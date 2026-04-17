REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Pilne ostrzeżenie dla przesyłających pieniądze. Te limity w 2026 roku musisz znać, aby uniknąć kontroli i podatku

Pilne ostrzeżenie dla przesyłających pieniądze. Te limity w 2026 roku musisz znać, aby uniknąć kontroli i podatku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 kwietnia 2026, 16:00
[Data aktualizacji 18 kwietnia 2026, 18:14]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje zaawansowanymi narzędziami do analityki finansowej, dzięki którym każda wpłata na konto - w tym środki od najbliższej rodziny - może zostać poddana weryfikacji. Aby uniknąć ryzyka uznania przelewu za nieujawnione źródło dochodu, kluczowe jest poznanie obowiązujących limitów oraz zasad prawidłowego opisywania transakcji.

rozwiń >

Algorytmy monitorują przepływy pieniężne

Fiskus korzysta z systemu STIR oraz modeli sztucznej inteligencji, które flagują niestandardowe operacje na rachunkach. Algorytmy mogą zidentyfikować jako podejrzane regularne wpłaty o zbliżonych kwotach, nawet jeśli są to rozliczenia za wspólne zakupy czy obiady. W takich przypadkach urząd ma prawo wezwać podatnika do złożenia wyjaśnień.

REKLAMA

REKLAMA

Znaczenie tytułu przelewu

Tytuł przelewu pełni funkcję dowodową. Stosowanie określeń żartobliwych, takich jak "na waciki" czy "za miłe chwile", zwiększa ryzyko kontroli. Urzędnik może zaklasyfikować takie środki jako dochód z nieujawnionych źródeł, co w skrajnych przypadkach skutkuje karną stawką podatku w wysokości 75 proc. Nawet w standardowej procedurze konieczność zapłaty zaległego podatku wraz z odsetkami jest dotkliwa.

Limity darowizn i grupy podatkowe

W 2026 roku kwoty wolne od podatku (sumowane od jednej osoby w ciągu 5 lat) wynoszą:

  • Grupa 0 i I (małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, teściowie, synowa, zięć): 36 120 zł.
  • Grupa II (np. wujkowie, ciocie, siostrzeńcy): 27 090 zł.
  • Grupa III (znajomi, osoby niespokrewnione): 5 733 zł.

Ważne rozróżnienie: Jedynie tzw. Grupa 0 (najbliższa rodzina bez teściów, zięciów i synowych) może otrzymywać darowizny o dowolnej wartości bez podatku. Warunkiem jest zgłoszenie kwoty powyżej 36 120 zł do US oraz udokumentowanie jej przelewem bankowym.

REKLAMA

Darowizny na cele mieszkaniowe

Przy większych kwotach przeznaczonych na wkład własny lub zakup nieruchomości fiskus stosuje wzmożoną kontrolę. Informacje o transakcjach notarialnych trafiają do urzędu automatycznie. Aby zachować prawo do zwolnienia podatkowego, pieniądze muszą wpłynąć bezpośrednio od darczyńcy na konto obdarowanego. W tytule warto wpisać: "Darowizna na cele mieszkaniowe - Grupa 0".

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Weryfikacja wydatków przez fiskusa

Urząd Skarbowy analizuje relację między wykazanymi dochodami a faktycznym stanem posiadania. Dzięki dostępowi do rejestrów takich jak CEPiK czy księgi wieczyste, skarbówka może zapytać o źródło finansowania drogiego auta lub nieruchomości, jeśli oficjalne zarobki podatnika nie dają pokrycia na takie zakupy.

Pożyczki a podatek PCC

Częstym błędem jest mylenie pożyczki z darowizną. Jeśli otrzymane środki podlegają zwrotowi, należy pamiętać o podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC):

  • W najbliższej rodzinie pożyczki są zwolnione z opodatkowania, jeśli zostaną zgłoszone powyżej kwoty 36 120 zł.
  • Od osób obcych limit zwolnienia wynosi tylko 1000 zł. Powyżej tej sumy należy zapłacić 0,5 proc. podatku w ciągu 14 dni od zawarcia umowy.

Jak zgłosić darowiznę krok po kroku?

Jeśli otrzymana od najbliższej rodziny kwota przekracza limit 36 120 zł, masz 6 miesięcy na dopełnienie formalności:

  1. Upewnij się, że środki wpłynęły na rachunek bankowy (dowód wpłaty).
  2. Wypełnij druk SD-Z2 w e-Urzędzie Skarbowym.
  3. Podaj dane darczyńcy i stopień pokrewieństwa.
  4. Pobierz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Pułapka przelewu bezpośredniego

Przy darowiznach na cele mieszkaniowe kluczowe jest zachowanie właściwej drogi przepływu środków. Częstym błędem jest przelanie pieniędzy przez rodziców bezpośrednio na konto dewelopera lub notariusza. Aby zachować prawo do pełnej ulgi w Grupie 0, środki muszą wpłynąć najpierw na rachunek bankowy obdarowanego dziecka. Urzędy skarbowe restrykcyjnie podchodzą do zapisu o "udokumentowaniu otrzymania środków na rachunek nabywcy", a błąd w tym zakresie skutkuje utratą zwolnienia.

Nowe uprawnienia fiskusa i dyrektywa DAC7

Urzędnicy mogą obecnie żądać od banków pełnej historii rachunku osoby fizycznej, nawet jeśli nie postawiono jej zarzutów. Dodatkowo od 2024 roku fiskus otrzymuje raporty z platform takich jak Vinted, Allegro czy OLX (dyrektywa DAC7). Jeśli użytkownik dokona ponad 30 sprzedaży w roku lub przekroczy kwotę 2000 euro, dane te trafiają do skarbówki i mogą stać się punktem wyjścia do kontroli.

Ryzyko przy wynajmie i regularnych zasileniach

Systemy analityczne fiskusa są wyczulone na powtarzalne cykle wpłat. Regularne przelewy o stałych datach i kwotach są klasyfikowane jako potencjalny dochód z najmu. W dobie obowiązkowego ryczałtu, ukrywanie takich wpływów jest niezwykle trudne, gdyż algorytmy bez trudu odróżniają zwrot drobnej pożyczki od systematycznego zasilania konta.

Skutki spóźnienia w zgłoszeniu (Czynny żal)

Termin 6 miesięcy na zgłoszenie darowizny w Grupie 0 jest terminem zawitym. Oznacza to, że jego przekroczenie co do zasady odbiera prawo do całkowitego zwolnienia z podatku. Choć złożenie tzw. czynnego żalu może uchronić podatnika przed grzywną z Kodeksu Karnego Skarbowego, nie przywróci on przywileju darmowej darowizny (poza wyjątkowymi sytuacjami losowymi). W takiej sytuacji urząd naliczy podatek według skali podatkowej.

Monitoring przelewów bankowych w 2026 roku. Co wpisać w tytule i jakich limitów pilnować? - podsumowanie

W 2026 roku kluczem do bezpiecznego bankowania jest precyzja i przejrzystość opisów transakcji, które są analizowane przez systemy sztucznej inteligencji urzędu skarbowego. W tytule przelewu należy unikać żartów typu "za miłe chwile" czy "na waciki", zastępując je konkretnymi opisami faktów, takimi jak "zwrot za wspólny obiad", "rozliczenie zakupów" lub "zasilenie konta własnego". Najważniejszym limitem, którego należy pilnować, jest kwota 36 120 zł - to próg dla najbliższej rodziny (Grupa 0 i I), powyżej którego darowiznę lub pożyczkę trzeba bezwzględnie zgłosić do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy, aby uniknąć opodatkowania. W relacjach ze znajomymi (Grupa III) limit wolny od podatku wynosi zaledwie 5 733 zł (suma z 5 lat), a w przypadku pożyczek od osób obcych podatek PCC należy zapłacić już od kwoty przekraczającej 1 000 zł. Pilnuj również, aby darowizny na cele mieszkaniowe zawsze trafiały bezpośrednio od darczyńcy na Twoje konto, a nie do dewelopera, co pozwoli Ci zachować prawo do pełnego zwolnienia z daniny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania

  1. Od jakiej kwoty bank informuje skarbówkę? Zgodnie z przepisami AML, banki mają obowiązek raportowania do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) każdej transakcji przekraczającej równowartość 15 tys. euro. Należy jednak pamiętać, że system STIR analizuje każdą operację bez względu na jej wysokość pod kątem ryzyka przestępstw skarbowych. W toku postępowania sprawdzającego fiskus może uzyskać pełny wgląd w historię konta przy dowolnych kwotach.
  2. Czy zwrot pożyczki od znajomego jest opodatkowany? Sam zwrot kapitału nie jest dochodem i nie podlega opodatkowaniu. Podatkowi od czynności cywilnoprawnych (PCC) podlega wyłącznie moment udzielenia pożyczki, jeśli jej wartość przekracza 1000 zł [PCC]. Odsetki od pożyczki stanowią jednak dla pożyczkodawcy przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
  3. Co jeśli zapomniałem zgłosić darowiznę? Po upływie 6 miesięcy co do zasady tracisz prawo do pełnego zwolnienia w Grupie 0. Od 7 stycznia 2026 roku możliwe jest jednak wnioskowanie o przywrócenie tego terminu, jeśli uprawdopodobnisz, że spóźnienie nastąpiło bez Twojej winy. W przypadku braku takiej możliwości, będziesz musiał zapłacić podatek według skali dla I grupy podatkowej (stawki od 3 do 7 proc. od nadwyżki powyżej kwoty wolnej). Pamiętaj, że jeśli o darowiźnie przypomnisz sobie dopiero podczas kontroli, stawka sankcyjna może wzrosnąć do 20 proc.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA