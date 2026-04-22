Kupujesz mieszkanie z partnerem? NSA daje Ci prawo do zwolnienia z PCC, nawet jeśli on ma już nieruchomość!

Dotychczas jeśli kupowałeś mieszkanie wspólnie z kimś, kto już miał nieruchomość, traciłeś prawo do zwolnienia z PCC – nawet jeśli sam kupowałeś po raz pierwszy. Naczelny Sąd Administracyjny właśnie to zmienił. Wyrok z 7 kwietnia 2026 r. może zaoszczędzić tysiące złotych parom i wspólnikom. Jak to działa według najnowszego orzeczenia?

Dotychczasowa praktyka skarbówki w PCC przy nabyciu nieruchomości wspólnie: wszystko albo nic

Przez lata organy podatkowe i sądy administracyjne stosowały prostą, ale surową zasadę: albo wszyscy nabywcy spełniają warunki zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych, albo nikt go nie otrzymuje. Wystarczyło, że jedna osoba z kupujących posiadała wcześniej jakąkolwiek nieruchomość, a cała transakcja traciła prawo do preferencji podatkowej.

Ta interpretacja opierała się na założeniu, że zwolnienie z art. 9 pkt 17 ustawy o PCC dotyczy całej czynności prawnej – umowy sprzedaży – a nie poszczególnych osób w niej uczestniczących. Organy podatkowe podkreślały, że celem ustawodawcy było wsparcie osób nabywających pierwsze mieszkanie na własne potrzeby, a cel ten nie jest realizowany, gdy choć jeden ze współnabywców już nieruchomość posiada.

W praktyce oznaczało to, że młoda osoba kupująca pierwsze mieszkanie na pół z partnerem, który miał już kawalerkę z wcześniejszego związku, musiała zapłacić pełny podatek PCC. Nie pomagały argumenty o sprawiedliwości czy proporcjonalności – przepis interpretowano sztywno i jednolicie.

Sprawa, która zmieni podejście skarbówki do PCC?

Do Naczelnego Sądu Administracyjnego trafiła sprawa kobiety, która nabyła udział w nieruchomości wspólnie z partnerem. Problem? Partner posiadał już mieszkanie. Kobieta nigdy wcześniej nie była właścicielką żadnej nieruchomości i uważała, że powinna skorzystać ze zwolnienia przynajmniej w zakresie przypadającym na jej udział.

Organy podatkowe odrzuciły jej stanowisko, a wojewódzki sąd administracyjny potwierdził takie podejście. Sprawa wydawała się przesądzona – dotychczasowa linia orzecznicza była przecież jednolita i konsekwentna.

Przełomowy wyrok NSA - tutaj sytuacja zwolnienia z PCC zmienia się o 180 stopni

21 kwietnia 2026 roku Naczelny Sąd Administracyjny opublikował komunikat o wyroku, który zmienia dotychczasowe podejście organów i sądów. W orzeczeniu z 7 kwietnia 2026 r. (sygn. akt III FSK 281/25) NSA uchylił zaskarżone orzeczenie i uznał, że zwolnienie z PCC może przysługiwać proporcjonalnie – tylko tej osobie, która spełnia ustawowe warunki. To oznacza rewolucję w podejściu do wspólnych zakupów nieruchomości. Sąd wskazał, że choć przepis odnosi się do czynności sprzedaży, ustawodawca nie wyklucza uwzględnienia indywidualnej sytuacji prawnej poszczególnych kupujących przy ustalaniu zobowiązania podatkowego.

NSA odwołał się przy tym do swojego wcześniejszego orzecznictwa dotyczącego wprawdzie podatku od nieruchomości, ale – jak uznał sąd – adekwatnego również do PCC. Zgodnie z tą linią orzeczniczą uprawnienia jednego ze współwłaścicieli do zwolnienia mogą wpływać na zakres opodatkowania drugiego współwłaściciela.

Przykład Konkretny przykład: ile możesz zaoszczędzić? Zobaczmy, jak ta zmiana w podejściu do podatku od czynności cywilnoprawnych wygląda w praktyce. Weźmy parę kupującą mieszkanie za 500 000 zł w udziałach po 1/2. A) Dotychczasowa interpretacja: Osoba A: kupuje pierwszą nieruchomość w życiu

Osoba B: posiada już mieszkanie

Podstawa opodatkowania: 500 000 zł (cała transakcja)

Stawka PCC: 2%

Podatek do zapłaty: 10 000 zł Żadne ze współkupujących nie otrzymało zwolnienia, ponieważ nie wszyscy spełniali warunki. b) Nowa wykładnia NSA: Osoba A: kupuje pierwszą nieruchomość, udział 250 000 zł – zwolniona

Osoba B: posiada już mieszkanie, udział 250 000 zł – opodatkowana

Podstawa opodatkowania: 250 000 zł (tylko udział osoby B)

Stawka PCC: 2%

Podatek do zapłaty: 5 000 zł Zatem oszczędność = 5 000 zł

Kto skorzysta na nowym podejściu w interpetacji podatku od czynności cywilnoprawnych przy nabyciu nieruchomości?

