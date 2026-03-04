Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent złożył już swój podpis

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Nowa ulga podatkowa ma być skierowana do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już pełnoletnich – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Od kiedy miałby przysługiwać zerowy PIT dla rodzin 2+2? Czy z ulgi będzie można skorzystać już w 2026 r., w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r.?

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – projekt ustawy przewidujący wprowadzenie nowej ulgi podatkowej już z podpisem Prezydenta Karola Nawrockiego

W dniu 8 sierpnia 2025 r. w Kolbuszowej, w województwie podkarpackim, Prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który w poniedziałek 11 sierpnia 2025 r. został wniesiony do Sejmu. Projekt ten – według informacji opublikowanej na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta – zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci.

W swoim przemówieniu Prezydent podkreślił, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. – „Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego” – mówił.

Na stronie internetowej Sejmu, projekt ten został oznaczony nr RPW/27021/2025 (a następnie nr druku sejmowego: 1898) i przewiduje on dodanie do art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – ust. 1aa i 1ab, zgodnie z którymi – w przypadku podatników, którzy w danym roku podatkowym:

wykonywali władzę rodzicielską ,

, pełnili funkcję opiekuna prawnego – jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały,

– jeżeli dzieci z nimi zamieszkiwały, sprawowali funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub

na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą lub wykonywali ciążący na nich obowiązek alimentacyjny – w stosunku do pełnoletnich, ale nadal uczących się dzieci,

w stosunku do co najmniej dwojga dzieci:

małoletnich , czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia,

, czyli takich, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia, pełnoletnich , które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną jak również

, które lub jak również pełnoletnich do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeżeli nadal się uczą,

– kwota zmniejszająca podatek dochodowy ma wynieść 16 800 zł (zamiast obecnych – 3 600 zł), a od nadwyżki ponad 140 000 zł (zamiast obecnych – 120 000 zł) – 32%.

Do powyższej liczby dzieci, od której miałoby być uzależnione prawo do nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego – nie miałyby jednak podlegać wliczeniu dzieci, które na podstawie orzeczenia sądu zostały umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz te, które pozostają w związku małżeńskim.

Z ulgi nie mieliby również skorzystać podatnicy, którzy w danym roku podatkowym zobowiązani są do zapłaty tzw. daniny solidarnościowej, czyli osoby o najwyższych dochodach, przekraczających rocznie 1 mln zł.

Z powyższego wynika, że ulga w rozliczeniu podatku – na powyższych warunkach – przysługiwałaby wyłącznie osobom rozliczającym się według skali podatkowej, a już nie przedsiębiorcom rozliczającym się podatkiem liniowym.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – od jakich kryteriów miałoby być uzależnione przysługiwanie nowej ulgi podatkowej?

Z nowej ulgi podatkowej na drugie dziecko, czyli z zerowego PIT dla rodzin 2+2, którego wprowadzenie zakłada projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, podpisany 8 sierpnia 2025 r. przez Prezydenta Karola Nawrockiego i następnie – 11 sierpnia 2025 r. – złożony przez niego do Sejmu – miałyby skorzystać (w dużym uproszczeniu; szczegółowe warunki wynikające z projektu, zostały opisane powyżej) rodziny z dwójką i więcej dzieci:

w wieku do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli wciąż się uczą i nie osiągają samodzielnych dochodów – do ukończenia przez nie 25 roku życia,

których roczne dochody nie przekraczają 280 tys. zł, czyli na jednego małżonka – 140 tys. zł,

rozliczające się według skali podatkowej.

Kto natomiast nie skorzystałby z zerowego PIT dla rodzin 2+2?

najmniej zarabiające osoby, z dochodami poniżej kwoty wolnej od podatku,

osoby posiadające wyłącznie jedno dziecko,

osoby bezdzietne,

osoby rozliczające woje dochody podatkiem liniowym.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – ile będzie można zaoszczędzić na nowej uldze podatkowej?

Według informacji opublikowanej na stronie internetowej Prezydenta – szacuje się, że dzięki wprowadzeniu powyższej ulgi podatkowej – „w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie.” Zerowy PIT dla rodzin miałby obowiązywać w pierwszym progu podatkowym, który z obecnie maksymalnych 120 tys. miałby zostać podwyższony do 140 tys. zł.

