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Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę skarbówki i GIIF. Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz

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13 czerwca 2026, 15:19
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Kiedy przelew lub wpłata gotówkowa trafia pod lupę fiskusa i GIIF? Bank widzi i raportuje więcej niż myślisz
Shutterstock

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W debacie publicznej wciąż funkcjonuje przekonanie, że kontrola przepływów finansowych dotyczy przede wszystkim dużych firm, spektakularnych transakcji albo przypadków rażących nadużyć. Tymczasem system nadzoru nad finansami działa znacznie szerzej i w dużej mierze automatycznie. Obejmuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne, a jego podstawą nie jest wyłącznie wysokość kwoty, ale przede wszystkim logika i schemat przepływu pieniędzy.

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Automatyczny nadzór banku zamiast ręcznej kontroli

Podobnie jak w całej Unii Europejskiej, banki w Polsce mają obowiązek stosowania procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML - anti-money laundering). W praktyce oznacza to, że każda transakcja jest analizowana przez systemy informatyczne, które oceniają jej ryzyko.

Nie chodzi wyłącznie o pojedyncze, wysokie przelewy. Algorytmy analizują m.in.:
- częstotliwość i powtarzalność transakcji,
- relacje między nadawcą a odbiorcą,
- nietypowe tytuły przelewów,
- niespójność z profilem klienta (np. nagłe zmiany zachowań finansowych),
- przepływy „okrężne” lub pozornie bez ekonomicznego uzasadnienia.

W efekcie nawet relatywnie niewielkie kwoty mogą zostać oznaczone jako potencjalnie nietypowe, jeśli odbiegają od dotychczasowego wzorca.

Dla właściciela firmy najważniejsza lekcja jest prosta: przepływy pieniężne muszą mieć sens nie tylko w Excelu, ale też z perspektywy osoby, która patrzy na firmę z zewnątrz. Bank, urząd czy inwestor nie znają intencji zarządu. Widzą dane, schematy i dokumenty. Bank nie musi znać strategii firmy, żeby wychwycić nietypowy wzorzec. Dlatego rolą finansów w rosnącej organizacji jest zadbać o to, żeby transakcje były logiczne, udokumentowane i zgodne z tym, jak firma faktycznie działa - mówi Adam Zagała, współzałożyciel Value Finance.

Coraz częściej również w firmach widać zmianę podejścia do zarządzania finansami - od czysto księgowego i reaktywnego do bardziej strategicznego. Podejście to promuje Value Finance, kładąc nacisk nie tylko na zgodność podatkową i formalną, ale także na bieżące zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz ich wpływ na kondycję i wartość przedsiębiorstwa. W tym ujęciu przejrzystość finansowa nie jest jedynie obowiązkiem, ale narzędziem wspierającym decyzje biznesowe.

W praktyce przejrzystość finansowa nie kończy się na poprawnym zaksięgowaniu dokumentów. Coraz większe znaczenie ma to, czy firma ma spójny obieg informacji między księgowością, zarządem, controllingiem i podatkami. To szczególnie ważne w rosnących organizacjach, gdzie liczba transakcji, rachunków, kontrahentów i decyzji finansowych szybko się zwiększa.

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Kiedy bank raportuje transakcję?

System nadzoru opiera się na kilku poziomach raportowania. Banki są zobowiązane m.in. do:
- zgłaszania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF),
- raportowania określonych operacji finansowych w ramach obowiązków ustawowych,
- monitorowania transakcji gotówkowych i przelewów o podwyższonym ryzyku.

Co istotne, zgłoszenie do GIIF nie oznacza automatycznie naruszenia prawa. Jest to sygnał ostrzegawczy, który może, ale nie musi prowadzić do dalszych czynności analitycznych lub kontrolnych.

Darowizny i przepływy wewnątrz firm pod szczególną obserwacją

Szczególne zainteresowanie budzą dziś darowizny, zarówno w relacjach prywatnych, jak i biznesowych. W przypadku firm temat jest szczególnie wrażliwy, ponieważ darowizna:
- nie zawsze ma bezpośrednie uzasadnienie gospodarcze,
- może być postrzegana jako transfer środków poza standardowym obiegiem operacyjnym,
- wymaga spójności z dokumentacją księgową i podatkową.

