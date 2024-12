Choć na ulicach i w salach bankietowych nie zabraknie miłośników całonocnej zabawy, to w obliczu stale rosnącej inflacji nie trudno się domyślić, że część rodaków zostanie w swoich domach. Nowy Rok powita spokojnie, bez niepotrzebnego szaleństwa. Wcześniej bowiem zaszalała inflacja.

Wynika to między innymi z faktu, że aż 63% z nas ponownie zdecyduje się obciąć koszty tam, gdzie to możliwe, a jedynie 21% ankietowanych skusi się na ponadprogramowe zakupy. Jak więc uniknąć niepotrzebnych wydatków, jednocześnie nie rezygnując całkowicie z celebracji tego wyjątkowego dnia?

Szampańska zabawa do białego rana, czy skromny maraton filmowy w domowym zaciszu – jak Polacy będą bawić się w sylwestra 2024? Czy wysoka inflacja zmusza nas do skorygowania planów sylwestrowych w 2024 roku

Sylwester 2024 poza domem: ile kosztuje

Trudno ujednolicić odpowiedź na nurtujące nas co roku pytanie – ile trzeba zapłacić, by hucznie uczcić sylwestrową noc? Wszystko dlatego, że cena jest zależna od wielu zmiennych.

O ile bal na sali lub uroczysta kolacja w renomowanej restauracji mogą faktycznie mocno przekraczać budżet sylwestrowy przeciętnego Polaka, tak domówka lub niezobowiązujące spotkanie ze znajomymi przy dobrym filmie obciążą nasz portfel o wiele mniej. Trzeba jednak pamiętać o dużej ilości kosztów ukrytych, takich jak zakup kreacji, wizyta u fryzjera lub zaopatrzenie lodówki w szeroki wachlarz przekąsek, którymi uraczymy naszych gości.

Jak prezentują się potencjalne koszty w rzeczywistości?

Na podstawie analizy serwisów oferujących imprezy okolicznościowe , widzimy, że na sylwestrowy wyjazd w góry należy przeznaczyć co najmniej ok. 1,2 tys. złotych na osobę. W cenę takiej wycieczki wliczony jest nie tylko 4-dniowy pobyt w hotelu wraz z podstawowym wyżywieniem, ale również kulig, ognisko i kameralne przyjęcie, mające wprowadzić przyjezdnych w iście góralski klimat. Z drugiej strony istnieje możliwość wyjazdu na 7 dni do 4-gwiazdkowego hotelu na Cyprze i spędzenia sylwestra nad Morzem Śródziemnym za niewiele ponad 1500 złotych, według analizy ofert biur podróży . Niezależnie więc od obranego kierunku, para będzie musiała na sylwestrowy wyjazd wydać minimum 2400 złotych, co dla wielu, w czasach szalejącej inflacji, może pozostać jedynie marzeniem.

Jakich cen imprez na salach bankietowych możemy spodziewać? To zdecydowanie tańsza, choć nadal dla wielu niedostępna opcja. Tegoroczne oferty sylwestrowe w ekskluzywnych restauracjach to, w większych miastach, wydatek rzędu co najmniej 400 złotych za osobę, choć nie brakuje znacznie droższych ofert.

W cenie nie czeka nas jednak nic więcej niż kilka ciepłych dań i butelka wysokoprocentowego trunku.

Sylwester w domu: koszt 258 zł na osobę

Dane z 2023 roku mówią jasno – z roku na rok Polacy wydają coraz więcej na sylwestra. W zeszłym roku średnio wydaliśmy 258 złotych na same zakupy sylwestrowe, nie mówiąc już o opłaceniu zabawy na sali lub wyjazdu.

Na wycieczkę pozwoli sobie jednak tylko niewielki procent Polaków, bo zaledwie 4% dorosłej populacji . Co więcej, zdecydowana większość tej grupy to ludzie młodzi i zamożni. Z kolei aż 63% Polaków Nowy Rok przywita w domach, w gronie najbliższych, wydając pieniądze głównie na zakupy spożywcze.

Jak wylicza Ewelina Kawałko, ekspertka Intrum, trzeba pamiętać, że portfele Polaków są z reguły mocno nadwyrężone po świętach Bożego Narodzenia. Przygotowanie kolacji wigilijnej i zakup prezentów to nierzadko wydatki liczone w tysiącach złotych, choć sytuacja finansowa w polskich rodzinach i tak się poprawia.