Przykładowych wyliczeń tego, ile w rzeczywistości – w zależności od osiąganych dochodów – wyniosłoby wsparcie, gdyby rozwiązania zawarte w projekcie Prezydenta zostały wprowadzone – dokonali analitycy z Grant Thornton.1 Z dokonanych przez nich wyliczeń wynika, że największymi beneficjentami zerowego PIT dla rodzin 2+2 byłyby osoby o ponadprzeciętnych dochodach. Jak zwraca uwagę Grant Thornton – taki efekt, byłby zresztą zgody z hasłem głoszonym przez Prezydenta, aby „dać przestrzeń do rozwoju klasy średniej”. Osoby najsłabiej zarabiające, osiągające dochody poniżej kwoty wolnej od podatku, nie osiągnęłyby natomiast żadnej korzyści. A oto konkretne przykłady:

Osoby z minimalnym wynagrodzeniem osiągnęłyby korzyść na poziomie ok. 75 zł na osobę , czyli odpowiednio – 150 zł na rodzinę miesięcznie .

osiągnęłyby korzyść na poziomie , czyli odpowiednio – . Osoby otrzymujące przeciętne wynagrodzenie zaoszczędziłyby na podatku ok. 500 zł na osobę , czyli ok. 1000 zł na rodzinę miesięcznie , pod warunkiem że oboje z rodziców osiągaliby taki dochód.

zaoszczędziłyby na podatku , czyli , pod warunkiem że oboje z rodziców osiągaliby taki dochód. Osoby z wynagrodzeniem 15 tys. zł zyskałyby 1400 zł miesięcznie (czyli 17 tys. rocznie na osobę). Im wyższe dochody, tym wyższa korzyść.

Analitycy podkreślają ponadto, że gdyby kwota wolna wynosiła 140 tys. zł, uwzględniając prawo do zryczałtowanych kosztów oraz odliczenia składek ZUS – podatek pojawiłby się dopiero przy dochodach oscylujących wokół 14 tys. brutto miesięcznie. A zatem – zarabiający poniżej tej kwoty, nie płaciliby go w ogóle. Podwyższenie kwoty wolnej do 140 tys. zł oznaczałoby 90 tys. zł nieopodatkowanych według stawki 12% oraz 20 tys. zł nieopodatkowanych według 32%. Maksymalna korzyść wyniosłaby zatem 17 200 zł.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – jak swój pomysł na wprowadzenie nowej ulgi podatkowej uzasadnia Prezydent Karol Nawrocki?

Prezydent Karol Nawrocki, który jest autorem projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (nr RPW/27021/2025, a następnie nr druku sejmowego: 1898), który w dniu 11 sierpnia 2025 r. – w ramach jego inicjatywy ustawodawczej – został wniesiony do Sejmu i który zakłada obniżenie ciężaru podatku PIT dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci (potocznie określane – zerowym PIT dla rodzin 2+2), pomysł wprowadzenia powyższej ulgi podatkowej argumentuje w następujący sposób:

– „W obliczu rosnących wyzwań demograficznych oraz dynamicznego wzrostu kosztów życia, niezbędne jest tworzenie rozwiązań prawnych, które realnie wspierają polskie rodziny, w szczególności te wychowujące dzieci. Wzmacnianie kondycji finansowej rodzin poprzez odpowiednie dostosowanie przepisów podatkowych jest istotnym elementem polityki prorodzinnej państwa. Ulgowe i preferencyjne rozwiązania w systemie podatkowym stanowią wyraz uznania dla roli rodziców w wychowaniu młodego pokolenia, a jednocześnie pozwalają na lepsze zabezpieczenie potrzeb dzieci i zapewnienie im właściwych warunków rozwoju.

Celem projektowanej ustawy jest zmniejszenie obciążeń fiskalnych, istotne obniżenie ciężaru podatku PIT dla rodziców wychowujących co najmniej dwoje dzieci, a tym samym zwiększenie dochodów rozporządzalnych obywateli, pobudzenie konsumpcji wewnętrznej oraz wzmocnienie bodźców do podejmowania aktywności zawodowej i gospodarczej.

Rozwiązanie to ma na celu:

poprawę sytuacji materialnej rodzin,

przeciwdziałanie kryzysowi demograficznemu,

ograniczenie obciążenia podatkowego dla osób pracujących zawodowo i podejmujących wysiłek urodzenia i wychowania dzieci,

realizację zasady sprawiedliwości społecznej poprzez premiowanie rodzinnych form życia i wspieranie wychowywania dzieci.”

Prezydent przekonuje, że projekt ten stanowi realizację jednego z kluczowych zobowiązań złożonych przez niego polskim rodzinom w trakcie kampanii wyborczej, jest „wyrazem konsekwentnej troski o ich dobra oraz wsparciem w codziennych wyzwaniach”, jak również, że proponowane przez niego rozwiązanie w postaci obniżenia obciążenia podatkowego dla osób, które „podejmują wysiłek wychowania co najmniej dwójki dzieci” ma znacznie głębsze uzasadnienie w obecnym kryzysie demograficznym Polski niż „wielokrotnie droższa dla finansów publicznych alternatywna propozycja bezwarunkowego podwyższenia kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników do 60 tys. zł, która według szacunków Ministerstwa Finansów stanowiłaby uszczerbek dla budżetu na poziomie 56 miliardów zł, czyli trzykrotnie większy niż projektowana zmiana.”