W praktyce oznacza to, że darowizna nieujęta w budżecie firmy lub niepoparta odpowiednią dokumentacją może wzbudzić pytania podczas kontroli, nie tylko bankowej, ale również podatkowej.

- W rzeczywistości wiele problemów nie zaczyna się od samego przelewu, tylko od braku dokumentu, uchwały, umowy albo jasnego opisu transakcji. Księgowość powinna być w stanie odtworzyć historię operacji, a nie zgadywać ją po fakcie. Tytuł przelewu naprawdę ma znaczenie. Jeżeli w firmie regularnie pojawiają się płatności bez jasnego opisu albo bez powiązania z dokumentacją, to później trudno się dziwić, że bank lub urząd zadaje dodatkowe pytania. Darowizny, przesunięcia środków między rachunkami czy nietypowe przelewy nie są z definicji problemem. Problemem stają się wtedy, gdy nie da się ich prosto wyjaśnić dokumentami i logicznym kontekstem biznesowym – uzupełnia Małgorzata Mazur, współzałożycielka Value Finance.

Gotówka, przelewy i „nietypowe wzorce”

Szczególną uwagę systemów monitorujących zwracają również:
- wpłaty gotówkowe i ich szybkie transfery na inne rachunki,
- rozbijanie większych kwot na mniejsze transakcje,
- regularne przelewy bez jasnego tytułu lub podstawy umownej,
- przepływy między wieloma rachunkami powiązanymi z jedną osobą lub podmiotem.

Z perspektywy systemów AML kluczowe nie jest czy ktoś coś ukrywa, ale czy jego aktywność finansowa mieści się w logicznym i przewidywalnym modelu.

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Kontrola nie oznacza automatycznie problemów

Warto podkreślić, że zwiększony monitoring nie jest równoznaczny z podejrzeniem o nieprawidłowości. System został zaprojektowany tak, aby:
- wychwytywać anomalie,
- minimalizować ryzyko nadużyć,
- wspierać instytucje państwowe w analizie przepływów finansowych.

Dla większości przedsiębiorców i osób fizycznych oznacza to jedynie konieczność większej świadomości, a nie realne ryzyko kontroli.

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Jak się przygotować i ograniczyć ryzyko nieporozumień

Z perspektywy praktycznej kluczowe są trzy elementy:

1) Spójność transakcji z działalnością lub sytuacją finansową. Przepływy powinny mieć uzasadnienie ekonomiczne i być zgodne z profilem klienta.

2) Dokumentacja. Umowy, uchwały, decyzje biznesowe - im bardziej przejrzyste źródło i cel środków, tym mniejsze ryzyko dodatkowych pytań.

3) Transparentne opisy przelewów. Tytuły transakcji mają znaczenie - mogą być pierwszym kontekstem interpretacyjnym dla analityków bankowych.

Dlatego w Value Finance duży nacisk kładzie się na połączenie księgowości z perspektywą zarządczą. Sama dokumentacja to jedno, ale równie ważne jest to, czy dane finansowe są dostępne na czas, czy przepływy pieniężne są regularnie analizowane i czy zarząd rozumie, co dzieje się z pieniędzmi w firmie.

Nowa rzeczywistość finansowa: większa przejrzystość, nie inwigilacja

System kontroli przepływów finansowych nie jest narzędziem do „masowego nadzoru”, ale do wychwytywania nietypowych schematów, które mogą wskazywać na ryzyko nadużyć. W praktyce oznacza to, że coraz większe znaczenie ma nie tylko to, ile i komu przelewamy, ale również jak i dlaczego to robimy.

W takich realiach przewagę mają firmy, które nie działają reaktywnie, dopiero gdy bank lub urząd zada pytanie, ale wcześniej budują uporządkowany system finansowy. Obejmuje on księgowość, controlling, raportowanie, analizę cash flow, podatki oraz automatyzację danych, np. w narzędziach takich jak Power BI.

W świecie rosnącej cyfryzacji finansów przejrzystość staje się nie tylko obowiązkiem, ale standardem działania zarówno dla firm, jak i osób prywatnych.

***

Value Finance to zewnętrzny dział finansów dla firm, który łączy kompetencje CFO, kontrolingu, księgowości, podatków i automatyzacji danych.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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