– W 2023 roku, aż 38% respondentów deklarowało brak pieniędzy na opłacenie rachunków. Dziś takie przypadki dotyczą jedynie 19% ankietowanych – mówi Ewelina Kawałko.

Mimo że po świętach portfele świecą pustkami nie zniechęca jednak niektórych śmiałków do wykładania na sklepową ladę fortuny, by zakupić fajerwerki.

–Pod koniec 2023 roku cena za wyrzutnię 10-strzałową wynosiła średnio od około 23 do 50 zł . Mimo tego, że nawet zakazy nie zniechęcają do używania tego dnia pirotechniki, to jednak trend wydaje się malejący. Tendencja ta wynika zarówno z coraz większej świadomości ekologicznej jak i z faktu, że zaledwie 21% osób czuje się zdolna do zakupu towarów i usług, które nie są im potrzebne do codziennego życia – dodaje Ewelina Kawałko.

Sylwester 2024: jak spędzić go tanio

Najtańszym sposobem na celebrowanie ostatniej nocy w roku będzie domówka z przyjaciółmi. Aby zmieścić się w posiadanym budżecie, warto zacząć od rozsądnego zaplanowania zakupów. To dobry moment, by przejrzeć gazetki dyskontów i przemyśleć posiłki tak, by wykorzystać promocyjne produkty.

Co zaś z pomysłami na zabawę? Doskonałym rozwiązaniem będzie wieczór kinowy lub planszówkowy. Dla urozmaicenia domowej zabawy, można wraz z gośćmi urządzić losowanie ulubionych filmów lub gier.

To jednak nie wszystko. Jeśli chcemy spędzić Sylwestra bardziej nietuzinkowo, postawmy na kreatywność. Przygotujmy stanowisko do malowania kieliszków farbami do szkła lub lepienia ceramiki z gliny. Świetnym pomysłem może okazać się również tworzenie krajobrazów akwarelami. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest fakt, że można robić to zarówno samodzielnie, jak i w towarzystwie partnera lub znajomych.

Co więcej, otrzymamy w ten sposób dodatkową pamiątkę, która będzie przypominać o tym wieczorze.

Sylwester 2024 na świecie: jak tę noc spędzają inni

Jak ta wyjątkowa noc jest celebrowana w innych krajach europejskich? Przykładowo Holendrzy preferują spokojną celebrację w gronie najbliższych im osób . Sylwester to dla nich idealna okazja do rodzinnego spotkania przy grach planszowych lub ulubionych programach telewizyjnych.

Z kolei w Hiszpanii niezwykle popularnym zwyczajem jest jedzenie 12 winogron , dokładnie 12 sekund przed północą. Należy co sekundę wkładać pojedynczy owoc do buzi, najlepiej stojąc na lewej nodze. Wszystko to po to, by w Nowy Rok wejść szczęśliwie prawą nogą. 12 winogron ma nam zapewnić pomyślność przez kolejne 12 miesięcy.

A jak sylwestra spędzają nasi zachodni sąsiedzi? Niemcy w ostatni dzień roku robią to, co większość Polaków w Wigilię – smażą karpia, a jego łuski wsadzają do portfeli, by te przyniosły im obfitość w nadchodzących miesiącach . Dodatkowo unikają tego dnia robienia prania i suszenia go, by legendarny stwór z germańskich wierzeń ludowych nie zaplątał się w wiszące ubrania, tym samym skazując ich na rok nieszczęścia.

Jak widać celebracja ostatniego dnia przypomina nieco film Sylwester w Nowym Jorku - najróżniejsze tradycje, historie i upodobania splatają się w jedno, tworząc jedyną w swoim rodzaju mozaikę noworocznych emocji.

Niezależnie więc od tego, czy spędzamy tę noc oglądając telewizję, bawiąc się na sali, czy malując pejzaże akwarelami, najważniejsze byśmy ten wyjątkowy moment spędzili w zgodzie z samymi sobą, nie zmuszając się do ponadprogramowych wydatków, bowiem nie warto wkraczać w Nowy Rok z problemami finansowymi.