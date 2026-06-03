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Ceny paliwa w środę. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy 3 czerwca

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03 czerwca 2026, 06:41
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
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Ceny paliwa w środę. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy 3 czerwca
ShutterStock

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Minister energii wydał nowe obwieszczenie, w którym określił maksymalne ceny detaliczne paliwa obowiązujące w dniu 3 czerwca. Czy trend się utrzymał i w środę paliwo staniało? Sprawdzamy!

Maksymalne ceny detaliczne na stacjach benzynowych w środę 3 czerwca

W środę 3 czerwca ceny detaliczne za paliwo w Polsce nie mogą być wyższe niż:

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  • 5,95 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,51 zł za 1 litr;
  • 6,54 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 6,06 zł za 1 litr;
  • 6,40 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wyniesie 5,93 zł za 1 litr.

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W porównaniu do wtorku w środę ceny benzyny 95 i benzyny 98 nie zmieniły się, jednak litr oleju napędowego zdrożał o 14 gr. Miejmy nadzieję, że to nie jest preludium do kolejnego wzrostu cen paliwa w najbliższym czasie.

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Rządowy program CPN obowiązuje do 15 czerwca

Rząd w programie CPN (Ceny Paliw Niżej) wprowadził mechanizm maksymalnej ceny detalicznej, który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego). Program obowiązuje do 15 czerwca bieżącego roku.

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Ceny maksymalne paliw ciekłych ustala minister energii. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrole cen paliw na stacjach benzynowych prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 2 czerwca 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 552)
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Źródło: INFOR
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