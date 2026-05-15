Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Przełomowa zmiana w płacy minimalnej. To już koniec tego powszechnego manewru stosowanego przez pracodawców. Będą nowe zasady i nowe kwoty

Przełomowa zmiana w płacy minimalnej. To już koniec tego powszechnego manewru stosowanego przez pracodawców. Będą nowe zasady i nowe kwoty

15 maja 2026, 09:51
Maja Retman
Maja Retman
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Rewolucyjne zmiany w płacy minimalnej. „Ten numer” stosowany przez pracodawców już nie przejdzie. Zmienią się zasady, zmienią się kwoty
Część firm przez lata sztucznie „dobijała” pensję minimalną premiami i dodatkami, utrzymując niską płacę zasadniczą. Wkrótce takie praktyki staną się niemożliwe. Nowe przepisy wyłączą część dodatków z minimalnego wynagrodzenia, co zmusi pracodawców do podniesienia podstawowych pensji pracowników etatowych.

Minimalna pensja w 2026. Ile dostaje się na rękę

Ile teraz zarabiają zatrudnieni na etacie, którym pracodawcy oferują minimalną pensję? Od stycznia to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi ledwie około 3606 złotych, a i tak niektórzy pracodawcy w ramach tej kwoty wypłacają premie i dodatki funkcyjne. Czy kres takim praktykom kres położyć ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która ma powiązać płacę minimalną ze średnią krajową? Jej projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To wynik wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych.

Średnia krajowa a minimalne wynagrodzenie

Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce, a więc najniższa dozwolona pensja, wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju, czyli przeciętnej pensji wynikającej ze statystyk.

Wprowadzenie dyrektywy ma skutkować poprawą warunków życia i pracy w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapewnienie bardziej odpowiedniego poziomu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają się przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych oraz do stopniowego wyrównywania poziomu życia w państwach członkowskich.

Aktualizacja płacy minimalnej będzie gwarantowana

Przepisy wprowadziłyby rozwiązanie, które zagwarantuje coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen. Dodatkowo raz na cztery lata planowany jest kompleksowy przegląd całego systemu, obejmujący między innymi analizę siły nabywczej wynagrodzeń oraz produktywności gospodarki.

Za nieprzestrzeganie przepisów pracodawcom grożą kary finansowe

Co ważne, przewiduje się także surowsze konsekwencje dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też wprowadzenie rmechanizmu automatycznego naliczania odsetek za opóźnienia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Pracodawcy kontra związki zawodowe

Propozycja zmian nie spotkała się jednak z pełną akceptacją. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie pięćdziesięciu pięciu procent średniego wynagrodzenia jest korzystne dla pracowników i dlatego pomysł ten popierają związki zawodowe.

Innego zdania są natomiast organizacje pracodawców. Według nich projekt może wprowadzić zbyt sztywne zasady ustalania płacy minimalnej, co mogłoby ograniczyć elastyczność systemu wynagrodzeń w czasie spowolnienia gospodarczego.

Płaca minimalna 2026 a premie i dodatki. Co zmienią nowe przepisy?

Projekt przewiduje również stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej. W praktyce pracownicy mogą dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast pracodawcy będą musieli realnie zwiększyć podstawową część pensji.

Jakie będą skutki dla rynku pracy? Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia poprawia przede wszystkim sytuację finansową osób najgorzej zarabiających, ale w ocenie ekspertów wprowadzanie takich zmian wymaga zachowania równowagi między interesami pracowników a możliwościami przedsiębiorców. Mechanizm ustalania płacy minimalnej na poziomie 55 procent średniego wynagrodzenia może w przyszłości wpłynąć na strukturę rynku pracy w Polsce.

Jakie jest teraz minimalne wynagrodzenie brutto i na rękę dla pracowników etatowych?

Od stycznia 2026 minimalna pensja to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi około 3606 złotych.

Jaką wartość referencyjną dla minimalnego wynagrodzenia zakłada projekt resortu rodziny, pracy i polityki społecznej?

Projekt zakłada wartość referencyjną 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Jak zmieni się wliczanie dodatków funkcyjnych i premii do minimalnego wynagrodzenia?

Projekt przewiduje stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej.

Jak ma działać coroczna aktualizacja płacy minimalnej według projektu?

Przepisy wprowadziłyby coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen.

Jakie kary przewidziano dla pracodawców zaniżających wynagrodzenia lub opóźniających wypłaty?

Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też automatyczne naliczanie odsetek za opóźnienia, bez kierowania sprawy do sądu przez pracownika.

Infor.pl
Ceny transferowe mogą istotnie zwiększyć podatek CIT - przykłady sporów podatników z fiskusem
15 maja 2026

Ceny transferowe mogą wpływać na wysokość podatku CIT w znacznie szerszym zakresie, niż wynikałoby to wyłącznie z klasycznego doszacowania ceny. W praktyce kontroli podatkowych organy Krajowej Administracji Skarbowej ingerują w wynik finansowy podatnika poprzez różne mechanizmy od eliminacji kosztów usług niematerialnych, przez korekty cen towarów i rentowności, aż po ograniczenia w zakresie finansowania dłużnego czy zakwestionowanie korekt cen transferowych. Co bardzo istotne - kontrole w zakresie cen transferowych dotyczą zdarzeń przeszłych, często sprzed kilku lat. Zatem ewentualne doszacowanie dochodu skutkuje nie tylko koniecznością zapłaty zaległego podatku CIT, ale również naliczeniem odsetek za zwłokę, co w praktyce może istotnie zwiększyć całkowite obciążenie podatkowe.
Ile kierowcy zapłacą za benzynę i olej napędowy w weekend? Najnowsze obwieszczenie ministra energii
15 maja 2026

W najnowszym obwieszczeniu minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na weekend. Sprawdzamy, jaką maksymalną cenę kierowcy będą musieli zapłacić za tankowanie w dniach od 16 maja do 18 maja.
Management fee w grupach kapitałowych – dlaczego fiskus tak często kwestionuje te koszty?
15 maja 2026

Rozliczenia z tytułu management fee stanowią powszechny element funkcjonowania grup kapitałowych. Wynikają z centralizacji funkcji zarządczych, finansowych czy administracyjnych oraz dążenia do efektywnego wykorzystania zasobów w ramach grupy. Z perspektywy biznesowej są rozwiązaniem racjonalnym i często uzasadnionym ekonomicznie. Z punktu widzenia organów podatkowych pozostają jednak jednym z najbardziej wrażliwych obszarów rozliczeń pomiędzy podmiotami powiązanymi. W praktyce to właśnie te rozliczenia należą do najczęstszych przyczyn sporów z fiskusem.
Rząd szykuje zmiany. Seniorzy otrzymają niemal 4000 zł w podwójnych bonusach
15 maja 2026

Szykuje się duży zastrzyk gotówki dla polskich emerytów. Najnowsze prognozy makroekonomiczne gabinetu rządowego na lata 2026-2030 dają jasny sygnał: przyszłoroczne dodatki finansowe mocno pójdą w górę. Z wyliczeń wynika, że łączna wartość trzynastki i czternastki zepnie się w kwotę bliską 4000 złotych.

Płatność za wodę w mObywatelu – jak zapłacić rachunki przez telefon? Instrukcja dla mieszkańców
15 maja 2026

W maju 2026 roku w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa funkcja – możesz zapłacić za zużycie wody i odprowadzanie ścieków bezpośrednio przez telefon, bez dodatkowych opłat. Jako pierwsi testują ją mieszkańcy Gdyni obsługiwani przez PEWIK Gdynia. Wystarczy karta płatnicza lub BLIK. Sprawdź, jak to działa i kto jeszcze będzie mógł z tego skorzystać.
Sądy rejonowe przejmą więcej spraw? Plan Ministerstwa Sprawiedliwości
15 maja 2026

By usprawnić wydawanie orzeczeń, sądy rejonowe będą rozpoznawać sprawy o wartości do 150 tys. zł. To kolejny etap udrożnienia coraz bardziej niewydolnych sądów okręgowych, nad którym pracuje Ministerstwo Sprawiedliwości - czytamy wydaniu „Rz".
100 zł sprzed kilku lat dziś jest warte znacznie mniej. Wiele osób nadal popełnia ten sam błąd
15 maja 2026

Choć inflacja w Polsce wyraźnie spowolniła, skutki kilku lat wzrostu cen są nadal odczuwalne. Eksperci alarmują, że oszczędności trzymane na kontach i lokatach straciły znaczną część swojej wartości, a szczególnie mocno problem dotyka kobiet, które wciąż rzadziej inwestują i częściej wybierają najbezpieczniejsze formy oszczędzania.
Pracodawca nie może odmówić wypłaty tych pieniędzy, nawet jeśli pracownik dostał już to świadczenie w innym zakładzie pracy
15 maja 2026

Pracodawca nie może obniżyć tego świadczenia, bo pracownik pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy. Nie powinno go też interesować to, czy dostał je już w innym zakładzie pracy. Tylko jedna rzecz jest ważna dla prawa do tych pieniędzy.

Czy pracownik musi podpisać wypowiedzenie? Sprawdź, co zrobi pracodawca
15 maja 2026

Otrzymanie wypowiedzenia z pracy to potężny stres. Wielu pracowników w przypływie emocji uważa, że jeśli nie podpisze dokumentu, zwolnienie będzie nieważne. Czy odmowa przyjęcia pisma od pracodawcy rzeczywiście może uratować etat? Wyjaśniamy, jak przepisy prawa pracy regulują tę kwestię i jakie błędy najczęściej popełniają zatrudnieni.
Nowe zasady UE–MERCOSUR: preferencje celne pod warunkiem bezbłędnej dokumentacji
15 maja 2026

Nowa umowa handlowa UE–MERCOSUR daje firmom dostęp do preferencyjnych stawek celnych, ale wprowadza też nowe obowiązki i ryzyka. Eksperci ostrzegają, że nawet drobne błędy w dokumentach pochodzenia mogą skutkować odmową preferencji, dopłatą należności i wszczęciem kontroli przez organy celne.
