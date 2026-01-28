REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Już niedługo ruszą roczne rozliczenia podatkowe. Kto uwzględni w zeznaniu wydatki na klimatyzację?

Już niedługo ruszą roczne rozliczenia podatkowe. Kto uwzględni w zeznaniu wydatki na klimatyzację?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 stycznia 2026, 12:59
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Już niedługo ruszą roczne rozliczenia podatkowe. Kto uwzględni w zeznaniu wydatki na klimatyzację?
Już niedługo ruszą roczne rozliczenia podatkowe. Kto uwzględni w zeznaniu wydatki na klimatyzację?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rozliczenie podatkowe to nie tylko przychody i koszty. Wielu podatników ma również możliwość skorzystania z ulg i zwolnień podatkowych. Jednak co istotne, nie każdy może skorzystać z każdego z nich. Kto uwzględni w swoim zeznaniu wydatki na klimatyzację?

Choć w Polsce trwa pierwsza od kilku lat mroźna zima, a uwaga społeczeństwa jest skierowana na tematykę związaną z kosztami ogrzewania, to już niedługo nadejdzie wiosna, a zaraz po niej z dużym prawdopodobieństwem czeka nas upalne lato. Wysokie temperatury skłonią do dyskusji o zmianach klimatycznych i zwiększą zainteresowanie usługami montażu klimatyzacji. Choć staje się ona w Polsce coraz bardziej popularna, to jednak nadal nie jest standardowym urządzeniem w domu czy mieszkaniu. Zainstalowanie jej wymaga przeprowadzenia prac remontowych i poniesienia sporych kosztów, które w przypadku osób starszych czy chorych często pozostają poza ich zasięgiem. Warto więc wiedzieć, że w niektórych przypadkach koszt jej montażu może zostać uwzględniony w rocznym rozliczeniu podatku. Taką możliwość potwierdza Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, np. w interpretacji indywidualnej z 31 lipca 2025 r. (nr 0112-KDSL1-2.4011.349.2025.2.PR).

REKLAMA

REKLAMA

Ulgi i zwolnienia podatkowe w rocznym rozliczeniu nie dla wszystkich

Oczywiście nie jest tak, że każdy podatnik ma możliwość zmniejszenia obciążeń podatkowych poprzez skorzystanie z odliczenia na montaż klimatyzacji. Obowiązujące przepisy wymagają w tym zakresie spełnienia określonych warunków. Chodzi o ulgę rehabilitacyjną, w ramach której możliwe jest odliczenie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków na cele rehabilitacyjne uprawniających do odliczeń od dochodu przed opodatkowaniem wskazano w art. 26 ust. 7a. Znalazły się wśród nich m.in. wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Polecamy: Kalendarz 2026

Odliczenie wydatków na montaż klimatyzacji

Takiej sprawy dotyczy interpretacja indywidualna z 31 lipca 2025 r. (nr 0112-KDSL1-2.4011.349.2025.2.PR) odnosząca się do sytuacji podatniczki, która jest emerytką i posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Ze względu na zastosowane w jej leczeniu terapie bardzo ważne jest utrzymanie stabilnych warunków mieszkaniowych, w miarę sterylnych. To dlatego w mieszkaniu przeprowadzono remont, w ramach którego m.in. założono klimatyzację w celu utrzymania stabilnej temperatury przez cały rok. Wydatek ten, zdaniem podatniczki, może zostać zakwalifikowany jako poniesiony w związku z adaptacją i wyposażeniem mieszkania stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności i tym samym może zostać rozliczony w ramach przysługującej podatniczce ulgi rehabilitacyjnej.

Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatniczki i w wydanej interpretacji wskazał, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie poglądem adaptacja to przystosowanie do innego użytku, przerobienie dla nadania innego charakteru, natomiast wyposażenie to urządzenia potrzebne do prawidłowego funkcjonowania czegoś. Adaptacją mieszkania lub budynku mieszkalnego jest zatem przeróbka, mająca mu nadać inny charakter, przystosować do innego użytku, natomiast wyposażenie mieszkania oraz budynku mieszkalnego to przydanie mu rzeczowych elementów zwiększających jego walory użytkowe. Innymi słowy, adaptacja i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego musi ułatwiać osobie niepełnosprawnej egzystowanie w tym lokalu (budynku), biorąc pod uwagę rodzaj niepełnosprawności. Stąd też w przypadku każdego niepełnosprawnego, wydatki na adaptację i wyposażenie lokalu (budynku) mieszkalnego mogą być inne, gdyż powinny odzwierciedlać potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Przepisy nie określają szczegółowo jakiego rodzaju wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej, ani też nie zawierają żadnego wyłączenia konkretnego rodzaju wydatków. Jedynym warunkiem zastosowania odliczenia jest to, by adaptacja (wyposażenie) mieszkania/budynku mieszkalnego odpowiadała potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Skoro więc wydatki poniesione na zakup i montaż klimatyzacji przyczyniają się do dostosowania do potrzeb wynikających z niepełnosprawności oraz ułatwiają wykonywanie czynności życiowych, można dokonać ich odliczenia w ramach ulgi rehabilitacyjnej.

REKLAMA

Podstawa prawna

art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7a–7h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163)

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
5 mniej znanych świadczeń z MOPS w 2026 r. Ile wynoszą i kto je dostanie?
28 sty 2026

Wsparcie udzielane przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje nie tylko zasiłki stałe, okresowe czy celowe. To również mniej znane świadczenia i usługi, o którym nie każdy wie. Jaką pomoc można uzyskać w MOPS w 2026 r.? Czy trzeba spełnić dodatkowe kryteria? Oto kilka ważnych przykładów!
Depresja a renta z ZUS. Kiedy choroba daje prawo do świadczeń i orzeczenia
28 sty 2026

Depresja to choroba, która w ciężkiej postaci potrafi całkowicie wykluczyć z pracy i normalnego funkcjonowania. W takich przypadkach państwo przewiduje konkretne formy wsparcia, od renty z ZUS po orzeczenie o niepełnosprawności. Sprawdzamy, kiedy depresja rzeczywiście daje prawo do świadczeń, jakie warunki trzeba spełnić i jak komisje oceniają stan zdrowia.
Dodatkowe 273 zł (a od 1 marca - około 286 zł) do emerytury co miesiąc. Mało osób wie o tym świadczeniu – jak je otrzymać?
28 sty 2026

Wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy z istnienia dodatkowych świadczeń, które można otrzymać po złożeniu odpowiedniego wniosku. Jednym z nich jest świadczenie w wysokości niemalże 300 zł (po marcowej waloryzacji będzie prawie tyle wynosiło) – comiesięczny, dożywotni dodatek do emerytury lub renty, przyznawany w dowód uznania. Sprawdź, komu przysługuje i jak się o niego ubiegać.
Niższe nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. ZUS podał dane
28 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał dane dotyczące nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Przeciętna wysokość kompensówki w listopadzie zeszłego roku wyniosła 4323,37 zł i była o ponad 200 zł niższa niż w październiku.

REKLAMA

Cukrzyca w pracy – jakie prawa naprawdę ma diabetyk w 2026 roku?
28 sty 2026

Cukrzyca, nazywana niezakaźną epidemią XXI wieku, dotyka wielu aktywnych zawodowo Polaków. Czy obecne przepisy Kodeksu pracy wystarczająco chronią pracowników z tą chorobą metaboliczną? Poniżej rozważamy możliwe dodatkowe uprawnienia w 2026 r.
Jeden prosty sposób na emeryturę wyższą o 626 zł. Zobacz, co musisz zrobić
28 sty 2026

ZUS udostępnił dane dotyczące korzyści płynących z opóźnienia przejścia na emeryturę. Wynika z nich, że każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego znacząco podnosi wysokość wypłat. Co więcej, pozostanie aktywnym zawodowo przez kilka nadprogramowych lat pozwala nawet na dwukrotne zwiększenie pierwotnej kwoty świadczenia.
Listonosz już nie zapuka - od miesiąca trwa historyczna zmiana w kontakcie z urzędami i doręczeniach listów. PURDE, PUH, BAE - wiele osób wciąż nie zna tych skrótów zamiast "awizo", a polecony odszedł do lamusa
28 sty 2026

Minął już miesiąc, odkąd urzędy muszą wysyłać pisma elektronicznie. To koniec poleconych i awizo w skrzynce dla tych, którzy mają e-Doręczenia - ale wielu Polaków wciąż o tym nie wie. Nieodebrane pismo elektroniczne po 14 dniach uznaje się za doręczone. A dla sporej części firm termin na wdrożenie e-Doręczeń już dawno minął. Wyjaśniamy, co to są: PURDE, PUH, BAE - i co grozi tym, którzy zignorują zmiany. Zapraszamy także do udziału w sondzie - wskaż, co myślisz.
Co oznaczają punkty 5, 6, 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności? Praktyczne wyjaśnienie
28 sty 2026

Masz znaczny stopień niepełnosprawności, a urząd odmówił wypłaty? W 2026 roku sam stopień to za mało. O tym, czy dostaniesz pieniądze decydują punkty 5, 6, 7 i 8. Wyjaśniamy, jak jeden brakujący wpis potrafi zablokować pomoc i jakich błędów unikać na komisji.

REKLAMA

Nowa ustawa ma wzmocnić prawa kupujących mieszkania. Rząd stawia na przejrzystość rynku deweloperskiego
28 sty 2026

Zwiększenie przejrzystości rynku nieruchomości oraz wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań – to główne cele projektu nowej ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Regulacja została wpisana do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów.
Nieświadoma zgoda, realne konsekwencje. Jak internet wyciąga pieniądze z naszego portfela [WYWIAD]
28 sty 2026

Jedno kliknięcie może kosztować więcej, niż się spodziewamy. Automatyczne odnowienia, płatności odroczone, subskrypcje i coraz sprytniejsze oszustwa z wykorzystaniem sztucznej inteligencji sprawiają, że nasze pieniądze są dziś narażone jak nigdy wcześniej. Anna Bichta, ekspertka ds. bezpieczeństwa finansów osobistych i twórczyni projektu Bezpieczne Złotówki, tłumaczy, czym jest „nieświadoma zgoda”, gdzie czają się finansowe pułapki w sieci i jakie proste nawyki mogą uchronić nas przed utratą kontroli nad domowym budżetem.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA