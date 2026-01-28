Już niedługo ruszą roczne rozliczenia podatkowe. Kto uwzględni w zeznaniu wydatki na klimatyzację?

Rozliczenie podatkowe to nie tylko przychody i koszty. Wielu podatników ma również możliwość skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Jednak co istotne, nie każdy może skorzystać z każdego z nich. Kto uwzględni w swoim zeznaniu wydatki na klimatyzację?

Choć w Polsce trwa pierwsza od kilku lat mroźna zima, a uwaga społeczeństwa jest skierowana na tematykę związaną z kosztami ogrzewania, to już niedługo nadejdzie wiosna, a zaraz po niej z dużym prawdopodobieństwem czeka nas upalne lato. Wysokie temperatury skłonią do dyskusji o zmianach klimatycznych i zwiększą zainteresowanie usługami montażu klimatyzacji. Choć staje się ona w Polsce coraz bardziej popularna, to jednak nadal nie jest standardowym urządzeniem w domu czy mieszkaniu. Zainstalowanie jej wymaga przeprowadzenia prac remontowych i poniesienia sporych kosztów, które w przypadku osób starszych czy chorych często pozostają poza ich zasięgiem. Warto więc wiedzieć, że w niektórych przypadkach koszt jej montażu może zostać uwzględniony w rocznym rozliczeniu podatku. Taką możliwość potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, np. w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2025 r. (nr 0112-KDSL1-2.4011.349.2025.2.PR).

Ulgi i zwolnienia podatkowe w rocznym rozliczeniu nie dla wszystkich

Oczywiście nie jest tak, że każdy podatnik ma możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez skorzystanie z odliczenia na montaż klimatyzacji. Obowiązujące przepisy wymagają w tym zakresie spełnienia określonych warunków. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną, w ramach której możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem wskazano w art. 26 ust. 7a. Znalazły się wśród nich m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Odliczenie wydatków na montaż klimatyzacji

Takiej sprawy dotyczy interpretacja indywidualna z 31 lipca 2025 r. (nr 0112-KDSL1-2.4011.349.2025.2.PR) odnosząca się do sytuacji podatniczki, która jest emerytką i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na zastosowane w jej leczeniu terapie bardzo ważne jest utrzymanie stabilnych warunków mieszkaniowych, w miarę sterylnych. To dlatego w mieszkaniu przeprowadzono remont, w ramach którego m.in. założono klimatyzację w celu utrzymania stabilnej temperatury przez cały rok. Wydatek ten, zdaniem podatniczki, może zostać zakwalifikowany jako poniesiony w związku z adaptacją i wyposażeniem mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i tym samym może zostać rozliczony w ramach przysługującej podatniczce ulgi rehabilitacyjnej.



Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki i w wydanej interpretacji wskazał, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, natomiast wyposażenie to urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś. Adaptacją mieszkania lub budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Innymi słowy, adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ani też nie zawierają żadnego wyłączenia konkretnego rodzaju wydatków. Jedynym warunkiem zastosowania odliczenia jest to, by adaptacja (wyposażenie) mieszkania/budynku mieszkalnego odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Skoro więc wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji przyczyniają się do dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, można dokonać ich odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

