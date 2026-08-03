Aż w blisko 300 gminach seniorzy nie mieli zapewnionych usług opiekuńczych w domu, choć takie wsparcie wynika z ustawy o pomocy społecznej. To najważniejszy wniosek z najnowszego raportu NIK. Problem pojawia się w najgorszym możliwym momencie – tuż przed wdrażaniem Bonu Senioralnego, na który państwo przewidziało miliard złotych. Czy bon będzie realizowany, skoro gminy już teraz sobie nie radziły?

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Pomoc gminna dla seniorów - tego dowiesz się z artykułu:

NIK alarmuje: w blisko 300 gminach nie świadczono seniorom usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

W części województw problem dotyczy nawet co czwartej gminy

Na Bon Senioralny przewidziano 1 mld zł, ale samorządy już dziś mają problemy kadrowe i organizacyjne

Z ustaleń kontroli wynika, że gminy często działają dopiero wtedy, gdy senior albo jego bliscy sami zgłoszą potrzebę pomocy

Dla kogo, ile, co już wiadomo o bonie senioralnym?

Dla kogo: dla seniorów potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania, ale też dla gmin, OPS i pracowników samorządowych;

dla seniorów potrzebujących wsparcia w miejscu zamieszkania, ale też dla gmin, OPS i pracowników samorządowych; Ile: na realizację Bonu Senioralnego ma trafić 1 mld zł;

na realizację Bonu Senioralnego ma trafić 1 mld zł; Co już wiadomo: ustawa została przyjęta przez Sejm i podpisana przez Prezydenta, a nowe obowiązki mają w dużej mierze spocząć właśnie na gminach.

Raport NIK: gminy reagują na bieżąco, zamiast planować pomoc dla seniorów

System opieki senioralnej działa dziś głównie reakcyjnie. W praktyce wiele samorządów uruchamia pomoc dopiero wtedy, gdy ktoś sam zgłosi problem. To oznacza, że senior, który jest samotny, mniej sprawny albo po prostu nie wie, gdzie szukać wsparcia, może pozostać poza systemem.

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Mocno brzmi cytat z ustaleń pokontrolnych NIK: „W żadnej z kontrolowanych jednostek nie opracowano systemu identyfikacji samotnych osób starszych ani nie prowadzono odrębnej bazy danych dotyczącej ich sytuacji.”

Trudno o bardziej czytelny sygnał ostrzegawczy. Skoro gmina nie ma systemu wychwytywania osób wymagających wsparcia, to często dowiaduje się o problemie dopiero wtedy, gdy sytuacja jest już poważna.

W niektórych regionach problem dotyczy nawet co czwartej gminy

Skala zjawiska jest duża. W blisko 300 gminach nie świadczono osobom starszym usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Co więcej, w niektórych województwach – wskazano tu m.in. zachodniopomorskie i podlaskie – z wyzwaniem tym zmaga się nawet co czwarta gmina.

To ważne także z punktu widzenia mieszkańców małych miejscowości. Właśnie tam dostęp do usług publicznych bywa najsłabszy, a dojazd, opieka i koordynacja pomocy są zwykle trudniejsze niż w dużych miastach.

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Bon Senioralny ma pomóc. Pytanie, czy gminy to udźwigną

Nowe przepisy mają dać samorządom dodatkowe narzędzie i pieniądze. Stawką jest nie tylko organizacja pomocy, ale też sprawne wykorzystanie dużych środków publicznych. Problem w tym, że Bon Senioralny trafi do systemu, który – według ustaleń NIK – już dziś ma spore luki.

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Ważne W pierwszej kolejności Bon Senioralny ma być realizowany właśnie przez te gminy: w których nie były realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów,

publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów, oraz te, w których z takich usług korzystało dotychczas nie więcej niż 10 osób.

To oznacza, że nowe zadania mogą trafić najpierw tam, gdzie system jest najsłabszy.

„To dzwonek alarmowy” - mocny komentarz po raporcie NIK

Przemysław Mroczek, prezes Fundacji SeniorApp, nie zostawia wątpliwości co do wagi ustaleń kontroli. Jak ocenia: „Raport Najwyższej Izby Kontroli to swoisty dzwonek alarmowy, ale także realna szansa na zmianę podejścia do opieki nad seniorami w całym kraju.”

W jego ocenie same pieniądze nie wystarczą. Potrzebny jest także nadzór, dane i sprawny model organizacyjny. Jak podkreśla: „Gminy będą mogły sięgnąć po te środki i zapewnić realne wsparcie seniorom jedynie pod warunkiem, że wdrożą odpowiedni system nadzoru nad usługami opiekuńczymi i skutecznie wywiążą się z obowiązków ustawowych.”

Bon Senioralny może być szansą, ale tylko wtedy, gdy za finansowaniem pójdzie praktyczne przygotowanie do realizacji usług społecznych przez gminy.

Największe bariery? Kadry, papierologia i brak danych

Samorządy zmagają się nie tylko z brakami kadrowymi, ale także z obciążeniem administracyjnym. A to przekłada się na opóźnienia i jakość usług.

Przemysław Mroczek komentuje to wprost: „Ośrodki Pomocy Społecznej nie potrzebują kolejnych obowiązków administracyjnych, ale realnego wsparcia w terenie.” I dodaje jeszcze mocniej: „NIK słusznie zauważa, że papierowe karty pracy to przeżytek, który nie gwarantuje odpowiedniej jakości monitorowania usług.”

Właśnie to może szczególnie zainteresować gminy i OPS. Bo jeśli nowe obowiązki zostaną dołożone do starego, papierowego modelu pracy, ryzyko zatorów tylko wzrośnie.

Co trzeba poprawić przed pełnym wdrożeniem Bonu Senioralnego?

Najkrócej mówiąc: gminy muszą zacząć działać systemowo, a nie doraźnie. Z raportu NIK i komentarza eksperckiego do niego wynika kilka oczywistych kierunków zmian:

diagnozowanie potrzeb seniorów z wyprzedzeniem,

tworzenie baz danych i systemów identyfikacji osób samotnych,

wzmocnienie kadr opiekuńczych,

upowszechnienie dobrych praktyk w organizacji usług,

ograniczenie biurokracji i lepsze monitorowanie jakości usług.

Fundacja SeniorApp wskazuje, że odpowiedzią może być cyfryzacja i lepsza logistyka pracy opiekunów. Jak mówi jej prezes: „Dzięki wejściu w życie Bonu Senioralnego stoimy przed ogromną szansą na realną zmianę standardów usług opiekuńczych w Polsce i poprawę jakości życia wielu seniorów.”

I zarazem ostrzega: „Bez cyfryzacji i dopuszczenia do systemu zweryfikowanych opiekunów (…) środki te utkną w biurokratycznej machinie, a seniorzy na wsiach i w małych miastach nadal pozostaną bez pomocy.”

Miliard złotych to dużo. Ale pieniądz nie załatwi wszystkiego sam

Najważniejszy wniosek z tej historii jest dość prosty. Bon Senioralny może być przełomem, ale tylko wtedy, gdy gminy będą wiedziały, komu i jak pomagać. Dziś – według NIK – często tego po prostu nie wiedzą albo reagują zbyt późno.

A to oznacza, że przed samorządami jest nie tylko szansa na dodatkowe finansowanie, ale też bardzo konkretny test sprawności. Jeśli nie uda się poprawić organizacji usług, to problemem nie będzie brak pieniędzy, lecz brak gotowości do ich sensownego wykorzystania.

Bon senioralny - czy gminy są gotowe do realizacji programu? Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co wykazał raport NIK o pomocy dla seniorów w gminach?

W blisko 300 gminach nie świadczono seniorom usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, mimo że takie wsparcie wynika z ustawy o pomocy społecznej.

Ile pieniędzy przewidziano na Bon Senioralny?

Chodzi o blisko 1 mld zł.

Dlaczego wdrożenie Bonu Senioralnego budzi obawy?

Bo nowe obowiązki mają realizować gminy, które już dziś często mają braki kadrowe, administracyjne i problem z rozpoznaniem potrzeb seniorów.

Jakie słabe punkty w gminnej pomocy seniorom wskazał NIK?

Między innymi brak systemów identyfikacji samotnych osób starszych, brak odrębnych baz danych i zbyt reakcyjny model działania.

Które gminy mogą mieć największy problem?

Szczególnie te, które dotąd w ogóle nie realizowały publicznych usług opiekuńczych dla seniorów albo obejmowały nimi bardzo małą liczbę osób.

Czy problem dotyczy tylko dużych miast?

Nie. Raport dotyczył gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, a więc miejsc, gdzie dostęp do usług bywa najtrudniejszy.

Źródło: Fundacja SeniorApp