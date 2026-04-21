Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Kryptowaluty w Polsce: kto naprawdę stawia na cyfrowe waluty?

Kryptowaluty w Polsce: kto naprawdę stawia na cyfrowe waluty?

21 kwietnia 2026, 09:49
oprac. Łucja Orzeł
fot. materiały prasowe

2 mln Polaków zainwestowało 40 mld złotych w cyfrowe waluty, to równowartość niespełna 1,1 proc. wszystkich oszczędności – pisze w poniedziałek „Dziennik Gazeta Prawna”.

W badaniu CBOS przeprowadzonym na zlecenie „DGP”, 6,6 proc. czyli około 2 mln dorosłych Polaków przyznało ,że ma oszczędności w kryptowalutach. Dużo częściej w kryptowaluty inwestują mężczyźni - 10,4 proc. ankietowanych, niż kobiety - 2,2 proc. Posiadacz tej klasy aktywów jest relatywnie młody. W grupie osób w wieku 18–44 lata tego typu inwestycje deklaruje 12,4 proc. osób. Po 44. roku życia odsetek spada do 1,7 proc. Posiadania cyfrowej waluty nie zasygnalizowała żadna ankietowana osoba w wieku 65 lat lub starsza.

Skala inwestycji w kryptowaluty

Jedna trzecia badanych zadeklarowała, że ich inwestycja w kryptowaluty nie przekracza tysiąca złotych. 16,4 proc na kryptowaluty wydało od 1 do 5 tysięcy złotych. Prawie 20 proc. deklaruje, że ma oszczędności w cyfrowej walucie w wysokości miedzy 10 a 50 tysięcy złotych. 11 i pół proc. zainwestowało powyżej 50 tysięcy złotych.

Jak wynika z danych publikowanych przez NBP, na koniec września 2025 r. gospodarstwa domowe posiadały oszczędności o wartości 3,8 bln zł. Inwestycje w cyfrowe waluty to równowartość niespełna 1,1 proc. tej kwoty.

Badanie CBOS przeprowadzone w 13–15 kwietnia na grupie 1 tys. osób w wieku 18+.

Źródło: PAP
