Nawet 50 000 zł dopłaty do remontu łazienki. Sprawdź, czy należysz do tej grupy

Nawet 50 000 zł dopłaty do remontu łazienki. Sprawdź, czy należysz do tej grupy

21 kwietnia 2026, 16:00
Anna Kot
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
remont łazienki, łazienka, remont
Nawet 50 000 zł dopłaty do remontu łazienki. Sprawdź, czy należysz do tej grupy
Anatoliy Cherkas
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Remont łazienki to jedna z najdroższych inwestycji w mieszkaniu, a koszty rosną drastycznie, gdy pomieszczenie wymaga specjalistycznego dostosowania do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi. Dla wielu rodzin taki wydatek jest barierą nie do przejścia. Mało kto jednak wie, że w 2026 roku obowiązują przepisy pozwalające uzyskać potężne dofinansowanie, które może pokryć niemal całość kosztów robocizny i materiałów. Wsparcie to nie jest zwykłą zapomogą, lecz celową dopłatą na tzw. likwidację barier architektonicznych. Kto może otrzymać dopłatę na remont łazienki?

Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON na remont łazienki?

Głównym źródłem finansowania modernizacji łazienek w 2026 roku są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). O wsparcie mogą ubiegać się osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o ile ich dysfunkcja powoduje realne trudności w poruszaniu się. Program jest skierowany zarówno do właścicieli mieszkań, jak i osób posiadających zgodę właściciela na wykonanie prac. Co istotne, dopłata przysługuje również seniorom, pod warunkiem, że dysponują oni formalnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Kluczowym kryterium nie jest wiek, a udokumentowana potrzeba dostosowania wnętrza do specyficznych wymagań zdrowotnych.

REKLAMA

REKLAMA

Ile wynosi dopłata do remontu łazienki w 2026 roku? Limity i progi

Wysokość wsparcia finansowego w 2026 roku jest uzależniona od statusu prawnego lokalu oraz zakresu planowanych prac. Właściciele domów i mieszkań mogą liczyć na dofinansowanie sięgające nawet 95 proc. kosztów inwestycji, przy czym maksymalny limit kwotowy dla tej grupy wynosi 50 000 zł. Taka suma pozwala na gruntowną przebudowę: od wymiany wanny na niski brodzik z odpływem liniowym, przez montaż specjalistycznej ceramiki sanitarnej, aż po instalację systemów uchwytów i poszerzenie otworów drzwiowych. W przypadku osób, które nie są właścicielami lokalu (np. najemcy), limit wsparcia jest niższy i wynosi do 15 000 zł, przy pokryciu maksymalnie 80 proc. wydatków.

Jak skutecznie złożyć wniosek o likwidację barier architektonicznych?

Proces ubiegania się o środki w 2026 roku został uproszczony dzięki możliwości składania dokumentów online. Formalności prowadzone są zazwyczaj przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie (PCPR) właściwe dla miejsca zamieszkania. Aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie, nie wystarczy samo orzeczenie o niepełnosprawności. Należy przedstawić rzetelny kosztorys oraz opis prac, który jasno wykaże, że remont nie jest jedynie "odświeżeniem wnętrza", ale realną potrzebą zdrowotną. Ważne jest, aby nie rozpoczynać prac przed podpisaniem umowy z urzędem - PFRON nie refunduje kosztów poniesionych przed zatwierdzeniem dofinansowania.

Dokumenty i terminy. O czym musisz pamiętać w 2026 roku?

Skuteczność wniosku zależy od kompletności dokumentacji. Oprócz orzeczenia i potwierdzenia tytułu prawnego do lokalu, urzędy coraz częściej wymagają zaświadczeń lekarskich potwierdzających, że likwidacja konkretnych barier (np. wysokiego progu w łazience) znacząco poprawi samodzielność wnioskodawcy. Warto pamiętać, że nabory wniosków w wielu powiatach trwają przez cały rok, jednak środki są ograniczone i rozdzielane według kolejności zgłoszeń lub stopnia pilności sprawy. Jeśli planujesz zakup dodatkowego sprzętu, jak platformy czy krzesełka schodowe, możesz ubiegać się o osobne dofinansowanie w wysokości do 30 000 zł, co pozwala na kompleksowe zabezpieczenie potrzeb osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

Najczęściej zadawane pytania - FAQ

  1. Czy każdy emeryt może dostać dopłatę do remontu łazienki? Samo posiadanie statusu emeryta nie wystarczy. Niezbędne jest posiadanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności oraz wykazanie, że obecna łazienka posiada bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się.
  2. Czy mogę dostać dofinansowanie, jeśli już wyremontowałem łazienkę? Nie. Środki z PFRON nie są wypłacane wstecz. Dopłatę można uzyskać wyłącznie na prace, które zostaną wykonane po podpisaniu umowy o dofinansowanie.
  3. Ile muszę mieć wkładu własnego przy dopłacie 50 000 zł? Przy maksymalnym dofinansowaniu wynoszącym 95 proc., Twój wkład własny wynosi 5 proc. wartości faktur. Należy jednak pamiętać, że jeśli kosztorys przekroczy ustawowy limit (np. wyniesie 60 000 zł), będziesz musiał pokryć całą nadwyżkę ponad przyznany limit.
  4. Jakie prace w łazience podlegają dofinansowaniu? Dopłata obejmuje prace takie jak: likwidacja wanny na rzecz prysznica bezprogowego, montaż antypoślizgowych płytek, instalacja uchwytów, podwyższonej toalety, umywalki podjazdowej oraz poszerzenie drzwi wejściowych.
  5. Gdzie pobrać wniosek o dofinansowanie w 2026 roku? Wnioski są dostępne w lokalnych jednostkach PCPR, MOPS lub przez internetowy system SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON).
Ukryty majątek Polaków. 2 miliardy złotych leżą na "martwych kontach" w ZUS. Sprawdź, czy Twoje pieniądze tam są
Czternasta emerytura 2026. Wielkie zmiany w wypłatach. Niektórzy seniorzy przeżyją rozczarowanie
Renta rodzinna po rodzicu, który nie pracował. Sprawdź, kiedy ZUS może odmówić wypłaty
Źródło: INFOR
REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

