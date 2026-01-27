REKLAMA

Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany od 1 stycznia 2026 r. dotyczące stażu pracy. Dlaczego?

Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany od 1 stycznia 2026 r. dotyczące stażu pracy. Dlaczego?

27 stycznia 2026, 16:06
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Etatowcy stracą na wprowadzonych zmianach. Czy o to chodziło?
Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany od 1 stycznia 2026 r. dotyczące stażu pracy. Dlaczego?
Konsekwencje zmian wprowadzonych na gruncie prawa pracy od 1 stycznia 2026 r. zaskoczyły nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Celem miała być poprawa sytuacji osób zarobkujących na innej podstawi niż umowa o pracę, a okazało się, że to etatowcy mogą stracić finansowo.

Zmiany w zakresie stażu pracy już obowiązują

Mija pierwszy miesiąc stosowania znowelizowanych regulacji ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Co się zmieniło od 1 stycznia 2026 r.? Pracodawcy ze sfery budżetowej przekonali się już o tym na własnej skórze, bo stosują przepisy w nowym brzmieniu już od dnia ich wejścia w życie. Pracodawcy z sektora prywatnego zastosują je dopiero w maju 2026 r. Chodzi o zapowiadane od wielu miesięcy, korzystne dla pracowników zmiany w zakresie zaliczania do pracowniczego stażu pracy dodatkowych okresów aktywności zawodowej. Mowa przede wszystkim o okresach świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia oraz okresach prowadzenia działalności gospodarczej, jednak obok tych najbardziej popularnych w przygotowanym przez ustawodawcę katalogu znalazły się też inne okresy, np. okres bycia osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy okresy zarobkowania za granicą.

 Nowelizacja ma również wymiar finansowy

Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie takich zmian? Chodziło o poprawę sytuacji osób, które po latach zarobkowania w innych formach niż przysłowiowy etat, podejmują decyzję o zawarciu umowy o pracę. Choć często posiadają one duże doświadczenie zawodowe, to na gruncie prawa pracy były traktowane jak osoby początkujące i w zasadzie pozbawiane uprawnień związanych ze stażem pracy i doświadczeniem zawodowym. Po wprowadzeniu zmian ich sytuacja miała więc ulec znaczącej poprawie, a przysługujące im uprawnienia miały być porównywalne z tymi, które przysługują wieloletnim pracownikom z porównywalnym stażem pracy. Skąd więc wziął się problem, o którym mowa, skoro założenia były tak dobre? Jego źródłem jest odpowiedź resortu pracy na pytanie dotyczące zaliczania do stażu również niezakończonych okresów aktywności zawodowej. Wynika z niej, że w przypadku nagrody jubileuszowej nie ma wymogu zakończenia okresów, które mają zostać zaliczone do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej i pracodawcy powinni wliczać również okresy niezakończone. Jednak reguła ta znajduje zastosowanie jedynie do okresów, o których mowa w znowelizowanych regulacjach, a nie stosuje się jej w odniesieniu do okresów zaliczanych do stażu pracy już wcześniej. Oznacza to, że pracownicy, który dorabiają sobie poprzez równoległe zatrudnienie w ramach części etatu, znaleźli się w gorszej sytuacji niż osoby, które równolegle do umowy o pracę prowadzą w niewielkim rozmiarze działalność gospodarczą. W efekcie więc, choć nie było o tym wcześniej mowy, osoby będące stronami stosunków pracy tracą w stosunku do tych, którzy zarobkują na innej podstawie. 

Podstawa prawna

art. 3021 i art. 3022 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

Prawo
800 plus dla Ukraińców. Zmiana zasad wypłaty świadczenia wychowawczego
27 sty 2026

1 lutego 2026 roku zmienią się zasady wypłaty świadczenia wychowawczego, tzw. 800 plus, dla obywateli Ukrainy ze statusem UKR. Prawo do świadczenia będzie zależeć od aktywności zawodowej osoby, która składa wniosek, w miesiącu poprzedzającym jego złożenie.
Odsetki maksymalne – realna ochrona kredytobiorcy czy iluzja bezpieczeństwa kredytów opartych o WIBOR?
27 sty 2026

Czy kredyt hipoteczny oparty o WIBOR jest faktycznie „bezpieczny”, bo nad jego oprocentowaniem czuwa instytucja odsetek maksymalnych? To pytanie coraz częściej pada na salach sądowych. Pada też w mediach, publikacjach prawniczych i komentarzach przedstawicieli sektora bankowego. Problem w tym, że odpowiedź – choć brzmi uspokajająco – w rzeczywistości opiera się na konstrukcji pozornej.
Parlament zakończył prace nad ustawą o zawodzie psychologa. Nowe przepisy czekają na podpis prezydenta
27 sty 2026

To koniec prawnej wolnej amerykanki, która trwała w Polsce. Parlament skończył pracę nad nową ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym. Zmiany są fundamentalne: powstanie publiczny rejestr specjalistów, a za błędy w sztuce grozić będzie odpowiedzialność dyscyplinarna. Co to oznacza dla pacjentów i czy każdy, kto dziś przyjmuje w gabinecie, zachowa pracę? Wyjaśniamy szczegóły nowych przepisów.
Trudny start życiowy. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze potrzebują pomocy
27 sty 2026

Każdego roku ok. 6–7 tys. młodych osób opuszcza pieczę zastępczą i wchodzi w dorosłość bez rodzinnego zaplecza, ok. 2 tys. z nich to wychowankowie domów dziecka. Młodzi opuszczający placówki opiekuńczo-wychowawcze najbardziej potrzebują bezpiecznego miejsca do mieszkania. Bez tego trudno myśleć o znalezieniu pracy, dbać o zdrowie czy edukację.

PKO BP ukarany przez UOKiK za stosowanie klauzul blankietowych - to problem znany od lat. Czy pozwy o klauzule będą groźniejsze dla banków niż SKD czy WIBOR?
27 sty 2026

Prezes UOKiK uznał klauzule PKO BP dotyczące zmiany oprocentowania kredytu konsumenckiego za niedozwolone i zakazał ich stosowania. UOKiK wyjaśnia, że niedozwolone postanowienia umowne są bezskuteczne z mocy prawa i nie wiążą konsumentów. Sprawa dotyczy tysięcy umów kredytu gotówkowego i konsumenckiego. Czy do sądów zaczną masowo wpływać pozwy o klauzule blankietowe i czy dla banków będzie groźniejszy problem niż SKD (sankcja kredytu darmowego) czy WIBOR.
Zmiana terminu składania formularza ZUS IWA. Płatnicy składek muszą się pośpieszyć
27 sty 2026

Formularz ZUS IWA jest dokumentem, który zawiera informacje o danych niezbędnych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe. Zwykle płatnicy składek składają ZUS IWA do 31 stycznia, jednak w tym roku termin uległ zmianie.
WSA: Gmina nie może odmawiać dowozu tylko dlatego, że szkoła jest „najbliżej”. Liczą się realne potrzeby dziecka
26 sty 2026

Czy gmina może odmówić zwrotu kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka, bo „jest bliższa szkoła”? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu nie ma wątpliwości: odległość to za mało. Jeśli placówka nie realizuje zaleceń z orzeczenia, odmowa jest bezprawna — nawet gdy szkoła leży tuż obok domu.
21 czy może 31 dni dodatkowego wolnego w roku? Nie tylko nauczyciele mogą skorzystać z przerwy w pracy by zadbać o swoje zdrowie
26 sty 2026

Urlop zdrowotny to szczególne uprawnienie, które przysługuje tylko niektórym pracownikom. Wbrew powszechnej opinii nie chodzi tylko o nauczycieli. Kto jeszcze ma możliwość skorzystania z przerwy w pracy by zadbać o własne zdrowie?

Po 50 roku życia pracownicy mają prawo do tego świadczenia. Minimum 1800 złotych, a przeciętnie ponad 4500 złotych brutto
26 sty 2026

Czy świadczenie kompensacyjne to rozwiązanie, które zapewnia wpływy na konto pozwalające zainteresowanym na pokrycie niezbędnych życiowych wydatków? Jego wysokość nie jest jednolita i jest uzależniona od indywidualnej sytuacji uprawnionego. Znamy jednak jego średnią wartość.
Dokumentacja medyczna – przetwarzanie danych, udostępnianie, przechowywanie
26 sty 2026

Dokumentacja medyczna stanowi jeden z kluczowych elementów systemu ochrony zdrowia. Jest nie tylko podstawą prawidłowej diagnostyki i leczenia pacjenta, lecz także nośnikiem danych osobowych o szczególnie wrażliwym charakterze. Z tego względu jej przetwarzanie, udostępnianie oraz przechowywanie podlega ścisłym regulacjom prawnym, których celem jest ochrona praw pacjenta oraz zapewnienie bezpieczeństwa informacji.
