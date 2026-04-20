Twoje pieniądze » Podatki » Urzędnicy sprawdzą domy i mieszkania Polaków. Za brak tych dokumentów grożą wysokie grzywny

Urzędnicy sprawdzą domy i mieszkania Polaków. Za brak tych dokumentów grożą wysokie grzywny

20 kwietnia 2026, 12:30
[Data aktualizacji 21 kwietnia 2026, 08:49]
Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
To nie są ćwiczenia - w całej Polsce ruszają wzmożone kontrole nieruchomości - a konkretniej kontrole świadectw charakterystyki energetycznej. Za brak dokumentu przy sprzedaży lub najmie grozi do 5000 zł grzywny. Kto musi wykonać audyt energetyczny i przejść przegląd systemu grzewczego, a kto uniknie kary?

Świadectwo energetyczne w 2026 roku. Kto musi je posiadać?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument określający zapotrzebowanie budynku na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody oraz oświetlenia. Od kwietnia 2023 roku przepisy są rygorystyczne, a rok 2026 przynosi jeszcze większą dyscyplinę w ich egzekwowaniu. Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który precyzyjnie określa zapotrzebowanie budynku na energię. Dokument ten jest bezwzględnie wymagany, jeśli:

  • Posiadasz budynek wybudowany po 2009 roku.
  • Planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości (niezależnie od daty jej powstania).
  • Przeprowadziłeś remont, który zmienił profil energetyczny domu (np. wymiana okien, ocieplenie ścian, zmiana pieca).

Dobra wiadomość dotyczy osób mieszkających w domach postawionych przed 2009 rokiem, które wykorzystują je wyłącznie na własny użytek - w ich przypadku posiadanie certyfikatu wciąż nie jest obowiązkowe, o ile nieruchomość nie trafi na rynek.

Kiedy dokument jest bezwzględnie wymagany?

Świadectwo musisz posiadać, jeśli:

  • Planujesz sprzedaż lub wynajem nieruchomości - dokument jest niezbędny przy podpisywaniu aktu notarialnego lub umowy najmu (dotyczy to również mieszkań w starym budownictwie).
  • Zakończyłeś budowę domu - świadectwo jest obowiązkowym załącznikiem do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
  • Przeprowadziłeś termomodernizację- remont, który zmienił parametry energetyczne (np. ocieplenie ścian, wymiana okien, zmiana źródła ciepła), wymaga aktualizacji certyfikatu.

Wyjątek: Jeśli mieszkasz w domu postawionym przed 2009 rokiem, używasz go wyłącznie na własne potrzeby i nie zamierzasz go sprzedawać ani wynajmować - nadal nie musisz wyrabiać świadectwa.

Ile kosztuje audyt w 2026 roku?

Wyrobienie świadectwa energetycznego to koszt, który właściciel musi pokryć z własnej kieszeni. W 2026 roku średnia cena audytu dla mieszkania oscyluje wokół 349 zł. Właściciele domów jednorodzinnych muszą liczyć się z wydatkiem rzędu 400-600 zł, a w przypadku lokali usługowych stawki zaczynają się od 499 zł. Pamiętaj, że usługę tę mogą świadczyć wyłącznie certyfikowani specjaliści wpisani do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Zamawianie dokumentów z niepewnych źródeł w internecie może skończyć się uznaniem certyfikatu za nieważny podczas wizyty urzędnika lub u notariusza. Ceny zależą od lokalizacji, metrażu oraz stopnia skomplikowania instalacji. Średnie stawki rynkowe kształtują się następująco:

  • Mieszkanie: ok. 350 - 500 zł.
  • Dom jednorodzinny: ok. 500 - 900 zł.
  • Lokale usługowe i hale: od 1000 zł wzwyż.

Ważne: Dokument może wystawić wyłącznie osoba wpisana do Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Uważaj na "tanie certyfikaty online" bez wizji lokalnej lub pełnej dokumentacji - mogą zostać zakwestionowane przez notariusza lub nadzór budowlany.

