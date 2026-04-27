REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Prawo » Sprawy rodzinne » Spadki » Dłużnik nie żyje, ale nie dług - ten istnieje nadal, a sprytny wierzyciel wyręczy rodzinę w sprawie spadkowej

Dłużnik nie żyje, ale nie dług - ten istnieje nadal, a sprytny wierzyciel wyręczy rodzinę w sprawie spadkowej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 kwietnia 2026, 10:06
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nawet bez kontaktu z rodziną zmarłego wierzyciel może uruchomić całą machinę prawną i sięgnąć po pieniądze spadkobierców. I to niewielkim kosztem. Nowa uchwała Sądu Najwyższego z 11 lutego 2026 r. jasno określa, co wierzyciel może zrobić po śmierci dłużnika i kiedy spadkobiercy stają się celem egzekucji. Wyjaśniamy, co dokładnie wynika z tego orzeczenia.

rozwiń >

Śmierć dłużnika to nie koniec długu - wierzyciel ma to wyjście, nawet gdy spadkobiercy sami nie załatwią formalności spadkowych

Na gruncie polskiego prawa cywilnego zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają z chwilą jego śmierci. Zgodnie z art. 922 Kodeksu cywilnego, takie długi po zmarłym wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców. Wierzyciel, który chce wówczas odzyskać swoje pieniądze, staje jednak przed poważnym problemem - musi ustalić, kto prawnie odziedziczył majątek i zobowiązania po zmarłym dłużniku. Dopóki tego nie zrobi, nie wie, przeciwko komu skierować roszczenia o spłatę długu. Tymczasem termin przedawnienia biegnie dalej, niezależnie od trudności, z jakimi spotyka się wierzyciel.

REKLAMA

REKLAMA

Problem robi się najbardziej dotkliwy, gdy dłużnik umiera na krótko przed upływem terminu przedawnienia. Wierzyciel nie może pozwać samej masy spadkowej - potrzebuje konkretnych osób z kręgu spadkobierców. Sposobem na ich wskazanie jest w wielu przypadkach złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, do czego uprawnia wierzyciela art. 1025 § 1 k.c., jako osobę posiadającą interes prawny. Jednak to nie takie oczywiste, kto taki interes prawny posiada - ostatnio jednak Sąd Najwyższy zajął się tym tematem.

Były rozbieżności w orzecznictwie ale teraz wszystko jest jasne i wierzyciel może tak zrobić

Zagadnienie prawne, które trafiło do Sądu Najwyższego, dotyczyło wykładni art. 123 § 1 pkt 1 Kodeksu cywilnego. Przepis ten określa, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia. Kluczowe słowo to „bezpośrednio" - i to ono dzieli prawników, powodując rozbieżne interpretacje.

Część doktryny i orzecznictwa stoi na stanowisku, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ma charakter wyłącznie przygotowawczy. Nie służy przecież wprost dochodzeniu zapłaty samo w sobie, lecz jedynie identyfikacji osób, od których wierzyciel mógłby tej zapłaty żądać. Zwolennicy tego poglądu twierdzą, że wniosek spadkowy nie spełnia warunku bezpośredniości. Przy braku bezpośredniości - nie ma zaś mowy o przerwaniu biegu przedawnienia.

REKLAMA

Przeciwny obóz argumentuje, że bez ustalenia kręgu spadkobierców wierzyciel jest faktycznie pozbawiony możliwości dochodzenia swoich praw, co powoduje, że wniosek spadkowy jest koniecznym ogniwem w szeregu czynności zmierzających do zaspokojenia roszczenia, które wierzyciel musi podjąć.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Śmierć dłużnika to nie "śmierć" długu. Nawet, gdy rodzina zmarłego nie załatwia sama związanych z dziedziczeniem formalności, to i tak wierzyciel zmarłego może wszcząć sprawę za nich, jeżeli wykaże "niezbędność" tego dla odzyskania długu.

shutterstock

Jakie jest sedno nowej uchwały o przerwaniu przez wierzyciela biegu przedawnienia poprzez wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

W uchwale z dnia 11 lutego 2026 r. w składzie trzech sędziów (sygn. akt III CZP 27/25) Sąd Najwyższy stanął po stronie wierzyciela - ale postawił przy tym warunki. SN orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku przerywa bieg terminu przedawnienia roszczenia tylko, jeżeli jest ono niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia tego roszczenia.

