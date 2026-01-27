Pracownicy etatowi znaleźli się w gorszej sytuacji niż zleceniobiorcy i stracą finansowo. Chodzi o zmiany od 1 stycznia 2026 r. dotyczące stażu pracy. Dlaczego?

Konsekwencje zmian wprowadzonych na gruncie prawa pracy od 1 stycznia 2026 r. zaskoczyły nie tylko pracowników, ale i pracodawców. Celem miała być poprawa sytuacji osób zarobkujących na innej podstawi niż umowa o pracę, a okazało się, że to etatowcy mogą stracić finansowo.

Zmiany w zakresie stażu pracy już obowiązują

Mija pierwszy miesiąc stosowania znowelizowanych regulacji ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy dotyczących zasad naliczania pracowniczego stażu pracy. Co się zmieniło od 1 stycznia 2026 r.? Pracodawcy ze sfery budżetowej przekonali się już o tym na własnej skórze, bo stosują przepisy w nowym brzmieniu już od dnia ich wejścia w życie. Pracodawcy z sektora prywatnego zastosują je dopiero w maju 2026 r. Chodzi o zapowiadane od wielu miesięcy, korzystne dla pracowników zmiany w zakresie zaliczania do pracowniczego stażu pracy dodatkowych okresów aktywności zawodowej. Mowa przede wszystkim o okresach świadczenia pracy na podstawie umów zlecenia oraz okresach prowadzenia działalności gospodarczej, jednak obok tych najbardziej popularnych w przygotowanym przez ustawodawcę katalogu znalazły się też inne okresy, np. okres bycia osobą współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą, czy okresy zarobkowania za granicą.

REKLAMA

REKLAMA

Polecamy: Kalendarz 2026

Nowelizacja ma również wymiar finansowy

Skąd wziął się pomysł na wprowadzenie takich zmian? Chodziło o poprawę sytuacji osób, które po latach zarobkowania w innych formach niż przysłowiowy etat, podejmują decyzję o zawarciu umowy o pracę. Choć często posiadają one duże doświadczenie zawodowe, to na gruncie prawa pracy były traktowane jak osoby początkujące i w zasadzie pozbawiane uprawnień związanych ze stażem pracy i doświadczeniem zawodowym. Po wprowadzeniu zmian ich sytuacja miała więc ulec znaczącej poprawie, a przysługujące im uprawnienia miały być porównywalne z tymi, które przysługują wieloletnim pracownikom z porównywalnym stażem pracy. Skąd więc wziął się problem, o którym mowa, skoro założenia były tak dobre? Jego źródłem jest odpowiedź resortu pracy na pytanie dotyczące zaliczania do stażu również niezakończonych okresów aktywności zawodowej. Wynika z niej, że w przypadku nagrody jubileuszowej nie ma wymogu zakończenia okresów, które mają zostać zaliczone do stażu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej i pracodawcy powinni wliczać również okresy niezakończone. Jednak reguła ta znajduje zastosowanie jedynie do okresów, o których mowa w znowelizowanych regulacjach, a nie stosuje się jej w odniesieniu do okresów zaliczanych do stażu pracy już wcześniej. Oznacza to, że pracownicy, który dorabiają sobie poprzez równoległe zatrudnienie w ramach części etatu, znaleźli się w gorszej sytuacji niż osoby, które równolegle do umowy o pracę prowadzą w niewielkim rozmiarze działalność gospodarczą. W efekcie więc, choć nie było o tym wcześniej mowy, osoby będące stronami stosunków pracy tracą w stosunku do tych, którzy zarobkują na innej podstawie.