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – jakie zdanie, na temat proponowanej przez Prezydenta nowej ulgi podatkowej, mają analitycy finansowi?

W ocenie analityków z Grant Thornton – wprowadzenie proponowanej przez Prezydenta Karola Nawrockiego ulgi podatkowej w postaci zerowego PIT dla rodzin 2+2 mogłoby spowodować pogłębienie się polaryzacji społeczeństwa, czyli rozwarstwienia się społeczeństwa w taki sposób, że utworzyłyby się dwa przeciwstawne bieguny społeczne o skrajnie odmiennych poglądach i interesach. „Obecnie mamy już 800+, rodzice mogą korzystać z ulgi prorodzinnej, a ci, którzy wychowują co najmniej czwórkę dzieci, mają także prawo do tzw. ulgi „4 plus”, a więc zwolnienia przychodów u każdego z rodziców do kwoty 85 528 zł.” – podkreślają eksperci, zwracając również uwagę, że koszt takiego programu byłby ogromny. „Ministerstwo Finansów oszacowało, że koszt wprowadzenia takiej ulgi mógłby wynieść nawet 30 mld zł rocznie.”1 Kancelaria Prezydenta wskazała natomiast, że proponowana w projekcie preferencja dla rodziców skutkowałaby spadkiem wpływów budżetowych o zaledwie ok. 13-14 mld zł i dotyczyłaby potencjalnie ponad 2 mln rodzin i ponad 3 mln podatników z dwójką lub większą liczbą dzieci.

Zdaniem analityków – biorąc pod uwagę objęcie Polski procedurą nadmiernego deficytu przez Komisję Europejską – wprowadzenie tak kosztownej dla budżetu państwa propozycji obniżenia podatków – jest mało realne do wprowadzenia w najbliższych latach.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) – jakie zdanie, na temat proponowanej przez Prezydenta nowej ulgi podatkowej, mają Polacy?

W dniu 11 września 2025 r. zakończyły się konsultacje społeczne przedstawionego przez Prezydenta projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. W konsultacjach tych, wzięło udział 476 uczestników, z których 71% stanowili mężczyźni, a 29% kobiety. 76% ankietowanych stwierdziło, że przyjęcie ustawy wprowadzającej nową ulgę podatkową, tj. zerowy PIT dla rodzin 2+2 jest zdecydowanie potrzebne, a tylko 16% wyraziło zdecydowany sprzeciw wobec rozwiązania proponowanego przez Prezydenta Karola Nawrockiego. Przedstawiona w projekcie ocena skutków gospodarczych, jak i finansowych wprowadzenia zerowego PIT dla rodzin 2+2, została pozytywnie oceniona przez 66% ankietowanych, 10-11% respondentów natomiast się z nią nie zgodziło.

Reasumując – według powyższych statystyk, większość Polaków, pomysł Prezydenta na wprowadzenie nowej ulgi podatkowej dla rodzin, które posiadają co najmniej dwoje dzieci – ocenia pozytywnie.

Z pełną treścią raportu statystycznego po konsultacjach społecznych dotyczących projektu ustawy mającej wprowadzić zerowy PIT dla rodzin 2+2, można zapoznać się poniżej:

Raport statystyczny po konsultacjach społecznych dot. projektu ustawy mającej wprowadzić zerowy PIT dla rodzin 2+2

Wśród uwag zgłoszonych do całości projektu ustawy, pojawiły się natomiast zarówno komentarze pozytywnie oceniające proponowane rozwiązanie, a wśród nich m.in. następujące opinie:

„Uważam, że jest to bardzo dobry projekt. Osoby fizyczne w porównaniu do np. osób prawnych (w szczególności zagranicznych) płacą zbyt wysokie podatki w Polsce.”

„Ustawa jest bardzo potrzebna i sprawiedliwa. W przypadku posiadania 2 dzieci i wydatkowania właściwie wszystkich środków na cele związane z ich wychowaniem a jednocześnie będące w znacznej mierze objęta podatkiem VAT rodziny i tak zapewniają wysokie wpływy do budżetu. Bardzo niesprawiedliwe jest to co sugeruje rząd że nieuczciwym jest że lepiej zarabiający zyskają więcej. Żeby mieć dzieci każdy rodzic stara się zarobić jak najwięcej. Skoro rząd uważa że osoby na minimalnej powinny otrzymać więcej (tak by w liczbach bezwzględnych kwoty były podobne i na początku i na końcu progu to nic nie stoi na przeszkodzie żeby uregulować to np dodatkowym odpisem od podatku składki zdrowotnej dla tych lepiej zarabiających).”

„Projekt może znacząco pomóc rodzinom z dziećmi.”

„Bardzo popieram zerowy PIT dla rodziców co najmniej 2 dzieci, zwłaszcza jeżeli to dotyczy osób które nie zarabiają powyżej 140000 zł rocznie dzięki czemu zyskają na tym najbiedniejsze rodziny.”

„Uważam że wprowadzenie PIT 0 dla rodzin z dwójką dzieci jest elementem, który wpłynie pozytywnie na dzietność w Polsce. Podniesienie kwoty PIT do 140 tys jest rzeczą pozytywną, ponieważ w ostatnich latach znacząco wzrosły wynagrodzenia.”

„To świetna inicjatywa dla polskiej demografii. Ludzie boją się mieć dzieci, bo ich na nie nie stać, a z taką pomocą na pewno będą bardziej skłonni przemyśleć posiadanie potomstwa. Na pewno MNIE to zachęca, wiedza że polskie władze mają na uwadze nasze poświęcenie w postaci sprowadzania na świat dzieci i ich wychowanie, że władza to docenia i stara się ułatwić to zadanie.”

„W pełni popieram ten projekt ustawy. Obecne progi podatkowe nie są dostosowane do wysokości zarobków, co prowadzi do niesprawiedliwości i obciąża osoby o niskich i średnich dochodach. Zmiana ta jest niezbędna, aby system podatkowy był bardziej sprawiedliwy i odpowiadał na realia ekonomiczne w Polsce.”

Jak i komentarze mniej pochlebne:

„Wprowadzenie tej ustawy jest krzywdzące dla rodzin z jednym dzieckiem i rodzin bezdzietnych. Są rodziny, które mają jedno dziecko lub nie mają dzieci nie z własnego wyboru a z przyczyn medycznych. Program 500+ pokazał, że dzietność Polaków nie wzrosła tak jak prognozowano. Warto wprowadzić pomoc rodzinom w sferze żłobków, przedszkoli, opieki medycznej czy ułatwieniu kupna mieszkania przez rodziny bez względu na ilość dzieci.”

„Projekt ustawy dyskryminuje rodziców posiadających 1 dziecko. Co jest wynikiem wyboru lub jest spowodowane czynnikami zdrowotnymi niezależnymi od rodziców. Gdzie rozwiązanie dla rodzin 2+1, czy są gorsze i mniej istotne społecznie? Sam pomysł na Projekt ok ale wymaga doprecyzowania i głębszej analizy. Skąd pojawią się pieniądze na to rozwiązanie lub komu zostaną odebrane w konsekwencji tego projektu?”

„Z ogromnym wzruszeniem i nadzieją śledzę prace nad projektem ustawy, której celem jest wsparcie rodzin. Mam jedno, dziś już osiemnastoletnie dziecko. Przez ostatnich pięć lat, razem z mężem, marzyliśmy, aby nasza rodzina mogła się powiększyć. Niestety, z powodu stwierdzonej u mnie endometriozy, droga do tego marzenia była wyjątkowo trudna. Dwa razy udało nam się zajść w ciążę - dwa razy też straciliśmy nasze maleństwa, zanim zdążyliśmy je przytulić. Wiem, że projekt ustawy przewiduje wsparcie dla rodzin wychowujących dzieci. Ale z całego serca proszę, aby dostrzec także tych rodziców, którzy chcieli, pragnęli i starali się, lecz z przyczyn niezależnych od siebie nie mogli tego pragnienia spełnić. Dla nas ból utraconych szans i codzienne mierzenie się z pytaniem "dlaczego nam się nie udało" jest realny, choć niewidoczny na pierwszy rzut oka. Czy naprawdę miarą rodzicielstwa i prawa do ulgi podatkowej ma być jedynie liczba dzieci w domu? Czy nie warto pochylić się także nad losem rodzin, które latami starały się aby dać życie, choć ostatecznie nie było im to dane? Ustawa może być nie tylko dokumentem prawnym, ale także symbolem empatii i zrozumienia. Proszę, aby znalazło się w niej miejsce dla tych, którzy choć nie trzymają w ramionach noworodka, to w sercu noszą miłość i żal po dzieciach, których nigdy nie poznali.”

„Piszę jako żona żołnierza zawodowego i mama dwójki dzieci. Zauważam, że projekt w obecnym kształcie nie obejmuje rodzin służb mundurowych, ponieważ uposażenie żołnierzy jest zwolnione z podatku PIT. W praktyce oznacza to, że mimo iż formalnie rozliczamy się z podatku, nasza rodzina nie mogłaby skorzystać z ulgi 1000+, a więc zostalibyśmy pominięci w systemie wsparcia. Uważam, że takie rozwiązanie jest niesprawiedliwe, ponieważ rodziny żołnierzy ponoszą takie same koszty wychowania dzieci jak inne rodziny, a dodatkowo mierzą się z trudnościami związanymi ze specyfiką służby - częstymi rozłąkami, przeprowadzkami czy ograniczeniami w podejmowaniu dodatkowej pracy. Proszę o rozważenie wprowadzenia rozwiązań, które uwzględnią sytuację rodzin żołnierzy i innych służb mundurowych - np. poprzez świadczenie pieniężne w równowartości ulgi lub inną formę wsparcia.”