Interpretacja kryterium "niezbędności": Sąd Najwyższy wyjaśnia w uzasadnieniu do uchwały, my tłumaczymy i przedstawiamy w skrócie to, co najważniejsze

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu uchwały szczegółowo wyjaśnił, kiedy złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku można uznać za "niezbędne" dla dochodzenia roszczenia. To kluczowe, bo od tego zależy, czy nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia.

Ważne

SN wskazał, że czynność wierzyciela zmierza bezpośrednio do określonego celu, jeśli spełnione są dwa warunki:

  1. Jej ominięcie w procesie dochodzenia i egzekwowania roszczenia jest niemożliwe;
  2. Po jej podjęciu, do czasu jej rozpoznania przez sąd, wierzyciel nie ma możliwości podjęcia kolejnych czynności.

Innymi słowy: dla ustalenia "niezbędności" powinien wystarczyć obligatoryjny charakter czynności w procesie realizacji roszczenia, niezależnie od tego, w jakim postępowaniu i przed jakim organem realizacja ta następuje.

W analizowanej sprawie wierzyciel posiadał już tytuł egzekucyjny (nakaz zapłaty), ale dłużnicy wymienieni w tym tytule zmarli. Aby uzyskać klauzulę wykonalności przeciwko spadkobiercom, wierzyciel musiał najpierw udowodnić, kto jest spadkobiercą. Bez postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku – nie mógł skutecznie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. W tej sytuacji złożenie wniosku spadkowego było obligatoryjnym elementem procesu egzekucji. Nie można było go ominąć. Bez niego wierzyciel nie miał żadnej możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych.

Ważne

Sąd Najwyższy podkreślił też wyraźnie, że nie można stosować wykładni ściśle językowej pojęcia "bezpośredniości", bo prowadziłoby to do absurdalnych skutków. Gdyby uznać, że wniosek o stwierdzenie nabycia spadku jest tylko czynnością "pośrednią" i dlatego nie przerywa biegu przedawnienia, to wierzyciel znalazłby się w sytuacji bez wyjścia:

  • nie może pozwać spadkobierców (bo nie wie, kto nimi jest),
  • nie może uzyskać klauzuli wykonalności (bo nie ma postanowienia spadkowego),
  • a jednocześnie upływa termin przedawnienia.

Dlatego SN przychylił się do takiej, a nie innej interpretacji kryterium "bezpośredniości" - inna bowiem prowadziłaby do niemożliwości egzekwowania prawa do odzyskania wierzytelności.

Dlatego SN zastosował wykładnię funkcjonalną, uwzględniającą cel przepisów o przedawnieniu. Podstawowe założenie instytucji przedawnienia polega na tym, że bieg terminu przedawnienia nie może biec, jeżeli uprawniony nie ma możliwości realizacji swojego roszczenia. Skoro wierzyciel obiektywnie nie może zrealizować swojego roszczenia bez uprzedniego wszczęcia postępowania spadkowego – to właśnie to postępowanie należy uznać za niezbędne.

Ile wynosi opłata za wniosek do sądu o stwierdzenie nabycia spadku?

Warto pamiętać, że opłata sądowa od wniosku o stwierdzenie nabycia spadku wynosi tylko 100 zł (oraz 5 zł opłaty za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego). Jeżeli więc spadkobiercy dłużnika unikają formalności spadkowych, licząc na to, że wierzyciel nie weźmie się za prowadzenie takiej sprawy i nie będzie nic składał do sądu, bo koszty są duże - to się przeliczą.

