Gdy wymiar urlopu lub okres wypowiedzenia się zmienią, informację trzeba zaktualizować

Na gruncie prawa pracy kolejno wprowadzane są zmiany, których celem jest umocnienie pozycji pracownika. Obecnie toczą się prace nad wdrożeniem regulacji realizujących cele dyrektywy o przejrzystości i równości prac, zmianie ulegnie w najbliższym czasie również definicja mobbingu, a w trakcie procedowania są również regulacje dotyczące płacy minimalnej. Jednak już w 2023 r. wykonano pierwszy krok, który miał umocnić pracowników – modyfikacjom uległ obowiązek informacyjny obciążający pracodawców i obejmuje on od tamtego czasu nie tylko konieczność przekazania pracownikowi informacji o warunkach zatrudnienia, ale również zaktualizowania jej, jeśli objęte nią informacje ulegną zmianie.



Od 26 kwietnia 2023 r. katalog informacji, które pracodawca jest zobowiązany przekazać pracownikowi w postaci papierowej lub elektronicznej, nie później niż w terminie 7 dni od dnia dopuszczenia pracownika do pracy, rozrósł się do 13 pozycji. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują wymiar urlopu wypoczynkowego oraz długość okresu wypowiedzenia. W czasie trwania zatrudnienia ulegają one bowiem zmianie.

Długość urlopu jest uzależniona od stażu pracy

Wymiar urlopu wynosi:

- 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

- 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat



Warto jednak pamiętać, że nie chodzi w tym wypadku o okres zatrudnienia u danego pracodawcy, a o ogólny okres zatrudnienia, do którego dolicza się także wskazane przez ustawodawcę okresy nauki. Z tytułu ukończenia:

- zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,

- średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,

- średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,

- średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,

- szkoły policealnej - 6 lat,

- szkoły wyższej - 8 lat.



Co istotne, na początku 2026 r. w związku ze znowelizowaniem zasad dotyczących naliczania stażu pracy, wymiar urlopu przysługującego pracownikom może zmieniać się w większej ilości przypadków niż zwykle.

Okres wypowiedzenia umowy też się zmienia

To samo dotyczy okresu wypowiedzenia, który w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

- 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;

- 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;

- 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.



Uzupełniony staż pracy może mieć znaczenie również w tym przypadku, choć jedynie wówczas, gdy dodatkowe okresy aktywności zawodowej podlegające zaliczeniu do stażu dotyczyły współpracy z danym pracodawcą, czyli np. gdy zawarcie umowy o pracę było poprzedzone współpracą w rama umowy zlecenia czy B2B.

