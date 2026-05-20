Tak działa oszustwo na pomyłkowy przelew BLIK. Bank radzi jak nie dać się nabrać złodziejowi

VeloBank S.A. przestrzega, że pojawił się nowy typ oszustwa bankowego, który wykorzystuje przelew BLIK i przypadkowe osoby jako nieświadomych pośredników w oszustwie. Na czym polega to oszustwo i jak nie dać się nabrać cyberprzestępcy?

Na czym polega oszustwo na pomyłkowy przelew BLIK?

Krok 1: Na Twoje konto trafia niespodziewany przelew BLIK.

Krok 2: Po chwili dzwoni osoba podająca się za nadawcę i twierdzi, że „pomyliła numer telefonu”, a następnie

Krok 3: Prosi o odesłanie pieniędzy — ale na inny numer telefonu, niż ten, z którego wykonano przelew.



To nie jest pomyłka. To element zaplanowanego oszustwa.

Co dzieje się naprawdę?

Przestępcy publikują fałszywe ogłoszenia sprzedaży. W ogłoszeniu podają dowolny numer telefonu powiązany z BLIK, przez co pieniądze kupującego trafiają do przypadkowej osoby. Następnie kontaktują się z tą osobą i nakłaniają ją do „oddania” pieniędzy.



Jeżeli uda im się nakłonić ofiarę do przelewu, przestępcy po otrzymaniu środków znikają, a oszukany kupujący zgłasza sprawę na Policję.



Uwaga! Osoba, która odesłała pieniądze, może zostać potraktowana jako biorąca udział w przestępstwie — mimo że działała w dobrej wierze.

Jak nie dać się nabrac?

Bank radzi, że jeżeli ktoś otrzyma nieoczekiwany przelew BLIK:

- nie powinien odsyłać pieniędzy na żaden numer telefonu,

- nie powinien działać pod presją i nie może ulegać emocjonalnym prośbom,

- powinien skontaktować się z infolinią banku, aby zgłosić sytuację i uzyskać dalsze instrukcje.

Oszuści potrafią podszyć się pod naszych znajomych i bliskich

Eksperci VeloBank S.A. wskazują, że na co dzień w często dość szybkim rytmie dnia łatwo przeoczyć drobne sygnały ostrzegawcze. Nierzadko reagujemy automatycznie i ufnie na wiadomości, które pojawiają się na ekranie naszego smartfona, zakładając, że pisze do nas ktoś bliski. Właśnie na takie momenty zabiegania i rozproszenia czekają cyberoszuści. Oszuści włamują się na konta w mediach społecznościowych i podszywają się pod naszych znajomych lub bliskich. Następnie piszą do nas przez komunikator, prosząc o pomoc finansową.



Najczęściej cyberoszuści tłumaczą się:

- przerwą techniczną w banku,

- brakiem dostępu do konta,

- pilną potrzebą pożyczenia pieniędzy.

Ważne Najważniejsze środki ostrożności:

- nigdy nie podawaj kodu BLIK przez komunikator,

- nie zatwierdzaj tych transakcji w aplikacji mobilnej dopóki ich nie zweryfikujesz,

- skontaktuj się z tą osobą innym kanałem (np. zadzwoń) i zapytaj, czy faktycznie prosi o kod BLIK.

Musimy pamiętać, że w dzisiejszych cyfrowych czasach chwila nieuwagi może kosztować utratę pieniędzy.



Źródło: VeloBank S.A.

