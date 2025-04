Dobry kredyt lub pożyczka. Jak zadbać o swoją zdolność kredytową, by móc pożyczyć dużo i na jak najlepszych warunkach

Aby móc w pełni korzystać z produktów finansowych, kredytów i pożyczek, trzeba przede wszystkim zacząć od spłaty zaległego zadłużenia. Należy się skontaktować z wierzycielem i ustalić warunki spłaty długu. To pierwszy krok do odbudowy zdolności kredytowej.

Jednak nawet po spłacie zobowiązań informacje o wcześniejszych kredytach mogą wpływać na decyzje banków i innych instytucji. To właśnie na ich podstawie oceniana jest wiarygodność finansowa. Warto wiedzieć, jakie kroki można podjąć, by poprawić swój wizerunek w oczach pożyczkodawców i zwiększyć szanse na korzystne oferty.

REKLAMA

Zdolność kredytowa: w jaki sposób wpływa na przyznanie kredytu lub pożyczki

REKLAMA

Wielu osobom wydaje się, że spłata długu to moment, w którym historia kredytowa automatycznie się „czyści”, a dostęp do usług finansowych staje się łatwiejszy.

Rzeczywistość jest jednak bardziej złożona. Nawet jeśli zadłużenie zostało w pełni uregulowane, negatywne informacje mogą wciąż widnieć w rejestrach i wpływać na decyzje kredytodawców przez kolejne lata.

Dlatego odbudowa wiarygodności finansowej to proces, który wymaga czasu, konsekwencji i odpowiednich działań – i warto wiedzieć, jak podejść do niego skutecznie.

Historia kredytowa to zestaw informacji dotyczących naszych dotychczasowych zobowiązań: terminów spłaty, ewentualnych opóźnień, sposobu zakończenia umowy czy liczby składanych wniosków kredytowych.

Dane te przechowywane są przez różne instytucje, w tym Biuro Informacji Kredytowej (BIK) oraz Biura Informacji Gospodarczej (BIG), takie jak KRD, ERIF czy BIG InfoMonitor.

W zależności od charakteru zobowiązania i sposobu jego uregulowania, informacje te mogą być przechowywane nawet do 5 lat, a w niektórych przypadkach – dłużej.

To oznacza, że mimo spłaty zadłużenia, przeszłość finansowa nadal może być brana pod uwagę przez banki czy firmy pożyczkowe. Jednocześnie warto pamiętać, że rejestry te nie pełnią funkcji oceniającej – dostarczają jedynie dane, które instytucje finansowe interpretują w kontekście indywidualnej sytuacji klienta.

Zdolność kredytowa: dlaczego sama spłata długu nie wystarczy, by poprawić swoje możliwości

REKLAMA

Samo uregulowanie zobowiązania to bez wątpienia krok w dobrą stronę, jednak nie jest równoznaczne z całkowitym „wymazaniem” wcześniejszych problemów.

Informacje o nieterminowej spłacie mogą pozostać widoczne jeszcze przez długi czas. Co więcej – nawet jeśli dług został spłacony, ale wierzyciel nie zgłosił tego faktu do odpowiedniego rejestru lub zrobił to z opóźnieniem, historia może wciąż wyglądać niekorzystnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

– Wielu konsumentów zakłada, że po spłacie długu ich historia kredytowa automatycznie się poprawia. Tymczasem w praktyce bardzo dużo zależy od tego, czy spłata została formalnie potwierdzona, czy zamknięcie zobowiązania zostało właściwie odnotowane, a także czy w rejestrach nie widnieją nieaktualne wpisy – wyjaśnia Justyna Koziatek-Mielewczyk, menadżer windykacji prawnej z B2 Impact.

– Dlatego tak ważne jest, by nie kończyć działania na przelaniu ostatniej raty – warto dodatkowo upewnić się, że cała procedura została zamknięta również po stronie wierzyciela – dodaje ekspertka.

Osoby z trudnościami finansowymi często unikają kontaktu z firmą zarządzającą wierzytelnościami.

Tymczasem otwarta rozmowa z wierzycielem może być pierwszym krokiem nie tylko do spłaty zadłużenia, ale również do jego formalnego zamknięcia w systemach rejestrów.

To właśnie na podstawie informacji przekazywanych przez wierzycieli tworzy się nasza historia kredytowa – dlatego każda ustalona ugoda, aneks czy harmonogram spłat powinny być jasno udokumentowane i przestrzegane.

– W przypadku zadłużenia czas działa na niekorzyść dłużnika. Im szybciej zostanie nawiązany kontakt z firmą zarządzającą wierzytelnościami, tym większa szansa na znalezienie rozwiązania dostosowanego do indywidualnej sytuacji finansowej – mówi Justyna Koziatek-Mielewczyk.

– Dziś dostępnych jest wiele narzędzi ułatwiających ten proces: od możliwości rozłożenia należności na raty, przez zmianę harmonogramu spłat, aż po obniżenie odsetek w uzasadnionych przypadkach. Ważne, by nie unikać kontaktu, tylko otwarcie przedstawić swoją sytuację. To pierwszy krok do wyjścia z zadłużenia – ocenia ekspertka.

Zdolność kredytowa: jak poprawić swoją historię kredytową

Jest kilka kluczowych działań służących poprawie historii kredytowej.

Spłata zaległych zobowiązań. Spłata zaległości to pierwszy i najważniejszy krok do poprawy sytuacji finansowej. Unikanie kontaktu z wierzycielem i liczenie na przedawnienie długu to strategia, która może tylko pogorszyć problem – prowadząc do postępowania sądowego, a nawet egzekucji komorniczej. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest szybkie podjęcie rozmów i próba dogadania się z firmą zarządzającą wierzytelnościami.

Korzystanie z produktów finansowych. Aktywne budowanie historii kredytowej wiąże się z rozsądnym korzystaniem z produktów finansowych, takich jak kredyty konsumenckie, zakupy na raty czy karty kredytowe. Nawet niewielkie zobowiązania, spłacane terminowo, pozytywnie wpływają na ocenę instytucji finansowych. Kluczowe jest jednak dopasowanie wysokości zobowiązania do realnych możliwości spłaty.

Terminowość spłat. Systematyczne i punktualne regulowanie zobowiązań to jeden z najważniejszych czynników wpływających na scoring instytucji monitorujących zdolności finansowe. Nawet krótkotrwałe opóźnienia są odnotowywane w systemie i mogą obniżyć wiarygodność przyszłego kredytobiorcy. Pozytywnie oceniane są również przypadki wcześniejszej spłaty kredytu, która sygnalizuje odpowiedzialne podejście do zobowiązań.

Ograniczenie liczby zapytań kredytowych. Każdy wniosek o kredyt lub pożyczkę wiąże się z odnotowaniem zapytania w rejestrach. Zbyt duża liczba zapytań w krótkim czasie może negatywnie wpłynąć na ocenę punktową. Warto unikać składania wielu wniosków jednocześnie, a zamiast tego starannie planować kolejne decyzje finansowe.

Weryfikacja danych w rejestrach gospodarczych. Oprócz BIK, dane o zadłużeniu mogą również trafiać do Biur Informacji Gospodarczej (BIG). Wpisy w tych rejestrach mogą dotyczyć np. nieopłaconych rachunków za telefon czy energię. W celu poprawy swojej wiarygodności warto zadbać o uregulowanie takich zaległości.

Regularna kontrola historii kredytowej. Inne instytucje monitorujące historię kredytową umożliwiają pobranie raportu kredytowego w dowolnym momencie – zazwyczaj online, po założeniu konta użytkownika.

Warto również pamiętać, że raz na 6 miesięcy konsument ma prawo do bezpłatnego wglądu do danych przetwarzanych na jego temat – w formie tzw. raportu informacyjnego. Regularne monitorowanie historii kredytowej pozwala ocenić własną sytuację finansową, zweryfikować poprawność danych i szybciej wykryć ewentualne błędy lub nieprawidłowości.

– Poprawa historii kredytowej po spłacie zadłużenia to proces wymagający konsekwencji, czasu i odpowiedzialnych decyzji finansowych. Dbanie o swoją historię kredytową po spłacie zadłużenia wymaga cierpliwości. Zmiany nie nastąpią z dnia na dzień, szczególnie jeśli wcześniejsze wpisy dotyczyły poważnych opóźnień – ostrzega Justyna Koziatek-Mielewczyk.

– Kluczem jest systematyczność i świadome decyzje finansowe. Regularne monitorowanie rejestrów, odpowiedzialne korzystanie z produktów finansowych oraz kontakt z wierzycielami to elementy, które krok po kroku budują nowy, pozytywny obraz klienta. Nie chodzi o to, by zapomnieć o przeszłości – ale by zbudować finansową przyszłość na mocniejszych fundamentach – podsumowuje ekspertka z B2 Impact.