„Projekt tzw. PIT Zero, choć atrakcyjny w przekazie, w praktyce stanowi nadmierne obciążenie dla finansów publicznych i w największym stopniu premiuje zamożniejsze gospodarstwa domowe. Wpływ tego rozwiązania na realny wzrost dzietności będzie znikomy, natomiast koszty dla budżetu - bardzo wysokie. W mojej ocenie nie jest to narzędzie skutecznej polityki prorodzinnej i nie powinno zostać wprowadzone w obecnym kształcie.”

„Projekt prowadzi do nierówności obywatelskich i łamie Konstytucję. Uderza w osoby które ze względów medycznych i zdrowotnych nie mogą posiadać dzieci wcale lub mogą mieć tylko 1. Celem projektu jest dyskryminacja części społeczeństwa która rzetelnie pracuje i odprowadza w Polsce podatki.”

Skąd w budżecie państwa miałyby znaleźć się pieniądze na nową ulgę podatkową na drugie dziecko (również już dorosłe), czyli zerowy PIT dla rodzin 2+2?

„Muszą się znaleźć środki finansowe dla polskich rodzin – dzisiaj i zawsze” – podkreślił podczas swojego przemówienia, w dniu 8 sierpnia 2025 r., Karol Nawrocki i przekonywał, że finansowanie projektu wprowadzającego zerowy PIT dla rodzin 2+2 będzie możliwe m.in. w związku z uszczelnieniem wpływów do budżetu państwa (zwłaszcza w zakresie podatku VAT i CIT). „Pancerz podatkowy” uszczelniający ww. podatki – według zapowiedzi Prezydenta – również został już przez niego uwzględniony w proponowanej regulacji, która została opublikowana na stronie Sejmu.

– „Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21, na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin.” – podsumował Prezydent.

Z uzasadnienia projektu ustawy, która w dniu 11 sierpnia 2025 r. została złożona przez Prezydenta do Sejmu i która zakłada wprowadzenie zerowego PIT dla rodzin 2+2, wynika, że źródłem finansowania proponowanych rozwiązań miałyby być zmiany wprowadzone w:

ustawie CIT (czyli – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), polegające na rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji dotyczących największych polskich podatników o szczegółowe informacje dotyczące tych kategorii transakcji kontrolowanych, które powszechnie uznawane są za najczęściej wykorzystywane do tzw. przerzucania dochodów między jurysdykcjami, celem „zapobiegania nieuzasadnionym transferom dochodów z polskich dużych przedsiębiorstw i grup kapitałowych do powiązanych podmiotów zagranicznych” ,

(czyli – ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych), polegające na rozszerzeniu zakresu publikowanych informacji dotyczących największych polskich podatników o szczegółowe informacje dotyczące tych kategorii transakcji kontrolowanych, które powszechnie uznawane są za najczęściej wykorzystywane do tzw. przerzucania dochodów między jurysdykcjami, celem , Ordynacji podatkowej (czyli – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa), polegające na podwyższeniu stawki dodatkowej sankcji pieniężnej z 10 do 20% w szczególności w przypadku doszacowania dochodu do opodatkowania lub zmniejszenia straty w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi jak również

(czyli – ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa), polegające na podwyższeniu stawki dodatkowej sankcji pieniężnej z 10 do 20% w szczególności w przypadku doszacowania dochodu do opodatkowania lub zmniejszenia straty w związku z transakcjami z podmiotami powiązanymi jak również ustawie o KAS, czyli (ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej), polegające na rozszerzeniu zakresu stosowania mechanizmu podzielonej płatności w celu dalszego uszczelniania systemu VAT oraz wprowadzeniu obowiązku corocznego publikowania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych raportu dotyczącego wpływów z VAT i efektywności działań KAS.

Zmiany te – w ocenie Prezydenta – miałyby przynieść dodatkowe dochody dla budżetu państwa, w związku ze zwiększeniem transparentność działań dużych przedsiębiorstw w zakresie rozliczeń podatkowych oraz społecznej presji na uczciwe rozliczanie dochodów przez grupy kapitałowe. Zwiększenie dochodów z powyższych tytułów, uwzględniając wzrost gospodarczy i inflację – Kancelaria Prezydenta oszacowała na co najmniej 10 mld zł rocznie. Na kolejne 10 mld rocznie oszacowane zostało natomiast zwiększenie dochodów z tytułu poszerzania mechanizmu podzielonej płatności oraz aktywizacji ministra odpowiedzialnego za finanse publiczne w zarządzaniu zakresem stosowania tego instrumentu. Pozostałe skutki dla budżetu państwa, wynikające z obniżenia podatków, zgodnie z propozycją Prezydenta – miałyby natomiast zostać zrekompensowane poprzez:

zwiększenie wpływów pośrednich z tytułu wzrostu konsumpcji rodzin objętych wprowadzaną preferencją (większe wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT),

a w dłuższy czasookresie: wzrost liczby urodzeń, a w konsekwencji długofalowe wzmocnienie bazy podatkowej.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – wprowadzeniu nowej ulgi podatkowej sprzeciwiają się samorządy

Przedstawionemu przez Prezydenta projektowi ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, w dniu 5 listopada 2025 r., w związku ze złożonym przez Kancelarię Prezydenta uzupełnieniem uzasadnienia projektu – został przez Marszałka Sejmu nadany nr druku sejmowego: 1898.

Jednocześnie „światło dzienne” ujrzały opinie na temat ww. projektu złożone przez różne instytucje i organizacje, w tym m.in. opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych z 11 września 2025 r. W ocenie samorządów – wprowadzenie ulgi podatkowej dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci „budzi poważne wątpliwości:

raczej nie przełoży się na wzrost dzietności ,

korzyści odniosą głównie osoby o wyższych dochodach ,

rodziny o niskich zarobkach, które i tak płacą PIT, z ulgi nie skorzystają.”

Samorządowcy uważają, że wsparcie finansowe dla polskich rodzin wychowujących co najmniej dwoje dzieci w postaci ulgi (kwoty zmniejszającej podatek, w wysokości 16 800 zł), którego wprowadzenie postuluje Prezydent Karol Nawrocki – „ma regresywny charakter – bardziej skorzystają bogatsze gospodarstwa domowe”, a co do skutku w postaci wzrostu dzietności (o czym zostało już wspomniane powyżej) – „w opiniach JST panuje sceptycyzm – brak jest realnych dowodów, że zmiany podatkowe mogą odwrócić niekorzystne trendy demograficzne.” Podsumowując, Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych stwierdziło, że:

– „Projekt w obecnym kształcie jest niekorzystny dla finansów publicznych – zarówno państwa, jak i samorządów. Podniesienie progu podatkowego do 140 tys. zł uznawane jest za uzasadnione i społecznie potrzebne. Natomiast ulga dla rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci budzi powszechny sprzeciw – nie przyniesie wzrostu dzietności, a uszczupli dochody publiczne. Brak rekompensat dla JST z pewnością zagrozi realizacji zadań lokalnych. W warunkach wysokiego deficytu budżetowego wprowadzenie dodatkowych ulg, może prowadzić do pogłębienia kryzysu finansów publicznych.”

W związku z powyższym, przedstawiciele samorządów zarekomendowali: wprowadzenie mechanizmów rekompensaty dla samorządów ,

, przeanalizowanie progresywności ulg prorodzinnych (tak aby wspierały także rodziny o niskich dochodach ) oraz

(tak ) oraz przedstawienie realistycznych źródeł finansowania reformy poza wzrostem deficytu.

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – inne instytucje i organizacje opiniujące (ale nie wszystkie), bardziej przychylne pomysłowi Prezydenta Karola Nawrockiego na wprowadzenie nowej ulgi podatkowej

Opinia Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych, to nie jedyna opinia złożona do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, autorstwa Prezydenta Karola Nawrockiego. Na temat proponowanych przez niego rozwiązań, wypowiedziały się również:

Polska Izba Biegłych Rewidentów , która po zapoznaniu się z projektem – nie zgłosiła do niego uwag, podkreślając, że popiera wprowadzane nim zmiany (pismo z dnia 28 sierpnia 2025 r., znak R-20250828-002),

, która po zapoznaniu się z projektem – nie zgłosiła do niego uwag, podkreślając, że (pismo z dnia 28 sierpnia 2025 r., znak R-20250828-002), Narodowy Bank Polski , który również nie zgłosił uwag do projektu (pismo z dnia 4 września 2025 r., znak DP.IV.024.136.2025.MJ),

, który również (pismo z dnia 4 września 2025 r., znak DP.IV.024.136.2025.MJ), Urząd Komisji Nadzoru Finansowego , który – w zakresie właściwości KNF – nie zgłosił uwag do projektu (pismo z dnia 17 września 2025 r., znak DPP.DPPZRP.0210.33.2025.PS) oraz

, który – w zakresie właściwości KNF – (pismo z dnia 17 września 2025 r., znak DPP.DPPZRP.0210.33.2025.PS) oraz Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, które pozytywnie oceniło zawartą w prezydenckim projekcie propozycję podwyższenia progu podatkowego w skali podatkowej dla podatku dochodowego od osób fizycznych z kwoty 120 000 zł do 140 000 zł. Jak bowiem podkreśliło – „w czasach niestabilnych, których aktualnie doświadczamy, szczególnie powinni być chronieni podatnicy o najniższych dochodach, a w tym zakresie istotnym elementem systemu podatkowego jest kwota wolna od podatku.” Jednocześnie, Prezydium KK NSZZ „Solidarność” poparło zawarte w projekcie rozwiązanie, którego celem będzie sporządzenie oraz udostępnienie przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w porozumieniu z Szefem KAS, szczegółowego raportu o dochodach sektora finansów publicznych z tytułu podatku od towarów i usług (pismo z dnia 17 września 2025 r., znak SP/110340/597/2025).

Wśród innych, negatywnych opinii na temat projektu, znalazła się natomiast opinia:

Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Waldemara Żurka, w ocenie którego – „projekt wymaga gruntownej rewizji pod kątem zgodności z zasadami techniki prawodawczej”, ponieważ „część przepisów została sformułowana w sposób nieczytelny i niejednoznaczny, co narusza zasadę zrozumiałości językowej aktu prawnego”, a ponadto – wątpliwości Ministra wzbudziły również przewidziane w projekcie „nowe obowiązki kontrolne wobec dużych podmiotów gospodarczych, w tym wprowadzenie obowiązkowych kontroli w cyklu trzyletnim”, które w jego ocenie – wymagają uprzedniego odpowiedniego przygotowania zaplecza kadrowego, szkoleniowego oraz analitycznego po stronie administracji skarbowej, aby – „nie doszło do przeciążenia, co w konsekwencji osłabi skuteczność wykrywania i zwalczania przestępstw gospodarczych, w tym oszustw podatkowych.” (pismo z dnia 11 września 2025 r., znak 1001-1.0280.261.2025).

Z pełną treścią opinii na temat inicjatywy ustawodawczej Prezydenta – projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, można zapoznać się poniżej:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw - druk sejmowy nr 1898.pdf

Zerowy PIT na drugie (również już dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie – od kiedy miałaby przysługiwać nowa ulga podatkowa? Czy będzie można z niej skorzystać już w 2026 r., w ramach rozliczenia podatku dochodowego (PIT) za 2025 r.?

Zgodnie z art. 6 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw – rodziny 2+2 z nowej preferencji w rozliczeniu podatku dochodowego, miałyby skorzystać po raz pierwszy w ramach rozliczenia przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2026 r., czyli w – 2027 r.

Należy jednak mieć na względzie, że projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898), który przewiduje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej, tj. zerowego PIT dla rodzin 2+2 oraz podniesienie pierwszego progu podatkowego ze 120 tys. zł do wysokości 140 tys. zł – w dniu 4 listopada 2025 r. został dopiero skierowany do I czytania na posiedzeniu Sejmu. Na dzień dzisiejszy, nie został jeszcze wyznaczony termin ww. posiedzenia, podczas którego zostanie on poddany obradom posłów. Zanim projekt, będący inicjatywą ustawodawczą Prezydenta, ponownie (i – o ile) trafi na jego biurko, czeka go zatem jeszcze długa droga przez proces legislacyjny w Sejmie, a następnie Senacie.

Z nowej ulgi podatkowej na drugie dziecko, tj. z zerowego PIT dla rodzin 2+2 – z całą pewnością – nie będzie zatem można skorzystać w ramach rozliczenia podatku dochodowego za rok 2025, którego należy dokonać w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r.

Ulga na dziecko w PIT 2025/2026 – na jakich zasadach można skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r. (którego dokonujemy w roku 2026)?

Z aktualnie obowiązującej ulgi podatkowej na dziecko – w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r., którego należy dokonać w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2026 r. – mogą skorzystać:

rodzice,

opiekunowie prawni,

osoby pełniące funkcję rodziny zastępczej,

którzy w danym roku podatkowym, uzyskali dochody opodatkowane według skali podatkowej (czyli np. z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z działalności gospodarczej).

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego podatnik:

wykonywał władzę rodzicielską,

pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

pełnił funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,

jak również na pełnoletnie dzieci, które podatnik w danym roku podatkowym utrzymywał, w związku z wykonywaniem ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego oraz w związku ze sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej, i które:

otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną (bez względu na wiek dzieci),

nadal się uczą (do ukończenia przez nie 25 roku życia), pod warunkiem, że dzieci te, nie uzyskały (w roku podatkowym podlegającym rozliczeniu): dochodów (z wyjątkiem renty rodzinnej) podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych (jak również innych dochodów kapitałowych, o których mowa w art. 30b ustawy o PIT) oraz przychodów kwalifikujących się do zastosowania tzw. ulgi dla młodych lub ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 22 546,92 zł (tj. dwunastokrotność renty socjalnej, w wysokości obowiązującej z grudniu 2025 r., tj. kwoty 1 878,91 zł).

Prawo do ulgi na dziecko, przestaje natomiast przysługiwać, poczynając od miesiąca, w którym dziecko:

wstąpiło w związek małżeński lub

na podstawie orzeczenia sądu – zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (np. w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym czy zakładzie karnym).

Należy przy tym mieć na względzie, że – w stosunku do małoletnich dzieci – warunkiem skorzystania z ulgi przez jego rodziców, jest faktyczne wykonywanie przez nich władzy rodzicielskiej nad dzieckiem. Polega ono na sprawowaniu pieczy nad dzieckiem (jego majątkiem) oraz wychowywaniu dziecka. Niewystarczające do zastosowanie ulgi jest natomiast samo posiadanie władzy rodzicielskiej (bez jej faktycznego wykonywania) oraz utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem czy płacenie alimentów.

W przypadku wykonywania władzy rodzicielskiej, pełnienia funkcji opiekuna prawnego lub rodziny zastępczej, wyłącznie w stosunku do jednego małoletniego dziecka, jak również w przypadku utrzymywania jednego pełnoletniego dziecka (w związku z wykonywaniem obowiązku alimentacyjnego lub sprawowaniem funkcji rodziny zastępczej) – prawo do skorzystania z ulgi – jest uzależnione od tego czy dochody podatnika, w danym roku podatkowym, nie przekroczyły określonych limitów, tj. kwoty:

112 000 zł – w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik pozostawał w związku małżeńskim (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków),

– w przypadku, gdy przez cały rok podatkowy, podatnik (wówczas sumuje się dochody obojga małżonków), 112 000 zł – w przypadku, gdy podatnik jest osobą samotnie wychowującą dziecko lub odpowiednio

– w przypadku, gdy podatnik jest lub odpowiednio 56 000 zł – w przypadku, gdy podatnik nie pozostawał w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

Bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów, ulga przysługuje natomiast już na pierwsze dziecko, jeżeli legitymuje się ono:

orzeczeniem o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności ,

, decyzją przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną albo

orzeczeniem o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia.

Ulga na dziecko w ramach rozliczenia podatku dochodowego za 2025 r. (które dokonywane będzie w roku bieżącym – 2026) przysługuje w wysokości:

92,67 zł miesięcznie – na pierwsze dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 1 112,04 zł ,

– na , czyli – w kwocie , 92,67 zł miesięcznie – na drugie dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 1 112,04 zł ,

– na , czyli – w kwocie , 166,67 zł miesięcznie – na trzecie dziecko , czyli za cały rok – w kwocie 2 000,04 zł i odpowiednio

– na , czyli – w kwocie i odpowiednio 225,00 zł miesięcznie – na czwarte i każde kolejne dziecko, czyli za cały rok – w kwocie 2 700 zł.

Wskazane powyżej kwoty odliczenia, przysługują przy tym łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym albo rodzicom zastępczym, pozostającym w związku małżeńskim. Kwotę tą, mogą oni odliczyć od podatku w dowolnej proporcji, którą sami ustalą.

W przypadku braku porozumienia w powyższym zakresie (tj. co do proporcji odliczenia ulgi):

kwotę tą, odliczają oni w częściach równych, w przypadku, gdy: zgodnie z rozstrzygnięciem sądu – wspólnie wykonują władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji lub

miejsce zamieszkania dziecka, jest takie samo, jak miejsce zamieszkania obojga rodziców, opiekunów prawnych albo rodziców zastępczych, pozostających w związku małżeńskim, a w pozostałych przypadkach – 100% kwoty odlicza podatnik, u którego dziecko ma swoje miejsce zamieszkania.

W celu skorzystania z ulgi – wraz z właściwą deklaracją podatkową, tj. PIT-36 lub PIT-37 – konieczne jest złożenie załącznika PIT/O, w którym powinno się wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty ich urodzenia.

Jeżeli rozliczenie roczne dokonywane jest wspólnie przez obojga małżonków – wystarczy złożenie przez nich jednego formularza PIT/O. Jeżeli natomiast, każdy z małżonków rozlicza się odrębnie (i obojgu przysługuje ulga na dziecko) – w załączniku PIT/O, każdy powinien ponadto wpisać kwotę, którą odlicza od podatku (ustaloną zgodnie z przytoczonymi powyżej zasadami).

Organ podatkowy, może ponadto zażądać od podatnika przedstawienia dodatkowych dokumentów, celem potwierdzenia prawa do skorzystania z ulgi, w tym m.in.:

odpisu aktu urodzenia dziecka,

zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub umowy zawartej między rodziną zastępczą a starostą oraz

zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Więcej na temat ulgi podatkowej na dziecko w ramach rozliczenia PIT 2025/2026, można przeczytać w poniższym artykule:

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1898)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 163 z późn. zm.)