Kontrole systemów ogrzewania - sprawdź terminy

Nowe przepisy nakładają obowiązek cyklicznych przeglądów systemów grzewczych. Ich częstotliwość zależy od rodzaju paliwa i mocy kotła (liczonej dla całego systemu):

  • Co 2 lata: Kotły na paliwo ciekłe lub stałe o mocy powyżej 100 kW.
  • Co 3 lata: Systemy o mocy powyżej 70 kW (ogrzewanie i wentylacja).
  • Co 4 lata: Kotły gazowe o mocy powyżej 100 kW.
  • Co 5 lat: Najczęstsza grupa - kotły o mocy od 20 kW do 100 kW (większość domów jednorodzinnych).

Celem tych wizyt jest sprawdzenie efektywności energetycznej urządzeń oraz ich wpływu na środowisko. Brak aktualnego protokołu z kontroli może być podstawą do nałożenia mandatu. Ponadto brak aktualnego protokołu z kontroli może skutkować problemami z wypłatą odszkodowania przez ubezpieczyciela w razie awarii lub pożaru.

Kary za brak świadectwa energetycznego - do 5000 zł

Ignorowanie obowiązku posiadania świadectwa energetycznego staje się coraz trudniejsze. Notariusze mają obowiązek odnotowania w akcie notarialnym przekazania dokumentu przy sprzedaży nieruchomości. Jeśli go nie dostarczysz, zostaniesz pouczony o grożącej Ci karze grzywny (do 5000 zł). Podobnie wygląda sytuacja przy najmie - najemca ma prawo domagać się kopii świadectwa, a jego brak może być podstawą do roszczeń prawnych lub interwencji organów kontrolnych.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o świadectwo energetyczne

  1. Jak długo ważne jest świadectwo? Standardowo 10 lat. Traci jednak ważność natychmiast po przeprowadzeniu remontu, który zmienia zużycie energii w budynku.
  2. Czy świadectwo jest potrzebne do dotacji "Czyste Powietrze"? Tak. Aby otrzymać najwyższe dofinansowanie (kompleksowa termomodernizacja), audyt energetyczny jest niezbędny, by wskazać najbardziej efektywne rozwiązania.
  3. Czy wystarczy jedno świadectwo dla całego bloku? Zarządca może posiadać świadectwo dla całego budynku. Jeśli Twoje mieszkanie nie ma indywidualnych odchyleń, można sporządzić świadectwo dla lokalu na podstawie certyfikatu całego budynku, co zazwyczaj jest tańsze.
  4. Czy muszę mieć świadectwo, jeśli mieszkam w starym domu i nie planuję go sprzedać? Nie. Jeśli Twój dom został zbudowany przed 2009 rokiem i użytkujesz go tylko Ty i Twoja rodzina, nie musisz wyrabiać świadectwa energetycznego.
  5. Kto może przeprowadzić kontrolę w moim domu? Kontrole systemów grzewczych przeprowadzają osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane lub kwalifikacje do wykonywania audytów energetycznych. Zawsze żądaj okazania legitymacji lub wpisu do rejestru.

Kiedy świadectwo charakterystyki energetycznej jest bezwzględnie wymagane?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne przy sprzedaży lub wynajmie (przy podpisywaniu aktu notarialnego lub umowy najmu) oraz po zakończeniu budowy domu. Wymagane jest też po termomodernizacji zmieniającej parametry energetyczne (np. ocieplenie ścian, wymiana okien, zmiana źródła ciepła).

Czy właściciel domu sprzed 2009 r. używanego wyłącznie na własne potrzeby musi mieć świadectwo?

Nie. Jeśli dom został zbudowany przed 2009 rokiem, używany jest wyłącznie na własne potrzeby i nie jest sprzedawany ani wynajmowany, świadectwo nie jest obowiązkowe.

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej w 2026 roku?

W 2026 roku średnia cena audytu dla mieszkania oscyluje wokół 349 zł. Średnie stawki rynkowe: mieszkanie ok. 350 - 500 zł, dom jednorodzinny ok. 500 - 900 zł, lokale usługowe i hale: od 1000 zł wzwyż.

Jakie kary grożą za brak świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub najmie?

Grozi grzywna do 5000 zł. Notariusz ma obowiązek odnotować przekazanie dokumentu, a przy braku pouczyć o karze; najemca może żądać kopii świadectwa lub interwencji organów kontrolnych.

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Standardowo 10 lat. Traci jednak ważność natychmiast po przeprowadzeniu remontu, który zmienia zużycie energii w budynku.