Wyrok NSA otwiera drogę do zwolnienia dla wielu osób, które dotychczas były z niego wyłączone, jak na przykład:

Pary konkubenckie – gdy jeden partner ma już nieruchomość, a drugi kupuje po raz pierwszy;

– gdy jeden partner ma już nieruchomość, a drugi kupuje po raz pierwszy; Małżonkowie – w analogicznej sytuacji;

– w analogicznej sytuacji; Wspólnicy spółek cywilnych – nabywający nieruchomość na działalność, gdy część z nich już posiada własne lokale;

– nabywający nieruchomość na działalność, gdy część z nich już posiada własne lokale; Członkowie rodziny – np. rodzic z dorosłym dzieckiem kupujący wspólnie mieszkanie.

Szczególnie istotne jest to dla osób, które dotychczas rezygnowały ze wspólnego zakupu właśnie z powodu utraty zwolnienia. Teraz mogą bezpiecznie nabyć nieruchomość razem z partnerem czy członkiem rodziny, nie tracąc korzyści podatkowych.

Co dalej z PCC od nieruchomości przy wspólnym nabyciu? Praktyczne konsekwencje

Choć nie mamy jeszcze pełnego uzasadnienia wyroku NSA, sam komunikat jasno wskazuje na zmianę linii orzeczniczej. To sygnał dla organów podatkowych, że dotychczasowa interpretacja może być kwestionowana gdy sprawa trafi do sądu. Osoby, które w ostatnich latach zapłaciły pełny PCC mimo wspólnego zakupu z kimś niespełniającym warunków zwolnienia, mogą rozważyć:

Złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty (jeśli nie upłynął jeszcze 5-letni termin przedawnienia) - a w razie odmowy - odwołanie a potem skierowanie sprawy do sądu administracyjnego;

(jeśli nie upłynął jeszcze 5-letni termin przedawnienia) - a w razie odmowy - odwołanie a potem skierowanie sprawy do sądu administracyjnego; Powołanie się na nowy wyrok NSA w toczących się postępowaniach;

w toczących się postępowaniach; Uwzględnienie nowej wykładni w planowanych transakcjach;

Warto pamiętać, że to orzeczenie NSA, a więc sądu najwyższej instancji w sprawach administracyjnych. Wojewódzkie sądy administracyjne oraz organy podatkowe powinny dostosować swoją praktykę do tej wykładni. Choć oczywiście to orzeczenie formalnie wiąże w tej jednej konkretnej sprawie.

Pozostałe warunki zwolnienia nadal obowiązują w PCC

Zwolnienie proporcjonalne nie oznacza, że wystarczy kupować pierwszy raz. Osoba ubiegająca się o zwolnienie z PCC nadal musi spełnić wszystkie ustawowe warunki określone w art. 9 pkt 17 ustawy o PCC, zgodnie z którym zwolnieniu podlega:

"Sprzedaż, której przedmiotem jest prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia."

Nowa wykładnia NSA dotyczy natomiast takiej sytuacji, gdy warunki do zwolnienia spełnia część, a nie wszyscy współnabywcy.

Ważne Szybkie podsumowanie najważniejszej treści artykułu Wyrok NSA z 7 kwietnia 2026 r. (sygn. akt III FSK 281/25) to istotna zmiana dla tysięcy osób planujących wspólny zakup nieruchomości. Po latach sztywnej interpretacji sąd uznał, że zwolnienie z PCC może być proporcjonalne i dotyczyć tylko tych współnabywców, którzy spełniają warunki ustawowe. Dla wielu osób oznacza to realne oszczędności liczone w tysiącach złotych. Warto śledzić dalsze losy tej wykładni oraz pełne uzasadnienie wyroku po publikacji, które pozwoli jeszcze precyzyjniej określić zakres i warunki stosowania nowego podejścia.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 7 kwietnia 2026 r., sygn. akt III FSK 281/25