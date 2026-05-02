Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Macie czas tylko do 25 maja. Potem skarbówka dobierze się do waszych pensji albo emerytur

Macie czas tylko do 25 maja. Potem skarbówka dobierze się do waszych pensji albo emerytur

02 maja 2026, 08:21
Maja Retman
Maja Retman
urząd skarbowy - kontrola dokumentów
urząd skarbowy - kontrola dokumentów
Shutterstock
Shutterstock

Kiedy rachunki pojawiają się szybciej niż możliwości ich regulowania, abonament RTV często schodzi na dalszy plan. Dla wielu gospodarstw domowych, dotyczy to zwłaszcza seniorów, to nie jest to wydatek pierwszej potrzeby. Właśnie dlatego bywa odkładany. Ale wystarczy spóźnić się z wpłatą, by drobna należność zamieniła się w poważne kłopoty.

Każdy posiadacz zarejestrowanego odbiornika ma obowiązek uregulować opłatę do 25. dnia miesiąca. W przypadku, gdy 25. dzień miesiąca wypada w sobotę, niedzielę lub święto, termin ten przesuwa się na kolejny dzień roboczy, choć dla bezpieczeństwa warto płacić wcześniej. Po przekroczeniu terminu zaczyna się procedura, która szybko przestaje mieć charakter zwykłego przypomnienia.

Niewielki rachunek, który szybko przestaje być drobny

9,50 zł za radio, 30,50 zł za telewizor, tyle co miesiąc trzeba teraz płacić za abonament RTV. W skali roku oznacza to 366 zł przy płatnościach miesięcznych lub 329,40 zł przy uregulowaniu z góry.

Dla niektórych to wciąż realne obciążenie. Szczególnie w budżetach seniorów taka kwota konkuruje z wydatkami na leki, żywność czy opłaty mieszkaniowe. Nic więc dziwnego, że bywa spychana na dalszy plan. Problem pojawia się wtedy, gdy „odłożenie” zamienia się w zaległość.

Nieporozumienia wokół zwolnienia z płacenia abonamentu

Najwięcej nieporozumień pojawia się tam, gdzie w grę wchodzą ulgi. Rzeczywiście, część seniorów może zostać zwolniona z obowiązku opłacania abonamentu. Ale samo spełnienie warunków nie wystarcza. W 2026 roku z opłat zwolnieni są ci, którzy ukończyły 60 lat i pobierają emeryturę nie wyższą niż 4451,78 zł brutto miesięcznie. Podniesienie progu oznacza, że więcej osób może skorzystać z tej ulgi.

To jednak tylko połowa drogi. Aby zwolnienie zaczęło obowiązywać, trzeba zgłosić się do placówki pocztowej i potwierdzić swoje uprawnienia. Bez tego system nadal nalicza opłaty tak, jakby żadnej ulgi nie było. Właśnie w tym miejscu wiele osób wpada w pułapkę wynikającą z przekonania, że skoro spełniają warunki, nie muszą robić nic więcej. Tymczasem brak formalności oznacza jedno: kolejne należności rosną.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Seniorzy, którzy skończyli 75 lat abonamentu RTV nie płacą, ale jest haczyk

Ci, którzy ukończyli 75 lat, są zwolnione z abonamentu bez względu na wysokość świadczenia. To jedno z najbardziej jednoznacznych uprawnień. Ale i tutaj pojawia się haczyk. Jeśli dane nie zostały prawidłowo odnotowane w systemie, opłaty mogą być nadal naliczane.

W praktyce oznacza to sytuację, w której ktoś formalnie zwolniony z obowiązku dowiaduje się o zaległościach dopiero wtedy, gdy sprawa jest już na zaawansowanym etapie.

Kary za niepłacenie abonamentu

Największy problem zaczyna się w momencie, gdy zaległość nie zostanie uregulowana. Kara za brak opłaty za telewizor może wynieść nawet 915 zł — czyli trzydziestokrotność miesięcznej stawki. Na tym etapie przestaje chodzić o kilkadziesiąt złotych. Jeśli należność nadal pozostaje nieopłacona, sprawa trafia do urzędu skarbowego, a to oznacza wszczęcie egzekucji administracyjnej.

W praktyce pieniądze mogą zostać ściągnięte z konta bankowego, zwrotu podatku, a nawet bezpośrednio z emerytury. Dla osób liczących każdy wydatek to uderzenie, które trudno zignorować.

Czas tylko do 25 maja. Potem zaczynają się problemy

25 maja to granica, po której niewielka opłata może przerodzić się w realne kłopoty finansowe. Dlatego warto działać zawczasu. sprawdzić, czy abonament został opłacony, czy przysługuje zwolnienie i — co najważniejsze — czy zostało ono formalnie zgłoszone. W tym przypadku kilka minut uwagi może uchronić przed konsekwencjami, które zostają na długo.

