Zakaz korzystania z telefonów komórkowych w podstawówkach od 1 września 2026 r. Jest kilka wyjątków

W dniu 2 czerwca 2026 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, przedłożony przez Minister Edukacji. Projekt ten wprowadza zakaz korzystania z telefonów komórkowych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych. Rząd zakłada, że nowe przepisy poprawią koncentrację uczniów, wesprą ich zdrowie psychiczne oraz będą sprzyjać budowaniu relacji rówieśniczych. Od 1 września 2026 r. dzieci nie będą mogły używać smartfonów na terenie szkoły, w tym podczas przerw oraz w trakcie zajęć organizowanych poza placówką. Ten pomysł opiera się na wynikach badań naukowych i odpowiada na oczekiwania społeczne dotyczące ograniczenia wpływu urządzeń mobilnych na proces nauki.

rozwiń >

Zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych

Uczniowie nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych i innych urządzeń umożliwiających komunikację, nagrywanie dźwięku lub obrazu podczas pobytu na terenie szkoły.



Zakaz będzie obowiązywał także podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce.



Obejmie również zajęcia edukacyjne organizowane poza szkołą, np. lekcje wychowania fizycznego prowadzone na zewnętrznych obiektach sportowych.

REKLAMA

REKLAMA

Zakaz nie obejmie wycieczek szkolnych, pobytu w internacie, a także korzystania poza godzinami zajęć z infrastruktury szkolnej, np. sportowej, którą udostępniana jest mieszkańcom.

Nowe przepisy będą dotyczyć publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

Wyjątki od zakazu

Telefon w szkole podstawowej będzie można wykorzystywać tylko w szczególnych sytuacjach:

- gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy;

- gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami;

- gdy uczeń korzysta z telefonu lub specjalistycznej aplikacji ze względów zdrowotnych, np. do monitorowania stanu zdrowia (za zgodą dyrektora szkoły);

- gdy wystąpi bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia.

REKLAMA

Jakie konsekwencje naruszenia zakazu

W przypadku nieprzestrzegania przepisów szkoła będzie mogła stosować działania wychowawcze lub kary przewidziane w statucie placówki. Naruszenie zasad będzie mogło mieć wpływ na ocenę zachowania ucznia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Możliwość organizowania miejsc do przechowywania telefonów

Szkoły będą mogły tworzyć specjalne miejsca do przechowywania smartfonów i innych urządzeń elektronicznych. Decyzję w tej sprawie dyrektor szkoły podejmie za zgodą rady pedagogicznej i rady rodziców, po wysłuchaniu opinii samorządu uczniowskiego. Rozwiązanie ma pomóc w skutecznym egzekwowaniu przepisów i jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo przechowywanych urządzeń oraz ochronę prywatności uczniów.

Szkoły ponadpodstawowe

W szkołach ponadpodstawowych, np. liceach czy technikach nie zostanie wprowadzony ogólnokrajowy zakaz używania telefonów komórkowych.

Każda szkoła będzie musiała określić w swoim statucie zasady korzystania ze smartfonów albo zdecydować o wprowadzeniu zakazu.

Od kiedy mają obowiązywać nowe przepisy

Nowe rozwiązania wejdą w życie 1 września 2026 r. Do 31 października 2026 r. szkoły będą miały czas na dostosowanie swoich statutów do zmienionych przepisów.

Ministra Nowacka: zakaz „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”

Na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu ministra edukacji Barbara Nowacka podkreśliła, że zakaz wprowadzony będzie „na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli”. - Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać - powiedziała. Zaznaczyła, że taki zakaz obowiązuje już w ponad 50 proc. szkół. Dodała, że z badań wynika, że takie rozwiązanie popiera 85 proc. społeczeństwa.



Barbara Nowacka wyraziła nadzieję, że nowe przepisy poprawią po pierwsze: siłę i autonomię nauczycieli, ich decyzyjność, ich sprawczość, po drugie: wprowadzi porządek komputerowy cyfrowy w szkołach.

- Wszyscy powinniśmy być odpowiedzialni za to, w jaki sposób i my sami dorośli, ale i dzieci używają telefonów komórkowych - wskazała szefowa MEN.



Ministra zaapelowała też do rodziców, by zwracali uwagę na to, co robią ich dzieci po szkole. - Wszystkie badania (...) pokazują, że dzieci w telefonów używają w szkole w sposób sporadyczny, natomiast prawdziwy problem zaczyna się po godzinie 16., kiedy dzieci wracają do domu. Stąd prośba do rodziców, szczególnie w wakacje, zwróćcie państwo uwagę na to, w jaki sposób dzieci korzystają z telefonów i róbmy wszystko, żeby to było działanie świadome - powiedziała Barbara Nowacka.