REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt AGD

Ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt AGD

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 15:40
[Data aktualizacji 04 lutego 2026, 09:04]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
rozliczenie, pit, kalkulator, pieniądz
AGD a ulga mieszkaniowa w 2026 roku. Sprawdź, jak odzyskać podatek za sprzęt kuchenny
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Podatnicy korzystający z ulgi mieszkaniowej nierzadko mają dylemat, które nakłady finansowe można zgodnie z prawem odliczyć od podatku. Najwięcej niepewności pojawia się w trakcie wykańczania i meblowania lokalu - to wtedy najczęściej dochodzi do pomyłek skutkujących problemami z fiskusem. W jaki sposób prawidłowo rozliczyć zakup sprzętów AGD?

rozwiń >

Na czym polega ulga mieszkaniowa i kto może z niej skorzystać?

Ulga mieszkaniowa stanowi istotny instrument w polskim systemie podatkowym, oferujący podatnikom możliwość uniknięcia obciążenia z tytułu podatku dochodowego po sprzedaży nieruchomości. Standardowo zbycie lokalu przed upływem pięciu lat od jego nabycia generuje obowiązek podatkowy, jednak prawo przewiduje zwolnienie w sytuacji, gdy pozyskane w ten sposób fundusze zostaną zainwestowane w realizację własnych potrzeb mieszkaniowych. Uprawnienie to przysługuje osobom fizycznym, które w ściśle określonym czasie przeznaczą przychód ze sprzedaży domu, mieszkania lub gruntu na cele wskazane w ustawie. Od momentu transakcji zbycia podatnik ma trzy lata, licząc od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do sprzedaży, na wydatkowanie tych środków. W zależności od tego, czy cały przychód, czy tylko jego fragment został wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, zwolnienie może objąć całość należnego podatku lub jego proporcjonalną część. Kluczowym warunkiem jest tutaj zaspokojenie osobistych potrzeb bytowych, co oznacza, że nieruchomość musi służyć faktycznemu zamieszkaniu przez podatnika, a nie celom komercyjnym czy inwestycyjnym.

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

Co można odliczyć z ulgi mieszkaniowej 2026?

Katalog wydatków kwalifikujących się do rozliczenia w ramach ulgi w 2026 roku jest obszerny, choć podlega rygorystycznej ocenie organów skarbowych pod kątem ich bezpośredniego związku z funkcją mieszkalną. Podstawowy zakres obejmuje koszty nabycia nowej nieruchomości, budowę domu od podstaw, a także wszelkie prace modernizacyjne, takie jak rozbudowa, przebudowa czy remont posiadanego lokalu. Możliwe jest również uwzględnienie zakupu działki budowlanej oraz spłaty rat i odsetek kredytu hipotecznego, o ile zobowiązanie to zostało zaciągnięte na sfinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Co istotne, akceptowane są nie tylko koszty typowo budowlane, ale również nakłady na elementy wyposażenia, które stają się integralną częścią lokalu. Fiskus uznaje wydatki na stałą zabudowę oraz sprzęty AGD, pod warunkiem że ich instalacja jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania mieszkania i odbywa się w ramach procesu jego wykańczania lub urządzania. Należy jednak pamiętać, że przedmioty o charakterze ruchomym, które można łatwo przenieść i które nie wykazują trwałego związku z nieruchomością, mogą zostać zakwestionowane jako wydatki konsumpcyjne, niepodlegające odliczeniu.

Zobacz również:

Kiedy zakup lodówki i kuchenki zostanie uznany za wydatek mieszkaniowy

Uznanie kosztów zakupu lodówki lub kuchenki za wydatek mieszkaniowy w 2026 roku zależy od kontekstu, w jakim dokonano transakcji, ponieważ przepisy nie wymieniają tych urządzeń jako punktów obowiązkowych. Interpretacje skarbowe wskazują, że urządzenia te mogą być objęte ulgą, jeśli stanowią element procesu przystosowania lokalu do zamieszkania i decydują o jego funkcjonalności. Najbezpieczniejszą sytuacją dla podatnika jest zakup sprzętu w ramach szerszego remontu lub wykańczania nowej nieruchomości, co potwierdza ich rolę w tworzeniu gotowej do użytku przestrzeni kuchennej. Ryzyko odrzucenia wydatku wzrasta, gdy zakup jest dokonywany długo po zamieszkaniu lub traktowany jako odrębna inwestycja w nowszy model urządzenia. Ponadto absolutnym wymogiem jest wykorzystanie sprzętu w nieruchomości służącej potrzebom własnym; zakup AGD do mieszkania przeznaczonego pod wynajem wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia, gdyż w takim przypadku realizowany jest cel zarobkowy, a nie osobisty cel mieszkaniowy podatnika.

