Zaczęło się w poniedziałek rano. 11 par jednopłciowych dostało już nowy akt małżeństwa

Już 11 par jednopłciowych otrzymało w poniedziałek nowy, polski akt małżeństwa - poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To efekt wejścia w życie 23 sierpnia rozporządzenia, które nakazuje wszystkim Urzędom Stanu Cywilnego transkrypcje zagranicznych aktów małżeństw par jednopłciowych. Gawkowski ostrzegł urzędników: odmowa transkrypcji to łamanie prawa.

Ważne SKRÓT: Od 23 sierpnia 2026 r. każdy USC w Polsce ma obowiązek transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych.

każdy USC w Polsce ma obowiązek transkrybować zagraniczne akty małżeństw jednopłciowych. W poniedziałek do godzin przedpołudniowych 11 par otrzymało nowy polski akt małżeństwa.

otrzymało nowy polski akt małżeństwa. Gawkowski: urzędy odmawiające transkrypcji łamią prawo .

. Jeśli jeden USC odmówi, parę można zgłosić się do dowolnego innego urzędu w Polsce.

Pierwsze transkrypcje już w poniedziałek rano zrobione na nowych przepisach

Pierwsze zagraniczne akty małżeństwa par jednopłciowych zostały na podstawie nowych przepisów przetranskrybowane w polskich urzędach już po godzinie 9 rano w poniedziałek. Jak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało 11 par jednopłciowych.

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"Godność człowieka jest dzisiaj wyrazem najważniejszego zobowiązania państwa. Dzisiaj nikogo nie pozostawiamy z boku. Mówimy: równość to równość" - powiedział Gawkowski podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Gawkowski do urzędników: to nie jest wybór, prawo trzeba realizować

Minister zapowiedział jednocześnie, że nie zaakceptuje odmów ze strony poszczególnych urzędów.

"Nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zza granicy w Polsce to łamanie prawa" - podkreślił, zwracając się bezpośrednio do wójtów, burmistrzów i urzędników odpowiedzialnych za USC. REKLAMA

Ważne Dodał, że w przypadku odmowy para nie musi rezygnować - może złożyć wniosek w dowolnym innym urzędzie w Polsce. „Mamy wszystkie ścieżki otwarte" - zapewnił wicepremier.

Jak doszło do transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych? Trzy miesiące od podpisania do wejścia w życie

Rozporządzenie regulujące nowe wzory dokumentów stanu cywilnego minister cyfryzacji podpisał wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji 22 maja 2026 r. Trzymiesięczne vacatio legis miało dać urzędom czas na dostosowanie systemów informatycznych, przeszkolenie pracowników i wdrożenie nowych formularzy. Termin upłynął 23 sierpnia - i od tej daty mogły ruszyć transkrypcje.

Kluczowa zmiana w dokumentach polega na zastąpieniu dotychczasowych rubryk „mąż" i „żona" polami „kobieta" i „mężczyzna", które każdy z małżonków może wybrać niezależnie od płci partnera. Nowe wzory obejmują trzy warianty aktu - w zależności od tego, czy związek zawarły kobieta i mężczyzna, dwie kobiety, czy dwaj mężczyźni. Na odpisie widnieje też wyraźna informacja, że małżeństwo zawarto poza granicami Polski.

Ważne Rozporządzenie formalnie nie oznacza wprowadzenia małżeństw jednopłciowych w Polsce. Dotyczy wyłącznie transkrypcji związków zawartych już wcześniej za granicą - w Polsce nadal nie można zawrzeć małżeństwa jednopłciowego.

Dlaczego są transkrypcje? Wyroki sądów, nie zmiana Konstytucji

Resort cyfryzacji podstawy dla rozporządzenia wywodzi z orzecznictwa sądów administracyjnych - w tym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 czerwca 2021 r. (sygn. II OSK 216/21), który wskazywał na konieczność zapewnienia obywatelom efektywnej możliwości rejestracji zdarzeń stanu cywilnego zawartych za granicą. Znaczenie miało też orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz kolejne wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych, które nakazywały USC dokonywanie transkrypcji - mimo braku technicznych możliwości na starych formularzach. Rozporządzenie, które weszło w życie 23 sierpnia, taką techniczną możliwość zapewnia, wprowadzając nowe wzory.

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Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji