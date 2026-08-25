Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pracuje nad projektem ustawy reformującym system pomocy społecznej. Do projektu wpłynęło ponad 1000 uwag. Nowa wersja nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zostanie ponownie przekazana do uzgodnień międzyresortowych, a ostateczny kształt projektu zostanie opracowany po drugiej turze uzgodnień.

Prace nad reformą systemu pomocy społecznej

Trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw (UD315). Projekt nowelizacji został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji w marcu bieżącego roku.

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Celem projektu jest reforma systemu pomocy społecznej. Zakłada się, że będzie on ukierunkowany na: zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych, poprawę efektywności działań pomocowych oraz skuteczniejsze i lepiej skoordynowane formy wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Projektowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej

W projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej zaproponowano szeroki pakiet zmian, w szczególności obejmujących:

doprecyzowanie definicji i spójności terminologicznej,

planowanie, zarządzanie i koordynację usług społecznych,

rozwój środowiskowych form wsparcia oraz uporządkowanie zasad funkcjonowania instytucji całodobowych,

oraz uporządkowanie zasad funkcjonowania instytucji całodobowych, wsparcie i rozwój zawodowy kadr pomocy społecznej,

kadr pomocy społecznej, uproszczenie procedur i zwiększenie dostępu do świadczeń,

i zwiększenie dostępu do świadczeń, efektywniejszy przepływ informacji.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, że do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej wpłynęło ponad 1000 uwag. Uwagi do przedłożonego projektu przedstawiła m.in. Polska Federacja Pracowników Socjalnych i pomocy społecznej. Zastrzeżenia do propozycji reformy pomocy społecznej zgłosiły również korporacje samorządowe.

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Uwagi zgłoszone do nowelizacji ustawy o pomocy społecznej

Zgłoszone do projektu nowelizacji ustawy o pomocy społecznej uwagi i propozycje dotyczyły między innymi: kierowania jedynie osób pełnoletnich do domów pomocy społecznej, modyfikacji ścieżki awansu zawodowego pracownika socjalnego, zmian przewidzianych w funkcjonowaniu mieszkań treningowych i wspomaganych, wprowadzeniu lokalnych planów rozwoju usług społecznych i deinstytuacjonalizacji. Jak podaje Serwis Samorządowy PAP, obecnie trwa analiza przedłożonych uwag. Po zakończeniu tego etapu treść uwag wraz ze stanowiskiem resortu pracy ma być opublikowana na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

MRPiPS wskazuje, że nowa wersja projektu ustawy zostanie ponownie przekazana do uzgodnień międzyresortowych – ale na krótszy czas niż pierwotnie. Ostateczny kształt projektu zostanie opracowany po drugiej turze uzgodnień. Resort pracy nie podaje daty ich zakończenia.

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