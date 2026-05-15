Przełomowa zmiana w płacy minimalnej. To już koniec tego powszechnego manewru stosowanego przez pracodawców. Będą nowe zasady i nowe kwoty
REKLAMA
REKLAMA
Część firm przez lata sztucznie „dobijała” pensję minimalną premiami i dodatkami, utrzymując niską płacę zasadniczą. Wkrótce takie praktyki staną się niemożliwe. Nowe przepisy wyłączą część dodatków z minimalnego wynagrodzenia, co zmusi pracodawców do podniesienia podstawowych pensji pracowników etatowych.
- Minimalna pensja w 2026. Ile dostaje się na rękę
- Średnia krajowa a minimalne wynagrodzenie
- Aktualizacja płacy minimalnej będzie gwarantowana
- Za nieprzestrzeganie przepisów pracodawcom grożą kary finansowe
- Pracodawcy kontra związki zawodowe
- Płaca minimalna 2026 a premie i dodatki. Co zmienią nowe przepisy?
Minimalna pensja w 2026. Ile dostaje się na rękę
Ile teraz zarabiają zatrudnieni na etacie, którym pracodawcy oferują minimalną pensję? Od stycznia to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi ledwie około 3606 złotych, a i tak niektórzy pracodawcy w ramach tej kwoty wypłacają premie i dodatki funkcyjne. Czy kres takim praktykom kres położyć ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, która ma powiązać płacę minimalną ze średnią krajową? Jej projekt przygotował resort rodziny, pracy i polityki społecznej. To wynik wdrażania unijnej dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych.
REKLAMA
REKLAMA
Średnia krajowa a minimalne wynagrodzenie
Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce, a więc najniższa dozwolona pensja, wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nowy projekt zakłada wprowadzenie tak zwanej wartości referencyjnej, która miałaby wynosić 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju, czyli przeciętnej pensji wynikającej ze statystyk.
Wprowadzenie dyrektywy ma skutkować poprawą warunków życia i pracy w Unii Europejskiej, a przede wszystkim zapewnienie bardziej odpowiedniego poziomu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników. Nowe regulacje mają się przyczynić się do zmniejszenia nierówności płacowych oraz do stopniowego wyrównywania poziomu życia w państwach członkowskich.
Aktualizacja płacy minimalnej będzie gwarantowana
Przepisy wprowadziłyby rozwiązanie, które zagwarantuje coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Oznacza to, że minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen. Dodatkowo raz na cztery lata planowany jest kompleksowy przegląd całego systemu, obejmujący między innymi analizę siły nabywczej wynagrodzeń oraz produktywności gospodarki.
REKLAMA
Za nieprzestrzeganie przepisów pracodawcom grożą kary finansowe
Co ważne, przewiduje się także surowsze konsekwencje dla pracodawców, którzy nie przestrzegają przepisów. Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też wprowadzenie rmechanizmu automatycznego naliczania odsetek za opóźnienia, bez konieczności kierowania sprawy do sądu przez pracownika.
Pracodawcy kontra związki zawodowe
Propozycja zmian nie spotkała się jednak z pełną akceptacją. Ustalenie minimalnego wynagrodzenia na poziomie pięćdziesięciu pięciu procent średniego wynagrodzenia jest korzystne dla pracowników i dlatego pomysł ten popierają związki zawodowe.
Innego zdania są natomiast organizacje pracodawców. Według nich projekt może wprowadzić zbyt sztywne zasady ustalania płacy minimalnej, co mogłoby ograniczyć elastyczność systemu wynagrodzeń w czasie spowolnienia gospodarczego.
Płaca minimalna 2026 a premie i dodatki. Co zmienią nowe przepisy?
Projekt przewiduje również stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej. W praktyce pracownicy mogą dzięki temu otrzymywać wyższe wynagrodzenie, natomiast pracodawcy będą musieli realnie zwiększyć podstawową część pensji.
Jakie będą skutki dla rynku pracy? Podwyższanie minimalnego wynagrodzenia poprawia przede wszystkim sytuację finansową osób najgorzej zarabiających, ale w ocenie ekspertów wprowadzanie takich zmian wymaga zachowania równowagi między interesami pracowników a możliwościami przedsiębiorców. Mechanizm ustalania płacy minimalnej na poziomie 55 procent średniego wynagrodzenia może w przyszłości wpłynąć na strukturę rynku pracy w Polsce.
Jakie jest teraz minimalne wynagrodzenie brutto i na rękę dla pracowników etatowych?
Od stycznia 2026 minimalna pensja to 4806 zł brutto. Na rękę wychodzi około 3606 złotych.
Jaką wartość referencyjną dla minimalnego wynagrodzenia zakłada projekt resortu rodziny, pracy i polityki społecznej?
Projekt zakłada wartość referencyjną 55 proc. prognozowanego średniego wynagrodzenia w kraju. Obecnie minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosi około 52 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
Jak zmieni się wliczanie dodatków funkcyjnych i premii do minimalnego wynagrodzenia?
Projekt przewiduje stopniowe wyłączenie dodatków funkcyjnych oraz premii z minimalnego wynagrodzenia. Te składniki nie będą już wliczane do podstawowej pensji minimalnej.
Jak ma działać coroczna aktualizacja płacy minimalnej według projektu?
Przepisy wprowadziłyby coroczną aktualizację płacy minimalnej co najmniej o poziom inflacji. Minimalne wynagrodzenie będzie automatycznie dostosowywane do rosnących cen.
Jakie kary przewidziano dla pracodawców zaniżających wynagrodzenia lub opóźniających wypłaty?
Firmy zaniżające wynagrodzenia lub opóźniające wypłaty miałyby ponosić wyższe kary finansowe. Zakłada się też automatyczne naliczanie odsetek za opóźnienia, bez kierowania sprawy do sądu przez pracownika.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA