Ministerstwo Edukacji Narodowej finalizuje prace nad specjalną wersją „Poradnika bezpieczeństwa” skierowaną do uczniów szkół podstawowych. Poradnik ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania.

Resort edukacji kończy prace nad Poradnikiem bezpieczeństwa dla uczniów

W MEN trwają końcowe prace nad opracowaniem „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczennic i uczniów szkół podstawowych – poinformowała wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz. Jest to odpowiedź na interpelację poselską Doroty Łobody i grupy posłanek, w której zwróciły się do resortu edukacji z pytaniem, na jakim etapie jest realizacja „Poradnika bezpieczeństwa” dla uczniów podstawówek.

Poradnik będzie skierowany do uczniów klas I - VII szkół podstawowych. Dokument powstaje we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwem Obrony Narodowej.

Poradnik bezpieczeństwa przygotuje dzieci na sytuacje zagrożenia

„Poradnik bezpieczeństwa” ma tłumaczyć zasady bezpieczeństwa w sposób dostosowany do wieku odbiorców, z naciskiem na praktyczne wskazówki i zrozumiałe procedury działania. Poradnik ma w prosty sposób przygotować najmłodszych na sytuacje zagrożenia — od alarmów po klęski żywiołowe.

Ze względu na różnice wiekowe materiał podzielono na dwie części. Dzięki zachowaniu spiralnego układu treści każda część „będzie sprzyjała zarówno powtórzeniu jak i nabywaniu nowych informacji”.

Wprowadzenie „Poradnika bezpieczeństwa” dla dzieci i młodzieży może stać się narzędziem wspierającym szkoły w realizacji obowiązków związanych z bezpieczeństwem, a także elementem edukacji obywatelskiej.

Poradnik bezpieczeństwa w wersji dla dorosłych

„Poradnik bezpieczeństwa” w wersji dla dorosłych jest dostępny od sierpnia 2025 roku. Jest to 54-stronicowa broszura, którą można bezpłatnie pobrać ze strony poradnikbezpieczenstwa.gov.pl.

Publikacja obejmuje m.in.:

omówienie sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych,

i komunikatów ostrzegawczych, zasady powszechnego obowiązku obrony,

opis ról instytucji państwa i społeczeństwa w czasie kryzysu,

instrukcje udzielania pierwszej pomocy ,

, wytyczne dotyczące zachowania podczas pożaru, powodzi czy ataku z powietrza,

informacje o zawartości plecaka ewakuacyjnego ,

, listę numerów alarmowych.

"Poradnik bezpieczeństwa" to uniwersalne kompendium, które ma służyć zarówno obywatelom, jak i placówkom edukacyjnym czy samorządom.