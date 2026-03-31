REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Wzrost wypłaty na rękę o ok. 90 zł. Czy to wystarczy polskim seniorom? Rekordzista ma 97 mln złotych długu

Wzrost wypłaty na rękę o ok. 90 zł. Czy to wystarczy polskim seniorom? Rekordzista ma 97 mln złotych długu

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 marca 2026, 15:13
Małgorzata Masłowska
oprac. Małgorzata Masłowska
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Jaka jest kondycja finansowa polskich seniorów? Choć liczba zadłużonych spada, to ogólna kwota zadłużenia wzrosła. To zaś oznacza, że pogłębia się spirala zadłużenia. Rekordzista ma 97 mln złotych długo. Czy marcowa waloryzacja świadczeń pomoże?

Inflacja hamuje, a zadłużenie rośnie

Inflacja hamuje, a jednak trudno znaleźć osobę, która potwierdzi, że jest to odczuwalne w jej domowym budżecie. Powszechne wrażenie jest raczej takie, że ceny rosną, a siła nabywcza wynagrodzeń i innych świadczeń zdecydowanie spada. Taki stan rzeczy może potwierdzać coraz słabsza kondycja finansowa Polaków. Jak podaje PAP, w ciągu roku łączny dług seniorów (osób w wieku od 65 lat) urósł o ponad 152 mln zł i wynosił w listopadzie 2025 r. blisko 12,2 mld zł. Jednocześnie jednak zmalała liczba zadłużonych seniorów – w III kwartale 2024 r. było to bowiem 377.697 osób, a w analogicznym okresie 2025 r. 355.978 osób. Średnie zaległe zobowiązanie na osobę wynosiło przy tym w listopadzie 2025 r. 34.209 zł.

REKLAMA

REKLAMA

Rekordzista ma 97 mln złotych długu

Jak podało PAP, rekordzistą był senior z województwa lubelskiego, którego zadłużenie osiągnęło wartość prawie 97 mln złotych. Jednak w ujęciu regionalnym najbardziej obciążone są osoby w wieku 65+ z Mazowsza. Średnie zadłużenie na osobę w listopadzie 2025 r. wynosiło na tym terenie 55.700 zł. Z kolei w najlepszej sytuacji są mieszkańcy Opolszczyzny, u których ta wartość to tylko 26.435 zł oraz województwa świętokrzyskiego z wartością 25.191 zł średniego długu na seniora.
Co ma kluczowy wpływ na taki stan rzeczy? Oczywiście w dużym stopniu jest to wzrost kosztów życia, które są dużym obciążeniem dla osób, dla których podstawowym źródłem utrzymania są świadczenia emerytalne. Nie bez znaczenia jest również wysoki poziom oprocentowania kredytów i pożyczek, które seniorzy zaciągają również na pokrycie bieżących kosztów utrzymania. Jak wskazało PAP, spadek liczby osób posiadających przeterminowane zadłużenia nie oznacza poprawy sytuacji finansowej seniorów. Większa część całkowitego opóźnionego zadłużenia, które zwiększyło się rok do roku, może koncentrować się na mniejszej grupie niesolidnych dłużników, co sygnalizuje pogłębianie się spirali zadłużenia w tej wrażliwej społecznie grupie.

Marcowa waloryzacja emerytur

Przypomnijmy, że seniorzy otrzymali już emerytury po marcowej waloryzacji. W 2026 roku wzrost świadczeń był niższy niż w poprzednich latach, bo będący jego podstawą wskaźnik wyniósł 105,3 proc., co jest efektem wspomnianego już wyhamowania inflacji. Minimalna emerytura wzrosła do 1978,49 zł brutto, co oznacza świadczenie w wysokości około 1800,43 zł netto i wzrost o 90,62 zł miesięcznie „na rękę”.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA