REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Czy przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków to darowizna? Skarbówka rozwiewa wszelkie wątpliwości

Czy przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków to darowizna? Skarbówka rozwiewa wszelkie wątpliwości

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 sierpnia 2026, 15:25
Adam Kuchta
Adam Kuchta
skarbówka przelew darowizna pieniądze podatek rodzina
Czy przelew z konta osobistego na wspólne konto małżonków to darowizna? Skarbówka rozwiewa wszelkie wątpliwości
Forsal.pl

REKLAMA

REKLAMA

Czy przelew pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków trzeba zgłaszać do urzędu skarbowego? Nowa interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej rozwiewa wątpliwości podatników. Fiskus potwierdził, że przekazanie środków na wspólne konto w ramach małżeńskiej wspólności majątkowej nie jest darowizną, nie podlega podatkowi od spadków i darowizn oraz nie wymaga żadnego zgłoszenia do skarbówki.

rozwiń >

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, oznaczona sygnaturą 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD, zwraca uwagę jednoznacznym stanowiskiem w sprawie skutków podatkowych dotyczących przelewu pieniędzy z konta osobistego na wspólne konto małżonków. Skarbówka potwierdza, że taka operacja nie rodzi obowiązków podatkowych, nie podlega zgłoszeniu i nie stanowi darowizny. Już na wstępie interpretacji organ podatkowy wskazuje: „stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.”

REKLAMA

REKLAMA

Przelew na wspólne konto małżonków nie oznacza darowizny. KIS wyjaśnia dlaczego

Interpretacja skarbówki zawiera szczegółowy opis stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawczynię. Kobieta pozostaje w ustroju wspólności majątkowej, posiada osobne konto oraz konto wspólne z mężem, a ze swojego konta chce przelać środki otrzymane po zmarłej matce na konto wspólne, aby wspólnie zakupić samochód: „Teraz chciałaby Pani ok. (...) zł z Pani konta przelać na konto wspólne, aby razem z mężem zakupić samochód w leasingu wykorzystując do tego działalność gospodarczą męża. Przekazanie pieniędzy z Pani konta osobistego do wspólnego, według Pani nie jest traktowane jako darowizna i nie powinno rodzić skutków podatkowych z racji tego, że pieniądze zostają przez Panią przekazane do majątku wspólnego i zakup samochodu zaspakaja potrzeby całej rodziny.”

Organ skarbowy jednoznacznie potwierdza prawidłowość takiego stanowiska i wskazuje, że aby darowizna mogła zostać opodatkowana, konieczne jest zwiększenie majątku obdarowanego, czego w takiej sytuacji nie ma. W interpretacji czytamy: „Określony w zacytowanych przepisach przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wskazuje, że jest nim co do zasady nieodpłatne nabycie własności rzeczy i praw majątkowych, wyłącznie z tytułów w nim wymienionych. Istota ekonomiczna tego podatku tkwi więc w przyroście majątkowym podatnika, a konkretnie we wzbogaceniu podatnika na skutek przejęcia majątku pod tytułem darmym.”

Ten fragment ma istotne znaczenie. Urząd wyraźnie wskazuje bowiem, że warunkiem opodatkowania jest wzbogacenie, a skoro przelew między kontami małżonków – w ramach ich wspólnego majątku – nie powoduje wzrostu majątku żadnego z nich, to nie może podlegać podatkowi.

REKLAMA

Interpretacja akcentuje to po raz kolejny, wyjaśniając: „Opisana we wniosku sytuacja, w której planuje Pani przelać pieniądze z Pani osobistego rachunku bankowego na wspólne konto z Pani mężem, nie rodzi dla Pani w ogóle skutków podatkowych w podatku od spadków i darowizn, gdyż jak wynika z opisu nie będzie to dla Pani przysporzenie majątkowe, a zatem nie będzie nabycia, o którym mowa w ustawie o podatku od spadków i darowizn.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Dlaczego pieniądze na wspólnym koncie należą do majątku wspólnego?

