REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Przełomowy wyrok NSA w sprawie PCC: zwolnienie proporcjonalne przy wspólnym zakupie nieruchomości

Przełomowy wyrok NSA w sprawie PCC: zwolnienie proporcjonalne przy wspólnym zakupie nieruchomości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 kwietnia 2026, 13:48
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Kupujesz mieszkanie z partnerem? NSA daje Ci prawo do zwolnienia z PCC, nawet jeśli on ma już nieruchomość!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dotychczas jeśli kupowałeś mieszkanie wspólnie z kimś, kto już miał nieruchomość, traciłeś prawo do zwolnienia z PCC – nawet jeśli sam kupowałeś po raz pierwszy. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie to zmienił. Wyrok z 7 kwietnia 2026 r. może zaoszczędzić tysiące złotych parom i wspólnikom. Jak to działa według najnowszego orzeczenia?

rozwiń >

Dotychczasowa praktyka skarbówki w PCC przy nabyciu nieruchomości wspólnie: wszystko albo nic

Przez lata organy podatkowe i sądy administracyjne stosowały prostą, ale surową zasadę: albo wszyscy nabywcy spełniają warunki zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, albo nikt go nie otrzymuje. Wystarczyło, że jedna osoba z kupujących posiadała wcześniej jakąkolwiek nieruchomość, a cała transakcja traciła prawo do preferencji podatkowej.

REKLAMA

REKLAMA

Ta interpretacja opierała się na założeniu, że zwolnienie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC dotyczy całej czynności prawnej – umowy sprzedaży – a nie poszczególnych osób w niej uczestniczących. Organy podatkowe podkreślały, że celem ustawodawcy było wsparcie osób nabywających pierwsze mieszkanie na własne potrzeby, a cel ten nie jest realizowany, gdy choć jeden ze współnabywców już nieruchomość posiada.

W praktyce oznaczało to, że młoda osoba kupująca pierwsze mieszkanie na pół z partnerem, który miał już kawalerkę z wcześniejszego związku, musiała zapłacić pełny podatek PCC. Nie pomagały argumenty o sprawiedliwości czy proporcjonalności – przepis interpretowano sztywno i jednolicie.

OPODATKOWANIE NAJMU I INNYCH TRANSAKCJI NA NIERUCHOMOŚCIACH

Sprawa, która zmieni podejście skarbówki do PCC?

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa kobiety, która nabyła udział w nieruchomości wspólnie z partnerem. Problem? Partner posiadał już mieszkanie. Kobieta nigdy wcześniej nie była właścicielką żadnej nieruchomości i uważała, że powinna skorzystać ze zwolnienia przynajmniej w zakresie przypadającym na jej udział.

REKLAMA

Organy podatkowe odrzuciły jej stanowisko, a wojewódzki sąd administracyjny potwierdził takie podejście. Sprawa wydawała się przesądzona – dotychczasowa linia orzecznicza była przecież jednolita i konsekwentna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przełomowy wyrok NSA - tutaj sytuacja zwolnienia z PCC zmienia się o 180 stopni

21 kwietnia 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny opublikował komunikat o wyroku, który zmienia dotychczasowe podejście organów i sądów. W orzeczeniu z 7 kwietnia 2026 r. (sygn. akt III FSK 281/25) NSA uchylił zaskarżone orzeczenie i uznał, że zwolnienie z PCC może przysługiwać proporcjonalnie – tylko tej osobie, która spełnia ustawowe warunki. To oznacza rewolucję w podejściu do wspólnych zakupów nieruchomości. Sąd wskazał, że choć przepis odnosi się do czynności sprzedaży, ustawodawca nie wyklucza uwzględnienia indywidualnej sytuacji prawnej poszczególnych kupujących przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.

NSA odwołał się przy tym do swojego wcześniejszego orzecznictwa dotyczącego wprawdzie podatku od nieruchomości, ale – jak uznał sąd – adekwatnego również do PCC. Zgodnie z tą linią orzeczniczą uprawnienia jednego ze współwłaścicieli do zwolnienia mogą wpływać na zakres opodatkowania drugiego współwłaściciela.

Przykład

Konkretny przykład: ile możesz zaoszczędzić?

Zobaczmy, jak ta zmiana w podejściu do podatku od czynności cywilnoprawnych wygląda w praktyce. Weźmy parę kupującą mieszkanie za 500 000 zł w udziałach po 1/2.

A) Dotychczasowa interpretacja:

  • Osoba A: kupuje pierwszą nieruchomość w życiu
  • Osoba B: posiada już mieszkanie
  • Podstawa opodatkowania: 500 000 zł (cała transakcja)
  • Stawka PCC: 2%
  • Podatek do zapłaty: 10 000 zł

Żadne ze współkupujących nie otrzymało zwolnienia, ponieważ nie wszyscy spełniali warunki.

b) Nowa wykładnia NSA:

  • Osoba A: kupuje pierwszą nieruchomość, udział 250 000 zł – zwolniona
  • Osoba B: posiada już mieszkanie, udział 250 000 zł – opodatkowana
  • Podstawa opodatkowania: 250 000 zł (tylko udział osoby B)
  • Stawka PCC: 2%
  • Podatek do zapłaty: 5 000 zł

Zatem oszczędność = 5 000 zł

Kto skorzysta na nowym podejściu w interpetacji podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu nieruchomości?

Wyrok NSA otwiera drogę do zwolnienia dla wielu osób, które dotychczas były z niego wyłączone, jak na przykład:

  • Pary konkubenckie – gdy jeden partner ma już nieruchomość, a drugi kupuje po raz pierwszy;
  • Małżonkowie – w analogicznej sytuacji;
  • Wspólnicy spółek cywilnych – nabywający nieruchomość na działalność, gdy część z nich już posiada własne lokale;
  • Członkowie rodziny – np. rodzic z dorosłym dzieckiem kupujący wspólnie mieszkanie.

Szczególnie istotne jest to dla osób, które dotychczas rezygnowały ze wspólnego zakupu właśnie z powodu utraty zwolnienia. Teraz mogą bezpiecznie nabyć nieruchomość razem z partnerem czy członkiem rodziny, nie tracąc korzyści podatkowych.

Co dalej z PCC od nieruchomości przy wspólnym nabyciu? Praktyczne konsekwencje

Choć nie mamy jeszcze pełnego uzasadnienia wyroku NSA, sam komunikat jasno wskazuje na zmianę linii orzeczniczej. To sygnał dla organów podatkowych, że dotychczasowa interpretacja może być kwestionowana gdy sprawa trafi do sądu. Osoby, które w ostatnich latach zapłaciły pełny PCC mimo wspólnego zakupu z kimś niespełniającym warunków zwolnienia, mogą rozważyć:

  • Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty (jeśli nie upłynął jeszcze 5-letni termin przedawnienia) - a w razie odmowy - odwołanie a potem skierowanie sprawy do sądu administracyjnego;
  • Powołanie się na nowy wyrok NSA w toczących się postępowaniach;
  • Uwzględnienie nowej wykładni w planowanych transakcjach;

Warto pamiętać, że to orzeczenie NSA, a więc sądu najwyższej instancji w sprawach administracyjnych. Wojewódzkie sądy administracyjne oraz organy podatkowe powinny dostosować swoją praktykę do tej wykładni. Choć oczywiście to orzeczenie formalnie wiąże w tej jednej konkretnej sprawie.

Pozostałe warunki zwolnienia nadal obowiązują w PCC

Zwolnienie proporcjonalne nie oznacza, że wystarczy kupować pierwszy raz. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z PCC nadal musi spełnić wszystkie ustawowe warunki określone w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwolnieniu podlega:

"Sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia."

Nowa wykładnia NSA dotyczy natomiast takiej sytuacji, gdy warunki do zwolnienia spełnia część, a nie wszyscy współnabywcy.

Ważne

Szybkie podsumowanie najważniejszej treści artykułu

Wyrok NSA z 7 kwietnia 2026 r. (sygn. akt III FSK 281/25) to istotna zmiana dla tysięcy osób planujących wspólny zakup nieruchomości. Po latach sztywnej interpretacji sąd uznał, że zwolnienie z PCC może być proporcjonalne i dotyczyć tylko tych współnabywców, którzy spełniają warunki ustawowe.

Dla wielu osób oznacza to realne oszczędności liczone w tysiącach złotych. Warto śledzić dalsze losy tej wykładni oraz pełne uzasadnienie wyroku po publikacji, które pozwoli jeszcze precyzyjniej określić zakres i warunki stosowania nowego podejścia.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 7 kwietnia 2026 r., sygn. akt III FSK 281/25

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
ZUS: Od stycznia do marca 2026 r. złożono 87,1 tys. wniosków o świadczenie wspierające
22 kwi 2026

Liczba złożonych w tym roku wniosków o świadczenie wspierające jest niemal dwukrotnie wyższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak wynika danych przekazanych nam przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jakie błędy najczęściej zdarzają się w formularzach? Jak w wypełnieniu wniosku mogą pomóc pracownicy ZUS?
Ceny paliw w górę i w dół jednocześnie. Nowe stawki od czwartku
22 kwi 2026

Kierowcy powinni przygotować się na zmiany przy dystrybutorach. Jak wynika ze środowego obwieszczenia Ministra Energii, od czwartku wzrosną maksymalne ceny benzyny, natomiast nieco taniej zapłacimy za olej napędowy.
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych od czerwca 2026. Sprawdź, ile otrzymasz na rękę
22 kwi 2026

Utrata zatrudnienia to trudny moment, jednak system zabezpieczenia społecznego oferuje wsparcie finansowe, które ma pomóc w przetrwaniu okresu poszukiwania nowej pracy. Kluczową datą dla tysięcy osób zarejestrowanych w urzędach pracy jest 1 czerwca 2026 roku. To właśnie wtedy wchodzi w życie coroczna waloryzacja świadczeń, która podnosi kwoty wypłacane bezrobotnym. Warto jednak pamiętać, że sam status osoby bezrobotnej nie gwarantuje otrzymania pieniędzy.
Ceny maksymalne paliw na stacjach benzynowych w czwartek. Ile kierowcy zapłacą za benzynę i diesla w dniu 23 kwietnia?
22 kwi 2026

Ministerstwo Energii opublikowało obwieszczenie z maksymalnymi cenami paliw ciekłych na stacjach benzynowych, które będą obowiązywać w czwartek 23 kwietnia. Sprawdzamy, czy ceny benzyny i oleju napędowego znowu będą niższe!

REKLAMA

Zapłacisz mandat 500 zł gdy masz takie opony - za granicą jeszcze więcej. Policja sprawdza zgodność indeksów opon z homologacją samochodu
22 kwi 2026

Jeśli ktoś kupił samochód używany i wybiera się nim na majówkę lub letnie wakacje, koniecznie powinien sprawdzić zgodność indeksu opon z homologacją auta. Jak wskazują eksperci AAA AUTO część aut sprzedawana jest na rynku wtórnym z oponami zimowymi lub całorocznymi, a te mają indeksy prędkości niższe od opon letnich. Policja, szczególnie w Austrii, Niemczech i Włoszech, w takich sytuacjach jest nieubłagana. W Polsce grozi za to mandat 500 zł.
Ile dostaniesz z ZUS? Sprawdź swój przelew w kalkulatorze emerytalnym. Wynik może Cię zaskoczyć
22 kwi 2026

Zastanawiasz się, czy Twoja emerytura wystarczy na godne życie? Zamiast opierać się na ogólnych statystykach, możesz to teraz dokładnie sprawdzić. ZUS udostępnił zaawansowane narzędzia, które na podstawie Twoich realnych zarobków i zgromadzonego kapitału wyliczają prognozowane świadczenie. Jak działa algorytm ZUS i dlaczego jeden rok pracy może być wart nawet kilkaset złotych miesięcznie więcej?
Po 30 dniach pacjent musi wyłożyć pieniądze z własnej kieszeni. Kiedy kończy się leczenie na NFZ?
22 kwi 2026

Aby mieć prawo do świadczeń z Narodowego Funduszu Zdrowia, trzeba opłacać ubezpieczenie zdrowotne. Niektórzy muszą robić do obowiązkowo, a inni mogą podjąć taką decyzję dobrowolnie. Są jednak przypadki, w których trzeba pamiętać, że leczenie na koszt NFZ się kończy.
Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze?
22 kwi 2026

Czy można kupić dom za 150 tys. zł? Gdzie domy wolnostojące są najtańsze - tańsze od kawalerki w dużym mieście? Zwykle są to budynki do remontu. Kto kupuje takie nieruchomości i w jakim celu?

REKLAMA

AI w procesach biznesowych. Jak polskie firmy wdrażają sztuczną inteligencję w 2026 r.?
22 kwi 2026

Najnowszy raport Suncode „AI w procesach biznesowych” analizuje stan cyfrowej transformacji w Polsce. Wynika z niego, że mimo powszechnej chęci inwestowania w sztuczną inteligencję, wdrożenia wciąż stanowią wyzwanie. Eksperci wskazują na konkretne obszary, takie jak HR, obsługa klienta czy obieg dokumentów, gdzie AI przynosi największe zyski.
Brak kar za KSeF do końca roku? Niezupełnie. Gdzie leży błąd, gdy KSeF mówi „nie” i odrzuca dokument? Warto zadbać o higienę danych
22 kwi 2026

Od 1 lutego 2026 roku obowiązkowy KSeF stał się rzeczywistością dla dużych firm, a od 1 kwietnia - dla zdecydowanej większości polskich przedsiębiorców. Kiedy system odrzuca dokument, problem rzadko bywa „awarią systemu”. Częściej to efekt nieuporządkowanych procesów i słabej higieny danych. Ministerstwo Finansów publikuje komunikaty techniczne i tryby awaryjne, ale to nie zastąpi poprawnej struktury XML, właściwych uprawnień i procedur wewnętrznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA