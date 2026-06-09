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Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu

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09 czerwca 2026, 15:34
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
Polska poniżej średniej unijnej. Najnowsze dane o bezrobociu
Gazeta Prawna
GazetaPrawna.pl

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Szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,9 proc. i była o 0,1 pkt. proc. niższa niż w kwietniu – poinformowało we wtorek Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. bezrobotnych – o 17,1 tys. mniej niż w poprzednim miesiącu.

Resort pracy wskazał, że prognozy wzrostu gospodarczego w Polsce na 2026 rok pozostają korzystne, co powinno przyczynić się do dalszej poprawy sytuacji na rynku pracy.

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Stopa bezrobocia w maju

Jak podało ministerstwo, stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,9 proc., czyli spadła o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Stopa bezrobocia kształtowała się w przedziale od 3,8 proc. w województwie wielkopolskim do 9,4 proc. w warmińsko-mazurskim. Najniższy poziom bezrobocia odnotowano w powiecie poznańskim (1,4 proc.), w Poznaniu (1,6 proc.) oraz Warszawie (1,7 proc.) i powiecie kępińskim w woj. wielkopolskim (1,7 proc.). Resort zwrócił uwagę, że sytuacja polepsza się w wielu powiatach – stopa bezrobocia spadła w 280 z nich.

Poprawa sytuacji w większości powiatów w Polsce

Według szacunkowych danych MRPiPS, w urzędach pracy w maju zarejestrowanych było 917,2 tys. osób bezrobotnych, czyli o 17,1 tys. mniej niż w kwietniu. Liczba bezrobotnych podejmujących niesubsydiowaną pracę bądź działalność gospodarczą była o 12,3 proc. wyższa niż w maju poprzedniego roku.

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Resort przypomniał, że w kwietniu 2026 r. stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu wyniosła 3 proc., co oznacza, że Polska aktualnie plasuje się na drugim miejscu w UE pod względem najniższego bezrobocia, zaraz po Bułgarii.

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Polska na tle Unii Europejskiej – jeden z najniższych poziomów bezrobocia

Jednocześnie średnia stopa bezrobocia według metodologii Eurostatu pozostała na poziomie 6 proc. w Unii Europejskiej i wzrosła do 6,3 proc. w strefie euro.

„Wyniki Polski pozostają więc wyraźnie lepsze od unijnej średniej” – podkreśliło ministerstwo pracy.

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Źródło: PAP
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