Tym bardziej, że sprawa o stwierdzenie nabycia spadku rządzi się swoimi specyficznymi prawami. Oczywiście nadal to wierzyciel-wnioskodawca musi podjąć inicjatywę, przedstawić sądowi informacje oraz dowody na istnienie wierzytelności, aby wykazać interes w prowadzeniu takiego postępowania. Ale wiele niezbędnych dowodów już po wszczęciu sprawy sąd będzie podejmował sam, z urzędu. Stwierdzenie nabycia spadku jest bowiem takim rodzajem sprawy, gdzie sąd i tak musi dążyć do ustalenia prawdy obiektywnej i często musi wręcz wyręczyć wnioskodawcę w inicjatywie dowodowej - może zarządzać z urzędu przeprowadzenie dowodów niezbędnych dla istotnych ustaleń, sięgać do akt z rejestrów stanu cywilnego, występować do innych sądów o niezbędne dokumenty itp. Dlatego wierzyciel, nawet bez pomocy i ponoszenia kosztów na prawnika, z powodzeniem może taką sprawę wszcząć i doprowadzić do końca, szczególnie gdy stan faktycznie sprawy nie jest szczególnie skomplikowany. Może się więc okazać, że 100 zł będzie jedynym kosztem sądowym, jaki będzie musiał ponieść, aby już formalnie przenieść dług na spadkobierców za pomocą orzeczenia stwierdzającego nabycie spadku i móc od nich egzekwować wierzytelność.

Jakie będą skutki orzeczenia Sądu Najwyższego dla wierzycieli i spadkobierców? Kto może się bać, a kto zyska?

Uchwała Sądu Najwyższego ma doniosłe znaczenie praktyczne. Bez wątpienia daje wierzycielom realne narzędzie ochrony przed przedawnieniem w sytuacji, gdy śmierć dłużnika uniemożliwia wytoczenie powództwa. Dotychczas wielu wierzycieli traciło roszczenia dlatego, że potrzebowali za dużo czasu na ustalenie następców prawnych dłużnika.

Dla spadkobierców uchwała oznacza, że odziedziczone długi mogą być skutecznie dochodzone nawet wtedy, gdy od powstania roszczenia minęło sporo czasu. Warto jednak podkreślić, że spadkobiercy nadal dysponują innymi instrumentami ochrony - mogą odrzucić spadek w ustawowym terminie albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, ograniczając swoją odpowiedzialność do wartości odziedziczonego majątku.

Chociaż uchwała Sądu Najwyższego podjęta w składzie trzech sędziów nie ma formalnej mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, w praktyce stanowi wyraźną wskazówkę interpretacyjną. Inne sądy z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować, rozstrzygając podobne sprawy.

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi - podsumowanie tekstu (FAQ)

Czy śmierć dłużnika kończy dług według art. 922 Kodeksu cywilnego?

Zobowiązania majątkowe zmarłego nie wygasają; wchodzą w skład spadku i co do zasady przechodzą na spadkobierców (art. 922 k.c.).

Czy wierzyciel może sam złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po dłużniku?

Wierzyciel jako osoba z interesem prawnym (art. 1025 § 1 k.c.) może złożyć do sądu wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym dłużniku, nawet bez pytania o zdanie rodziny zmarłego.

Czy wniosek wierzyciela przerywa przedawnienie wg uchwały SN z 11.02.2026 r. (III CZP 27/25)?

Sąd Najwyższy orzekł, że złożenie przez wierzyciela wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przerywa bieg terminu przedawnienia tylko, jeżeli jest to niezbędne dla dochodzenia, ustalenia, zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Ile kosztuje wniosek o stwierdzenie nabycia spadku i wpis do rejestru spadkowego?

Opłata sądowa wynosi 100 zł, a opłata za wpis orzeczenia do rejestru spadkowego 5 zł.

Czy uchwała SN z 11 lutego 2026 r. (III CZP 27/25) wiąże inne sądy?

Uchwała SN w składzie trzech sędziów nie ma mocy zasady prawnej wiążącej inne sądy, ale w praktyce stanowi wyraźną wskazówkę interpretacyjną i sądy z dużym prawdopodobieństwem będą się nią kierować.

Źródło: Sąd Najwyższy (uchwała SN z 11 lutego 2026 r. (sygn. III CZP 27/25)

Powiązane
Obcokrajowiec bez prawa pobytu może dostać pieniądze na dziecko - decyduje co innego
Obcokrajowiec bez prawa pobytu może dostać pieniądze na dziecko - decyduje co innego
W tym powiecie niezgodnie z prawem zaniżano nauczycielom wynagrodzenie - podobna sytuacja w całej Polsce?
W tym powiecie niezgodnie z prawem zaniżano nauczycielom wynagrodzenie - podobna sytuacja w całej Polsce?
Wierzyciel nie może cię ścigać za długi zmarłego, gdy nie było stwierdzenia nabycia spadku - RODO mu zabrania przetwarzać Twoje dane, w tym numer telefonu czy adres
Wierzyciel nie może cię ścigać za długi zmarłego, gdy nie było stwierdzenia nabycia spadku - RODO mu zabrania przetwarzać Twoje dane, w tym numer telefonu czy adres
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Frankowicze w szoku: TSUE daje bankom nową broń – koniec z darmowymi kredytami? MS komentuje ostatnie 3 wyroki z 16 kwietnia w polskich sprawach frankowych
27 kwi 2026

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ostatnio trzy wyroki z jednego dnia, które mogą odmienić losy tysięcy spraw frankowych. Banki zyskały nowe narzędzia do odzyskania kapitału, a konsumenci – dodatkowe obowiązki procesowe. Ministerstwo Sprawiedliwości przyznaje, że orzeczenia są inne niż przewidywano. Co dokładnie zmienia się dla frankowiczów i czy rzeczywiście kończy się era „darmowych" kredytów?
Pieniądze z ZUS po zmarłym przepadają? Nawet 660 mln zł wciąż nie trafiło do bliskich
27 kwi 2026

Tylko co piąta uprawniona osoba zgłasza się po środki z subkonta ZUS po zmarłym. W efekcie setki milionów złotych pozostają niewypłacone – często wyłącznie z powodu braku wiedzy o przysługujących prawach.
Wiek emerytalny to dopiero początek? Setki tysięcy Polaków pracują dalej i podnoszą swoje świadczenia ZUS: każdy rok dodatkowo w pracy to jest 8-10 proc. wyższe świadczenie
27 kwi 2026

Osiągnięcie wieku emerytalnego nie oznacza już rezygnacji z pracy. Coraz więcej Polaków zostaje aktywnych zawodowo, a dane ZUS pokazują wyraźny trend – każdy dodatkowy rok pracy może podnieść emeryturę nawet o 8–10 proc.
Nie tylko osoby niepełnosprawne tracą na świadczeniu wspierającym. Teraz pracownicy WZON
27 kwi 2026

Na przestrzeni 1,5 roku mamy dwie obniżki w świadczeniu wspierającym. Pierwsza dotknęła osoby niepełnosprawne w wieku 75+. Wynika z Wytycznych dla specjalistów WZON. Zostały wysłane do WZON w grudniu 2024 r. I do dzisiaj obniżają wartość świadczenia wspierającego. Osób niepełnosprawnych z decyzjami WZON w sprawie tego świadczenia od 1 stycznia 2024 r. jest około 300 000 . To pokazuje skalę obniżki jego wartości. Druga obniżka będzie miała miejsce od 1 maja 2025 r. I obniża wynagrodzenia specjalistów WZON przyznającym punkty. Na ich wynagrodzenie poszło w dwa lata około 70 mln zł. W przyszłości ma być mniej od 10 do 18% (w zależności od decyzji wydawanej przez pielęgniarkę albo pracownika socjalnego. Tak więc obniżki dotknęły obie strony w świadczeniu wspierającym - 1) beneficjentów tego świadczenia oraz 2) osoby pracujące dla osób niepełnosprawnych w procedurze jego przyznania.

REKLAMA

Nowy rządowy bat na wynajmujących: Możliwy wynajem już tylko 30% powierzchni nieruchomości i kara finansowa 10 tys. zł dla wynajmującego. MRiT: „Zostały już przygotowane przepisy zmieniające prawo”
27 kwi 2026

Z uwagi na fakt, że istnieją w Polsce miejscowości i gminy, w których „powstały wręcz osiedla zbudowane dokładnie po to, żeby osoby przyjeżdżające spoza kraju wegetowały w tych pomieszczeniach i to są z reguły domy jednorodzinne, albo budynki typu bliźniak, w którym mieszka kilkadziesiąt osób w urągających warunkach, bez szacunku dla przepisów sanitarnych i przeciwpożarowych” – Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT) przygotowało przepisy wprowadzające rewolucję w wynajmie nieruchomości na cele zamieszkania okresowego. Na powyższy cel będzie można przeznaczyć już tylko 30% powierzchni nieruchomości, a wynajmujący, który nie wywiąże się z nowych obowiązków w zakresie zmiany sposobu użytkowania – będzie mógł zostać obciążony karą finansową do 10 tys. zł.
Czy same „pasy” wystarczą dla oznaczania przejścia dla pieszych? Kto ma pierwszeństwo i kto jest winny kolizji na takim przejściu: pieszy, rower lub hulajnoga, pojazd przejeżdżający w poprzek?
26 kwi 2026

Artykuł niniejszy stanowi polemikę z artykułem Pana Profesora Ryszarda A. Stefańskiego "Przesłanki konstytutywne definicji przejścia dla pieszych" dostępnego w bibliotekanauki.pl a dokładnie z zawartym w nim tezą, iż nie można mówić o przejściu dla pieszych innym niż dorozumiane, jeżeli jest ono oznaczone wyłącznie znakiem poziomym P-10 (tzw. i dalej „pasy”) bez jednoczesnego oznaczenia takiego przejścia znakiem pionowym D-6. Problem jest o tyle istotny, że jego rozstrzygnięcie pozwala ocenić kto ma pierwszeństwo na takich pasach oraz może mieć wpływ na to, kto będzie uznany winnym w przypadku kolizji na takim przejściu: osoba (pieszy), rower lub hulajnoga korzystająca z przejścia czy pojazd przejeżdżający w poprzek takiego przejścia. Dodatkowo może to być również istotne dla użytkowników przejazdów dla rowerów i odpowiedniego oznaczenia ich znakami D-6a i P-11.
Ceny maksymalne paliw mocno w górę. Ile zapłacimy na stacji benzynowej w weekend?
24 kwi 2026

Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywać w okresie od 25 do 27 kwietnia 2026 r. Nie mamy dobrych informacji – maksymalna cena benzyn wzrosła o 14 gr i 9 gr, a olej napędowy zdrożał aż o 22 gr.
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
24 kwi 2026

Do końca 2026 r. projekt zmian w ustawie o świadczeniu wspierającym powinien zostać przyjęty przez rząd. Tak wynika z założonego harmonogramu. O aktualnym etapie prac poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w odpowiedzi na jedną z interpelacji poselskich.

REKLAMA

Darowizna/spadek dla dziecka z niepełnosprawnością. Jak legalnie zapłacić 0 zł podatku?
24 kwi 2026

Zabezpieczenie przyszłości finansowej dziecka z niepełnosprawnością to jedno z największych wyzwań, przed którymi stają rodzice. Kluczowe jest nie tylko zgromadzenie majątku, ale przekazanie go w taki sposób, aby państwo nie przejęło znacznej jego części w formie podatku, a sąd opiekuńczy nie sparaliżował zarządzania tymi środkami. W 2026 roku przepisy oferują konkretne mechanizmy, które pozwalają zbudować bezpieczną "twierdzę finansową" dla dziecka.
Długi po zmarłym to pułapka. Przegapisz ten termin i będziesz płacić za krewnego
24 kwi 2026

Śmierć bliskiej osoby otwiera spadek, obejmujący zarówno majątek, jak i długi. Wbrew mitom, zobowiązania finansowe nie wygasają, lecz przechodzą na spadkobierców. Brak wiedzy o terminach i mechanizmach ochrony może skutkować przejęciem cudzych długów, dlatego kluczowe jest sprawne działanie prawne.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA