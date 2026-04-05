Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu jest coraz mniej

Emeryci muszą to podpisać. Jeśli tego nie zrobią, pieniądze przepadną. Czasu jest coraz mniej

05 kwietnia 2026, 19:11
Maja Retman
Pełną parą ruszył sezon rozliczeń podatkowych. Od połowy lutego miliony Polaków znów muszą zmierzyć się z urzędem skarbowym. Na tej liście są też emeryci i renciści, którzy podatkowego zeznania składać nie muszą. Oddawać pieniędzy fiskusowi nikt nie lubi, ale skoro z tego obowiązku trzeba się wywiązać, warto przy okazji zrobić coś dobrego i wesprzeć jedną z organizacji pożytku publicznego. Żeby to zrobić trzeba wypełnić specjalny formularz.

Dla tych, którzy pobierają emeryturę lub rentę kluczowe znaczenie ma formularz, który otrzymują z organu rentowego. Jeśli jest to PIT-40A, oznacza to, że rozliczenie podatku zostało już wykonane automatycznie. W takiej sytuacji senior nie musi składać żadnego dodatkowego zeznania w urzędzie skarbowym, ponieważ wszystkie formalności zostały dopełnione przez instytucję wypłacającą świadczenie.

Nie oznacza to jednak, że sprawa jest całkowicie zamknięta. Emeryci i renciści mogą w prosty sposób zdecydować o przekazaniu 1,5 proc. swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. To realne wsparcie dla fundacji, stowarzyszeń czy innych instytucji, które pomagają osobom chorym, z niepełnosprawnościami, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej albo wspierają działania społeczne, edukacyjne czy charytatywne.

Ta jedna decyzja niesie konkretną pomoc

Aby przekazać 1,5 proc. podatku, nie trzeba składać pełnego zeznania podatkowego. Wystarczy poinformować urząd skarbowy o swojej decyzji, składając formularz PIT-OP. To prosty dokument, w którym należy wskazać numer KRS wybranej organizacji pożytku publicznego.

Jeżeli podatnik chce wesprzeć tę samą organizację, którą wskazał w poprzednim roku, nie musi podejmować żadnych działań. Urząd skarbowy automatycznie przekaże środki tej samej instytucji. Jeśli jednak decyzja się zmieniła i senior chce wesprzeć inną organizację, konieczne jest złożenie nowego formularza PIT-OP.

Organizacje pożytku publicznego to podmioty działające na rzecz dobra wspólnego. Mogą mieć charakter lokalny i pomagać mieszkańcom konkretnej miejscowości albo prowadzić działalność na skalę ogólnopolską czy międzynarodową. Każda z nich musi być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym i posiadać własny numer KRS, który identyfikuje ją w systemie.

Jak złożyć PIT-OP i ile na to potrzeba czasu

Formularz PIT-OP można złożyć elektronicznie, korzystając z usług administracji skarbowej, albo w formie papierowej - osobiście w urzędzie skarbowym lub wysyłając dokument pocztą. W przypadku wersji papierowej konieczne jest wpisanie numeru KRS wybranej organizacji oraz podstawowych danych podatnika.

Termin na złożenie tego formularza upływa 30 kwietnia. To ta sama data, która wyznacza koniec sezonu rozliczeń podatkowych za poprzedni rok.

Czy każdy senior musi składać zeznanie podatkowe?

Ci, które otrzymały formularz PIT-40A, nie muszą podejmować żadnych dodatkowych działań, chyba że chcą skorzystać z ulg podatkowych albo przekazać 1,5 proc. podatku innej organizacji niż dotychczas. Jeżeli z rozliczenia wynika niedopłata, zostanie ona automatycznie potrącona ze świadczenia, najczęściej z emerytury lub renty wypłacanej w kwietniu.

Inaczej wygląda sytuacja osób, które otrzymały formularz PIT-11A lub PIT-11. W takim przypadku mogą one samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać, aż urząd skarbowy automatycznie zaakceptuje przygotowany formularz w usłudze Twój e-PIT. Jeśli jednak podatnik chce skorzystać z ulg lub odliczeń, musi samodzielnie złożyć odpowiednie zeznanie, najczęściej na formularzu PIT-37 lub PIT-36, przed upływem terminu 30 kwietnia.

Kiedy seniorzy mają nadpłatę podatku

W niektórych przypadkach seniorzy mogą mieć nadpłatę podatku. Wówczas zwrot pieniędzy następuje bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwykle dzieje się to w ciągu 45 dni od momentu złożenia zeznania albo po automatycznym zaakceptowaniu formularza w systemie.

Sezon podatkowy dla wielu emerytów i rencistów nie oznacza więc obowiązku wypełniania skomplikowanych dokumentów. Warto jednak sprawdzić otrzymany formularz i podjąć świadomą decyzję. Nawet jeśli nie trzeba składać zeznania, można zrobić coś ważnego - przekazać część swojego podatku na rzecz organizacji, która realnie pomaga innym.

Urząd skarbowy bez litości to teraz lustruje. Sprawdzają wszystkich pięć lat wstecz. Kara to nawet 30 tysięcy złotych
Fiskus sięga głębiej do kieszeni kierowców
Lawina wniosków w ZUS. Zmiana w przepisach pozwala upomnieć się o należne pieniądze. Terminy mają znaczenie
49 kosztownych wpadek za pieniądze podatników. Nowa „Czarna Księga”
05 kwi 2026

Warsaw Enterprise Institute opublikował trzecią edycję „Czarnej Księgi” wydatków publicznych — zestawienie chybionych inwestycji z całej Polski, zarówno małych, jak i wielkich, które pochłonęły miliony złotych i nie przyniosły korzyści obywatelom.
Od poniedziałku droga do Morskiego Oka otwarta. Co z sytuacją lawinową?
05 kwi 2026

Droga do Morskiego Oka zostanie otwarta dla turystów w Poniedziałek Wielkanocny – poinformował TPN. Mimo to w Tatrach nadal obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego, a warunki pozostają niebezpieczne.
OPEC+ podnosi limity produkcji ropy. Co stanie się z cenami paliw?
05 kwi 2026

Organizacja Krajów Eksportujących Ropę naftową OPEC+ podjęła w niedzielę decyzję o zwiększeniu limitów produkcji ropy naftowej ze względu na zakłócenia na rynkach energetycznych, wywołanych wojną na Bliskim Wschodzie - poinformowała agencja AFP.
AI w rekrutacji pod szczególnym nadzorem. HR musi uważać na nowe przepisy UE
05 kwi 2026

Sztuczna inteligencja weszła do rekrutacji szybciej niż większość firm zdążyła przygotować zasady jej używania. Najpierw były proste narzędzia do sortowania aplikacji. Potem systemy, które analizują CV, porównują kandydatów, sugerują shortlisty albo pomagają ocenić dopasowanie do stanowiska. Dziś w wielu organizacjach AI działa już nie jako ciekawostka, ale jako element codziennej pracy HR. I właśnie dlatego rekrutacja jest jednym z tych obszarów, na które AI Act patrzy szczególnie uważnie.

Warto teraz brać kredyt ratalny lub hipoteczny - oprocentowanie będzie spadać czy wróci inflacja a z nią wyższe stopy procentowe
05 kwi 2026

Rada Polityki Pieniężnej raczej w kwietniu nie obniży po raz kolejny stóp procentowych. To oznacza, że oprocentowanie kredytów nie spadnie. Co gorsza przez wojnę w Iranie inflacja wróciła do trendu wzrostowego a ekonomiści ostrzegają, że grozi nam powtórka czasów Covid-19.
Nie chodzi tylko o jedzenie. Klucz do zdrowych świąt może być zaskakujący
05 kwi 2026

Wielkanoc to okres spotkań z bliskimi i spożywania tradycyjnych dań, jednak – jak podkreśliła w rozmowie z PAP Katarzyna Lisiecka, dietetyczka kliniczna z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Sosnowcu – dla naszego zdrowia najważniejsze są codzienne nawyki, zbilansowana dieta oraz zachowanie umiaru.
Wielkanoc w Tatrach? Nad Morskie Oko nie pójdziecie
05 kwi 2026

W Tatrach w Niedzielę Wielkanocną jest słonecznie, jednak warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej pozostają trudne – poinformował Tatrzański Park Narodowy (TPN). Nadal zamknięte są trzy doliny, w tym szczególnie zagrożona lawinami popularna droga do Morskiego Oka.
Setki tysięcy emerytów pozbawionych 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty przez ZUS zaniżonych świadczeń, a kobiety urodzone w latach 1949-1952 – również podwyżki emerytury o niemal 1200 zł. Nowe prawo od 1 czerwca 2026 r.
05 kwi 2026

Od 5 czerwca 2025 r. rząd pracuje nad projektem specustawy przeliczeniowej, który stanowić ma rozwiązanie, jakie MRPiPS proponuje dla poszkodowanych emerytów, w kontekście wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 czerwca 2024 r. (sygn. akt SK 140/20), na podstawie którego – 200 tys. emerytów powinno otrzymać od ZUS ok. 64 tys. zł wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń i podwyżkę emerytury o niemal 1200 zł. Pomimo jednak, iż celem ustawy (jak wskazywał sam resort) jest „uregulowanie kwestii dotyczącej stosowania art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej (...) w sposób pozwalający na utrzymanie zaufania obywatela do państwa” – w projekcie zupełnie pominięto część poszkodowanych emerytów, dla nikogo nie przewidziano wyrównania za lata wypłaty zaniżonych świadczeń, a jedynie podwyżkę świadczeń bieżących i ponadto – jak wskazuje Ministerstwo Finansów – proponowana regulacja w obecnym kształcie wprowadzi nierówności pomiędzy świadczeniobiorcami.

Skarbówka ostrzega! Darowizna od dzieci: pilnuj przelewów, bo samo oświadczenie nie wystarczy
05 kwi 2026

Wdowa, która wraz z dziećmi odziedziczyła majątek po mężu, dostała od fiskusa klarowną odpowiedź: przelew jest obowiązkowy, ale tylko w przypadku pieniędzy wypłaconych w gotówce. Dla środków już znajdujących się na wspólnym rachunku oraz dla obligacji i jednostek funduszy inwestycyjnych zasady są inne.
Kiedy wypada prawosławna Wielkanoc? Datę wyznacza się nieco inaczej niż u katolików
05 kwi 2026

Dziś prawosławni obchodzą Niedzielę Palmową. Wielkanoc przypada u nich w tym roku tydzień później niż u katolików. Jak się oblicza jej datę? Wyjaśniamy.