Interpretacja sięga do przepisów regulujących stosunki majątkowe małżonków. Szczególne znaczenie organ nadaje art. 31 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który w interpretacji przytoczono w całości, podkreślając status wspólnoty ustawowej. Oto fragment cytowany w piśmie KIS: „§ 1. Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.
§ 2. Do majątku wspólnego należą w szczególności:
1) pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
2) dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
3) środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
4) kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1230, 1429, 1672 i 1941);
5) środki zgromadzone na koncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE) (Dz.Urz.UE.L 198 z 25.07.2019, str. 1) oraz na subkoncie OIPE w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz. 1843) każdego z małżonków.”

Ta część interpretacji ma istotne znaczenie, ponieważ organ skarbowy nie pozostawia miejsca na domysły. Skarbówka potwierdza, że środki uzyskane po zmarłej matce poprzez subkonto ZUS również mogą zasilać majątek wspólny, o ile zostają wykorzystane na potrzeby rodziny.

Nie ma nabycia, więc nie powstaje obowiązek podatkowy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wielokrotnie powtarza tezę, która leży u podstaw całej interpretacji, podkreśla: „W związku z powyższymi przepisami stwierdzić należy, że nie podlega Pani z tytułu opisanej sytuacji opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ponieważ jak wynika z ww. art. 5 ww. ustawy – obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, a jak wynika z wniosku Pani nic nie nabyła.”

Organ skarbowy uzasadnia więc brak podatku nie tylko brakiem przysporzenia, ale również brakiem nabywcy. W interpretacji podkreślono także: „Stosownie do art. 5 ustawy o podatku od spadków i darowizn: Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.” Jeśli nikt niczego nie nabywa, obowiązek podatkowy nie może powstać.

Darowizny, testamenty, spadki. Prawidłowe zapisy. Przykładowe wzory

KIS: nie są spełnione warunki uznania przelewu za darowiznę

Dyrektor KIS nie ograniczył się do przepisów podatkowych i rodzinnych. W piśmie przytacza również przepisy dotyczące darowizny z Kodeksu cywilnego, aby wykazać, czym darowizna musi być, aby mogła zostać opodatkowana. W interpretacji czytamy: „Na podstawie art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku.” Organ dodaje również: „Darowizna jest więc czynnością, której celem jest dokonanie aktu przysporzenia majątkowego (świadczenie musi wzbogacić obdarowanego), a zobowiązanie darczyńcy musi być zamierzone jako nieodpłatne.”

Interpretacja wyjaśnia, że aby mówić o darowiźnie, musi istnieć umowa, oświadczenie obdarowanego i zamiar nieodpłatnego świadczenia. Skoro pieniądze przelewane są do majątku wspólnego, nie trafiają do majątku osobistego męża, więc nie można mówić o obdarowywaniu. Nie ma darczyńcy ani obdarowanego.

Finał interpretacji: brak podatku i brak obowiązków wobec fiskusa

W końcowym fragmencie pisma, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie pozostawia żadnych wątpliwości: „Zatem nie będą ciążyć na Pani żadne obowiązki w podatku od spadków i darowizn, a tym bardziej obowiązek zgłoszenia tego faktu do urzędu skarbowego.”

Interpretacja tym samym potwierdza, że przesuwanie pieniędzy w granicach majątku wspólnego małżonków nie stanowi darowizny i nie rodzi obowiązków podatkowych. Skarbówka wskazuje wyłącznie na obowiązek w sytuacjach, w których występuje nabycie – a w majątku wspólnym nabycie nie następuje.

Podstawa prawna

Pismo z dnia 19 listopada 2025 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0111-KDIB2-3.4015.343.2025.1.BD. Skutki podatkowe pieniędzy z konta osobistego na konto wspólne małżonków

Zobacz również:

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy przelew z konta osobistego jednego z małżonków na konto wspólne jest darowizną?

Nie. Z interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej wynika, że pieniądze trafiają w takim przypadku do majątku wspólnego małżonków, a nie wyłącznie do majątku drugiego małżonka. Oznacza to, że co do zasady nie powstaje obowiązek zapłaty podatku od darowizny.

Czy trzeba zgłaszać taki przelew do urzędu skarbowego?

Nie ma takiego obowiązku, jeżeli środki trafiają na wspólne konto i stają się częścią majątku wspólnego. Obowiązek zgłoszenia może pojawić się tylko wtedy, gdy przelew stanowi rzeczywistą darowiznę.

Kiedy przelew między małżonkami może zostać uznany za darowiznę?

Może tak być w sytuacji, gdy środki trafiają wyłącznie do majątku osobistego drugiego małżonka, np. na jego prywatne konto lub na zakup rzeczy należącej tylko do niego.

Czy znaczenie ma cel przelewu, np. zakup mieszkania lub samochodu?

Co do zasady nie. Jeżeli pieniądze trafiają na rachunek wspólny i są przeznaczone na wydatki należące do majątku wspólnego, nie powstaje podatek od darowizny.

Jak udokumentować, że przelew nie był darowizną?

Najlepiej, aby środki trafiały bezpośrednio na konto wspólne oraz aby z opisu przelewu lub okoliczności wynikało, że dotyczą wspólnych wydatków lub zarządzania majątkiem wspólnym.

Powiązane
Minimalna emerytura w 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej, ale podwyżka może rozczarować
Minimalna emerytura w 2027 roku. Seniorzy dostaną więcej, ale podwyżka może rozczarować
Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
Matka dała córce dużą gotówkę na mieszkanie. Fiskus nie naliczył podatku
Przełom dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada darmową aplikację do paragonów i duże zmiany w podatkach
Przełom dla przedsiębiorców. Rząd zapowiada darmową aplikację do paragonów i duże zmiany w podatkach
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Kiedy ZUS wypłaci czternastkę? Harmonogram wrześniowych przelewów dla seniorów
16 sie 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczyna przygotowania do wypłaty czternastych emerytur, które od 2023 roku stanowią stały element wsparcia dla seniorów. Dodatkowe świadczenie pieniężne trafi na konta uprawnionych emerytów i rencistów automatycznie bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków.
ZUS bije na alarm w sprawie limitu dla małżonków. Nowe świadczenie ma sztywną granicę, przez którą łatwo stracić całą dopłatę
16 sie 2026

Wypłaty w ramach nowego programu ruszyły pełną parą, a ZUS przelał już miliardy złotych. Dane za pierwsze półrocze 2026 roku nie pozostawiają złudzeń - mechanizm potocznie nazywany rentą wdowią stał się finansowym ratunkiem dla ponad 1,1 miliona wdów i wdowców w Polsce. Choć średnia wypłata kusi, ZUS przypomina o surowym limicie: 5935,47 zł brutto. Kto zbliży się do tej kwoty, musi liczyć się z cięciami.
Wyższa emerytura na własne życzenie. Ten dokument z ZUS gwarantuje dopłatę, ale urzędnicy sami po niego nie sięgną
16 sie 2026

Wielu polskich seniorów co miesiąc otrzymuje na konto mniejsze pieniądze, niż w rzeczywistości im się należy. Powód? ZUS sam z siebie nie sprawdzi, czy przysługuje nam podwyżka. Kluczem do wyższego świadczenia jest jeden formularz. Szczególnie zyskać może konkretna grupa świadczeniobiorców.
Masz ponad 1 ha ziemi, ale jej nie uprawiasz? Możesz mieć obowiązki, o których nie wiesz
16 sie 2026

Właściciele działek rolnych często zakładają, że skoro nie prowadzą gospodarstwa i nie wykorzystują ziemi rolniczo, przepisy ich nie dotyczą. To może być błąd. Już sama klasyfikacja gruntów w ewidencji może oznaczać podatek rolny, obowiązki wobec urzędu, a przy sprzedaży także ograniczenia i udział KOWR. Co dokładnie zmienia przekroczenie 1 ha i co powinien sprawdzić właściciel ziemi, zanim sprzeda, zabuduje albo zmieni sposób jej użytkowania?

REKLAMA

OZE na wsi. Właściciele gruntów mogą zyskać nie tylko na dzierżawie
16 sie 2026

Bezpieczeństwo energetyczne coraz mocniej dotyczy polskiej wsi, a wraz z rozwojem farm wiatrowych i fotowoltaiki rośnie znaczenie właścicieli gruntów. Co mogą zyskać na inwestycjach OZE, ile mogą zarabiać gminy i dlaczego własna produkcja energii staje się ważna dla gospodarstw rolnych, firm oraz lokalnej infrastruktury?
Poprawiłeś w AI same przecinki. Czy Twój własny tekst zostanie uznany za dzieło maszyny?
16 sie 2026

Modele AI Claude'a wprowadzane na rynek od 2 sierpnia 2026 r. znakują tworzony tekst niewidzialnym, ale wykrywalnym maszynowo znakiem wodnym. To odpowiedź na unijne wymogi przejrzystości. Problem w tym, że znak powstaje na poziomie modelu i może pojawić się także tam, gdzie prawo wcale nie każe oznaczać treści, na przykład przy zwykłej korekcie.
Kompostownik ogrodowy nielegalny bez pozwolenia na budowę w 2026 r. lub zgłoszenia, bo został uznany przez GUNB za obiekt budowlany?
16 sie 2026

Zgodnie z interpretacją Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) z dnia 10 lutego 2026 r. – kompostownik ogrodowy, służący do okresowego gromadzenia odpadków roślinnych, należy uznać za obiekt małej architektury, który – w myśl art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – stanowi obiekt budowlany. Czy w związku z powyższym – posadowienie na swojej nieruchomości kompostownika, wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej?
Niepełnosprawnych czeka duża zmiana. Asystent osobisty dopiero od 2028 r.?
16 sie 2026

Czekasz na ustawową asystencję osobistą, dla siebie albo dla bliskiej osoby z niepełnosprawnością? Właśnie do Sejmu trafiło sprawozdanie komisji z uzgodnioną wersją projektu. Jest jednak i druga wiadomość, mniej optymistyczna: system nie ruszy w 2027 r., jak wcześniej zakładano, pierwsze osoby uzyskają prawo do asystencji najwcześniej w 2028 r. Sprawdź, co dokładnie się zmieniło i kogo obejmie nowe wsparcie.

REKLAMA

10 tysięcy złotych na dziecko bez względu na dochody. Nowe świadczenie od 1 września. Trzeba złożyć wniosek
16 sie 2026

Jest już 800 plus, 300 plus, „babciowe”, a teraz do tej listy finansowego wsparcia dla rodzin dojdzie jeszcze 10 tys. zł jednorazowej zapomogi dla tych, którym urodzi się trzecie lub kolejne dziecko. Na wprowadzenie zupełnie nowego świadczenia, określanego jako „Maluszkowe”, zdecydowali się radni z Sosnowca. Wypłata pieniędzy ma ruszyć z początkiem września. Będą przysługiwać niezależnie od dochodów
Niższe świadczenie emerytalne dla części emerytów. Jakie skutki przyniesie Emerytalna Składka Rodzinna?
15 sie 2026

Część składki emerytalnej pracujących miałaby trafiać na konta ich rodziców. To założenie Emerytalnej Składki Rodzinnej, która ma premiować wychowywanie dzieci, ale może też oznaczać niższe świadczenia dla części przyszłych emerytów. Szczególnie odczują to osoby bezdzietne. Jak jeszcze proponowany system wpłynąłby na wysokość emerytur i sytuację ubezpieczonych?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA