że chodzi o realny, ekonomiczny wydatek. Skoro podatniczka otrzymała kryptowalutę za darmo, niczego na jej nabycie nie wydała. Wartość wykazana w SD-Z2 nie jest zatem jej kosztem. W konsekwencji koszt nabycia sprzedawanego USDT organ uznał za równy zeru.

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Fiskus dodał, że nie ma tu znaczenia ustawowa wspólność majątkowa małżonków. Sprzedaż kryptowaluty rozlicza indywidualnie ta osoba, która faktycznie jej dokonuje. To, że darowizna nastąpiła między małżonkami, nie zmienia więc reguł ustalania kosztu.

USDT jest stablecoinem zaprojektowanym tak, aby utrzymywać wartość zbliżoną do jednego dolara. Jego cena w złotych zależy jednak również od kursu USD/PLN.

Załóżmy, że mąż przekazuje żonie w darowiźnie USDT warte 100 tys. zł, a żona sprzedaje je później również za 100 tys. zł. Między dniem darowizny a sprzedażą nie doszło więc do wzrostu wartości aktywa.

Według Dyrektora KIS wartość 100 tys. zł wykazana w SD-Z2 nie jest dla żony kosztem nabycia. Jeżeli podatniczka nie ma innych kosztów dotyczących walut wirtualnych – ani poniesionych w tym roku, ani przeniesionych z lat wcześniejszych – jej dochód wyniesie 100 tys. zł, a podatek 19 tys. zł. Ewentualna prowizja kantoru pomniejszy dochód, a nie bezpośrednio kwotę podatku.

Podstawa: 19 proc. od dochodu

Przypomnijmy zasady. Dochód z odpłatnego zbycia walut wirtualnych opodatkowany jest stawką 19 proc. (art. 30b ust. 1a ustawy o PIT). Dochodem jest różnica między sumą rocznych przychodów z tego źródła a kosztami ustalonymi na podstawie art. 22 ust. 14–16, w tym nadwyżką kosztów przeniesioną z poprzednich lat. Rozliczenie następuje w zeznaniu PIT-38, składanym do 30 kwietnia następnego roku. Co istotne, wymiana jednej kryptowaluty na inną nie jest odpłatnym zbyciem i podatku nie generuje. Obowiązek pojawia się dopiero przy sprzedaży za walutę fiat, zapłacie kryptowalutą za towar lub usługę albo uregulowaniu nią zobowiązania.

O czym warto pamiętać

Interpretacja potwierdza restrykcyjne podejście KIS do kosztów przy sprzedaży waluty wirtualnej otrzymanej w darowiźnie. Nie należy jednak automatycznie przenosić tego wniosku na inne sposoby nieodpłatnego uzyskania tokenów, takie jak staking czy airdropy, których skutki podatkowe wymagają odrębnej analizy.

darowizna kryptowaluty w najbliższej rodzinie bywa zwolniona z podatku od spadków i darowizn (formularz SD-Z2, składany zasadniczo w ciągu sześciu miesięcy), ale nie chroni przed PIT przy późniejszej sprzedaży,

podatek od spadków i darowizn oraz PIT to odrębne podatki – wartość wykazana w SD-Z2 nie staje się automatycznie kosztem uzyskania przychodu w PIT-38,

sama darowizna nie daje obdarowanemu kosztu nabycia; jeżeli jednak podatnik ma inne koszty dotyczące walut wirtualnych (bieżące, przeniesione z poprzednich lat lub koszty sprzedaży), pomniejszą one jego roczny dochód,

interpretacja indywidualna chroni tylko tego, kto ją uzyskał – jeśli twoja sytuacja jest podobna, rozważ własny wniosek (koszt to 40 zł).

Darowizna kryptowaluty w rodzinie potrafi więc okazać się pozornie korzystnym ruchem, który przy sprzedaży zamienia się w kosztowną pułapkę. Zanim przekażesz walutę wirtualną bliskiej osobie, sprawdź, kto i od czego realnie zapłaci podatek.

Podstawa prawna

Podstawa prawna art. 17 ust. 1 pkt 11 i ust. 1f, art. 22 ust. 14–16, art. 23 ust. 1 pkt 38d oraz art. 30b ust. 1a i 1b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.);

Powołana interpretacja

interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2026 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.384.2026.1.JŚ