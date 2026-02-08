REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłata wyższych świadczeń nastąpi szybciej? Kiedy dokładnie?

Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłata wyższych świadczeń nastąpi szybciej? Kiedy dokładnie?

08 lutego 2026, 11:10
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Waloryzacja emerytur w 2026 roku. Wypłata wyższych świadczeń nastąpi szybciej? Kiedy dokładnie?
Okazuje się, że seniorzy mogą otrzymać podwyżki szybciej, niż przewiduje standardowy harmonogram wypłat. Dzięki przyspieszeniu waloryzacji w 2026 roku pierwsze osoby zobaczą wyższe przelewy już w lutym. Szacuje się, że świadczenia wzrosną o 4,88 proc. Oto szczegóły.

Mechanizm corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych

Proces aktualizacji wysokości świadczeń dla seniorów odbywa się w Polsce cyklicznie w marcu każdego roku. Kluczowym elementem determinującym skalę podwyżek jest wskaźnik waloryzacji, którego konstrukcja opiera się na dwóch istotnych danych ekonomicznych. Pierwszą z nich jest średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, określany mianem inflacji emeryckiej, drugą natomiast stanowi przynajmniej 20 procent realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym waloryzację. Takie rozwiązanie ma na celu zabezpieczenie siły nabywczej pieniądza otrzymywanego przez osoby starsze oraz częściowe uwzględnienie ogólnej poprawy sytuacji gospodarczej kraju w ich portfelach.

Przewidywany wskaźnik waloryzacji emerytur w 2026 roku

Zgodnie z założeniami zawartymi w projekcie budżetu państwa na 2026 rok rząd przyjął prognozowany wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,88 procent. Jest to wartość zauważalnie niższa niż w roku poprzednim, kiedy to świadczenia wzrosły o 5,5 procent, co wskazuje na trend wyhamowywania dynamiki podwyżek. Choć wiążąca decyzja o ostatecznej wysokości wskaźnika zapadnie oficjalnie w lutym, eksperci rynku emerytalnego przewidują, że realne dane nie będą znacząco odbiegać od rządowych szacunków. Specjaliści wskazują, że współczynnik ten powinien oscylować w granicach 4,90 procent, co może oznaczać jeden z najniższych wzrostów wartości świadczeń odnotowanych w ostatnich latach.

Ile wyniesie najniższa emerytura po waloryzacji w 2026 roku?

Obecnie obowiązująca kwota najniższego świadczenia emerytalnego wynosi 1878,91 złotych brutto, co po odliczeniu stosownych składek i podatków przekłada się na 1709,81 złotych netto. W przypadku zatwierdzenia waloryzacji na poziomie 4,88 procent minimalna emerytura wzrośnie do kwoty 1970,60 złotych brutto. Dla statystycznego seniora otrzymującego najniższe świadczenie oznacza to wypłatę w wysokości około 1800 złotych na rękę. Proporcjonalne wzrosty dotyczyć będą wszystkich przedziałów dochodowych, przykładowo osoba pobierająca obecnie 3000 złotych brutto może spodziewać się podwyżki do poziomu 3146,40 złotych brutto, natomiast przy świadczeniu rzędu 5000 złotych brutto nowa kwota wyniesie 5244 złotych brutto.

Termin wypłat 13. emerytury w 2026 roku. Oto harmonogram ZUS

Wypłata trzynastej emerytury rozpocznie się 1 kwietnia 2026. Pieniądze trafią do seniorów zgodnie z harmonogramem wypłat ich podstawowych emerytur. Standardowe terminy wypłat emerytur przez ZUS to: 1 dzień każdego miesiąca, 6 dzień każdego miesiąca, 10 dzień każdego miesiąca, 15 dzień każdego miesiąca, 20 dzień każdego miesiąca oraz 25 dzień każdego miesiąca. Co ważne, jeśli ustalony termin przypada na sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to przelew realizowany jest wcześniej. Terminy wypłat z ZUS w kwietniu 2026 wyglądają następująco:

  • 1 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
  • 3 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 6 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny);
  • 10 kwietnia (piątek) – wypłaty bez zmian;
  • 15 kwietnia (środa) – wypłaty bez zmian;
  • 20 kwietnia (poniedziałek);
  • 24 kwietnia (piątek) – w tym terminie zostaną wypłacone świadczenia, które miałyby zostać wypłacone 25 kwietnia (sobota).

Wynika z tego, że osoby, które otrzymują swoje emerytury 6 i 25 dnia każdego miesiąca - w tym roku otrzymają trzynastkę wcześniej.

Źródło: INFOR