Zobacz również:

Jak dokumentować wydatki na cele mieszkaniowe dla urzędu skarbowego?

Podstawowym dowodem poniesienia wydatku w polskim systemie podatkowym jest faktura VAT wystawiona bezpośrednio na dane podatnika korzystającego z ulgi. Dokument ten musi zawierać precyzyjny opis zakupionego towaru lub usługi, datę sprzedaży oraz kwotę brutto. W przypadku zakupu nieruchomości, takich jak mieszkanie, dom czy działka budowlana, kluczowym dokumentem jest akt notarialny przenoszący własność, uzupełniony o potwierdzenie dokonania przelewu środków na konto sprzedającego. Jeżeli ulga jest realizowana poprzez spłatę kredytu hipotecznego, niezbędne będzie zaświadczenie z banku potwierdzające wysokość kapitału i odsetek wpłaconych w danym okresie podatkowym, ze wskazaniem celu, na jaki kredyt został udzielony.

REKLAMA

Zobacz również:

Faktura czy paragon - jakie dokumenty akceptuje skarbówka przy uldze mieszkaniowej?

W procesie wykańczania lub remontu lokalu szczególną uwagę należy zwrócić na dokumentowanie zakupu sprzętów AGD oraz elementów stałej zabudowy. Faktury powinny być powiązane czasowo z okresem prowadzonych prac, co uwiarygadnia tezę, że sprzęty te służą pierwszemu urządzeniu lokalu do zamieszkania. Warto również przechowywać umowy z ekipami remontowymi oraz protokoły odbioru robót, które stanowią dodatkowy dowód na faktyczne przeprowadzenie modernizacji nieruchomości. W przypadku zakupu materiałów budowlanych należy zadbać, aby faktury były imienne, ponieważ paragony fiskalne są zazwyczaj niewystarczające do uznania wydatku przez fiskusa.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Przechowywanie dokumentacji podatkowej i potwierdzenia przelewów w 2026 roku

Niezwykle istotne jest gromadzenie potwierdzeń zapłaty za każdą fakturę, szczególnie jeśli płatność odbywała się przelewem elektronicznym. Wyciągi bankowe stanowią bezsporny dowód na to, że środki pochodzące ze sprzedaży poprzedniej nieruchomości zostały faktycznie wydatkowane w ustawowym terminie trzech lat. Dokumentację tę należy przechowywać przez okres pięciu lat, licząc od końca roku, w którym złożono zeznanie podatkowe z wykazaną ulgą, ponieważ w tym czasie organy skarbowe mają prawo do przeprowadzenia kontroli i weryfikacji zasadności odliczeń.

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego

Powiązane
4390 zł rocznie dla seniora. ZUS podał nową kwotę od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez wniosku
4390 zł rocznie dla seniora. ZUS podał nową kwotę od 1 marca 2026 roku. Sprawdź, kto dostanie pieniądze bez wniosku
Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki
Rozliczenie PIT 2026. Nawet 400 zł zwrotu dla emeryta - sprawdź, jak odebrać nadpłacony podatek z Twojej trzynastki i czternastki
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Darmowe leki dla seniorów po 65. roku życia w 2026 roku. Nowa lista już działa. Sprawdź, jak dostać darmowe insuliny i leki na nadciśnienie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
KSeF już działa – jak odbierać faktury? Wystarczy Profil Zaufany
04 lut 2026

Od 1 lutego 2026 r. przedsiębiorcy mogą odbierać faktury w systemie KSeF. Aby uzyskać dostęp do dokumentów, potrzebne będzie m.in. logowanie przez Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany. Sprawdź instrukcję krok po kroku, jak przygotować się do korzystania z systemu i nie przegapić ważnych dokumentów.
KSeF pod ostrzałem dezinformacji. Eksperci i MF dementują fałszywe narracje o inwigilacji i wycieku danych
04 lut 2026

Uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur wywołało w sieci falę dezinformacji – od rzekomej inwigilacji podatników po sprzedaż danych i dostęp obcych służb do faktur. Analiza przepisów oraz wypowiedzi ekspertów i Ministerstwa Finansów pokazuje, że te tezy są nieprawdziwe.
Zbliża się termin wypłaty wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe
04 lut 2026

Dyrektorzy szkół są zobowiązani do wypłacenia nauczycielom wynagrodzeń za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe w okresie od 1 września do 31 grudnia 2025 r., za które nauczyciel nie otrzymał wynagrodzenia. Obowiązek ten wynika ze znowelizowanej Karta nauczyciela. Kiedy mija termin wypłaty?
Wynagrodzenie nauczyciela w razie zawieszenia zajęć w szkole
04 lut 2026

Z powodu bardzo wysokich mrozów, odwołano lekcje w kilkuset szkołach. Czy pracujących w nich nauczyciele tracą prawo do wynagrodzenia? W tej sprawie zostało skierowane do MEN zapytanie poselskie.

REKLAMA

Czy KSeF spowoduje odpływ polskich firm za granicę?
04 lut 2026

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to jedna z największych zmian w polskim systemie podatkowym ostatnich lat. Choć w założeniu ma on uszczelnić system VAT, uprościć rozliczenia i zwiększyć transparentność obrotu gospodarczego, wśród przedsiębiorców narasta pytanie znacznie poważniejsze: czy KSeF stanie się kolejnym impulsem do przenoszenia polskich firm za granicę?
WIBOR: legalny jak pieczątka, rynkowy jak miraż
03 lut 2026

Kiedy w obronie WIBOR staje Związek Banków Polskich, zawsze wiadomo, jak będzie wyglądała linia narracji. Dużo słów o „porządku prawnym”, „nadzorze”, „regulacjach unijnych” i „konieczności oddzielenia publicystyki od prawa”. Mało – albo wcale – o tym, czy ten wskaźnik rzeczywiście jeszcze cokolwiek mierzy. Tak jest i tym razem, w polemice ZBP z artykułem opublikowanym na łamach Infor.pl, autorstwa radcy prawnego Łukasza Hirsza. ZBP zarzuca autorowi brak metodologicznego porządku, mieszanie ocen prawnych z ekonomicznymi i budowanie narracji publicystycznej zamiast analizy prawnej. Problem polega na tym, że to właśnie ZBP próbuje przykryć realny problem publicystyką o „legalności”.
Czy można pociągnąć członka rady nadzorczej do odpowiedzialności? Rada nadzorcza jako organ kontroli spółki kapitałowej - granice kompetencji w świetle orzecznictwa sądów
03 lut 2026

Nadużycie zaufania, brak dołożenia należytej staranności, niewłaściwy nadzór – czy członek rady nadzorczej odpowiada wobec wspólników i na jakiej odpowiedzialności. Czy odpowiedzialność rozszerza się także wobec wierzycieli? Te kwestie analizuje nasz artykuł.
MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska?
03 lut 2026

MRPiPS tworzy listę zawodów objętych niedoborami kadrowymi. Kto zyska? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało projekt rozporządzenia wraz z załącznikiem obejmującym 329 zawodów z 37 grup elementarnych objętych niedoborami kadrowymi. Dokument, który właśnie rozpoczął ścieżkę uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych, ma przyspieszyć zatrudnienie w kluczowych dla gospodarki sektorach. Kto zyska?

REKLAMA

Podwyżki dla żołnierzy zawodowych: wyższe stawki uposażenia zawodowego
03 lut 2026

Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia wprowadzającego podwyżki uposażenia zasadniczego żołnierzy zawodowych. Wraz z uposażeniem wzrosną także dodatki za długoletnią służbę wojskową. O ile wzrosną kwoty uposażenia zasadniczego?
Zmiany w planowaniu przestrzennym: co zmienia Zintegrowany Plan Inwestycyjny? Koniec lex deweloper
03 lut 2026

Reforma planowania przestrzennego to jedna z najistotniejszych zmian systemowych w obszarze urbanistyki i procesu inwestycyjnego w Polsce od kilkunastu lat. Wygaszanie specustawy mieszkaniowej (lex deweloper) i wprowadzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego (ZPI) oznacza odejście od wyjątkowych procedur na rzecz pełnej spójności inwestycji z lokalną polityką przestrzenną gmin.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA