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6938,92 zł miesięcznie dla stulatków. ZUS pokazuje, ilu Polaków korzysta ze świadczenia

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03 sierpnia 2026, 08:56
6938,92 zł miesięcznie dla stulatków. ZUS pokazuje, ilu Polaków korzysta ze świadczenia
6938,92 zł miesięcznie dla stulatków. ZUS pokazuje, ilu Polaków korzysta ze świadczenia
Shutterstock

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Liczba osób pobierających świadczenie honorowe dla stulatków systematycznie rośnie. W grudniu 2025 r. było to 4057 osób, a w czerwcu 2026 r. to 4262. To wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku - poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Według danych ZUS najwięcej stulatków pobierających świadczenie honorowe mieszka na Mazowszu. W czerwcu 2026 r. ZUS wypłacał tam 736 takich świadczeń. Na drugim miejscu znalazło się województwo śląskie z 436 świadczeniami, a na trzecim dolnośląskie – 412. Najmniej świadczeń ZUS wypłacał w województwach opolskim – 75 oraz lubuskim – 85.

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Ponad 4 tys. stulatków otrzymuje dodatkowe pieniądze

Łącznie świadczenie honorowe pobiera 4262 osób. To - jak zaznaczył ZUS - wzrost o ponad 200 osób w ciągu pół roku. W grudniu 2025 r. pobierało je 4057 osób.

Od 1 marca 2026 r. świadczenie honorowe wynosi 6938,92 zł brutto miesięcznie. Od 1 stycznia 2025 r. kwestie związane ze świadczeniem honorowym reguluje ustawa. Dzięki temu wszyscy uprawnieni otrzymują świadczenie w tej samej wysokości. Wcześniej o kwocie decydował moment ukończenia wymaganego wieku. Przepisy gwarantują teraz także coroczną waloryzację. ZUS przeprowadza ją w marcu, tak jak w przypadku emerytur i rent.

Od 2025 r. obowiązują nowe zasady wypłat

Większość stulatków nie musi załatwiać żadnych formalności, np. składać wniosku o świadczenie honorowe, które przysługuje z urzędu osobie, która ukończyła 100 lat, ma obywatelstwo polskie, ma prawo do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury lub renty.

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ZUS przypomniał, że wniosek powinny złożyć natomiast osoby, które nie mają prawa do świadczeń wymienionych w ustawie o świadczeniu honorowym, np. emerytury czy renty. Aby otrzymać świadczenie honorowe, muszą one: ukończyć 100 lat, mieć obywatelstwo polskie, mieć centrum interesów osobistych lub gospodarczych w Polsce przez co najmniej 10 lat po ukończeniu 16. roku życia.

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W takiej sytuacji ZUS przyzna świadczenie honorowe od miesiąca, w którym dana osoba złożyła wniosek, ale nie wcześniej niż od miesiąca, w którym ukończyła ona 100 lat.

Karolina Kropiwiec (PAP)

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Źródło: PAP
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